"3 خيارات"... ضابط أمريكي يتحدث عما ينتظر أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما يطرحه ترامب حول أوكراني غير واقعي
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:24 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يندد باستيلاء إسرائيل على الأراضي السورية، تركيا تنفي وجود اتفاق لوقف إطلاق النار شمال سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241220/3-خيارات-ضابط-أمريكي-يتحدث-عما-ينتظر-أوكرانيا-1096020894.html
"3 خيارات"... ضابط أمريكي يتحدث عما ينتظر أوكرانيا
"3 خيارات"... ضابط أمريكي يتحدث عما ينتظر أوكرانيا
سبوتنيك عربي
حدد دانييل ديفيس، الضابط الاحتياطي في القوات المسلحة الأمريكية، ثلاثة خيارات لأوكرانيا للخروج من صراعها الحالي. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T15:47+0000
2024-12-20T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وأضاف ديفيس عبر مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "إما أن تموت ببطء أو بسرعة أو تذهب للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. في الوقت الحالي، لا يوجد سوى هذه الخيارات الثلاثة".ووفقا للضابط الأمريكي، فإن الأفضلية كانت دائما بجانب موسكو، وليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي وسيلة حتى للاحتفاظ بمواقعها الحالية.ودعت موسكو، في مناسبات عدة، إلى حل النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً تشريعياً على عقدها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241220/كييف-تفقد-أكثر-من-340-عسكريا-و3-دبابات-على-محور-كورسك-خلال-يوم-1096011292.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"3 خيارات"... ضابط أمريكي يتحدث عما ينتظر أوكرانيا

15:47 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
حدد دانييل ديفيس، الضابط الاحتياطي في القوات المسلحة الأمريكية، ثلاثة خيارات لأوكرانيا للخروج من صراعها الحالي.
وأضاف ديفيس عبر مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "إما أن تموت ببطء أو بسرعة أو تذهب للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. في الوقت الحالي، لا يوجد سوى هذه الخيارات الثلاثة".
ووفقا للضابط الأمريكي، فإن الأفضلية كانت دائما بجانب موسكو، وليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي وسيلة حتى للاحتفاظ بمواقعها الحالية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إن موسكو ليس لديها شروط مسبقة لبدء مفاوضات السلام مع كييف.
ودعت موسكو، في مناسبات عدة، إلى حل النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً تشريعياً على عقدها.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تفقد أكثر من 340 عسكريا و3 دبابات على محور كورسك خلال يوم
12:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديوأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала