https://sarabic.ae/20241220/3-خيارات-ضابط-أمريكي-يتحدث-عما-ينتظر-أوكرانيا-1096020894.html
"3 خيارات"... ضابط أمريكي يتحدث عما ينتظر أوكرانيا
"3 خيارات"... ضابط أمريكي يتحدث عما ينتظر أوكرانيا
سبوتنيك عربي
حدد دانييل ديفيس، الضابط الاحتياطي في القوات المسلحة الأمريكية، ثلاثة خيارات لأوكرانيا للخروج من صراعها الحالي. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T15:47+0000
2024-12-20T15:47+0000
2024-12-20T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديفيس عبر مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "إما أن تموت ببطء أو بسرعة أو تذهب للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. في الوقت الحالي، لا يوجد سوى هذه الخيارات الثلاثة".ووفقا للضابط الأمريكي، فإن الأفضلية كانت دائما بجانب موسكو، وليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي وسيلة حتى للاحتفاظ بمواقعها الحالية.ودعت موسكو، في مناسبات عدة، إلى حل النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً تشريعياً على عقدها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241220/كييف-تفقد-أكثر-من-340-عسكريا-و3-دبابات-على-محور-كورسك-خلال-يوم-1096011292.html
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روسيا
"3 خيارات"... ضابط أمريكي يتحدث عما ينتظر أوكرانيا
حدد دانييل ديفيس، الضابط الاحتياطي في القوات المسلحة الأمريكية، ثلاثة خيارات لأوكرانيا للخروج من صراعها الحالي.
وأضاف ديفيس عبر مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "إما أن تموت ببطء أو بسرعة أو تذهب للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. في الوقت الحالي، لا يوجد سوى هذه الخيارات الثلاثة".
ووفقا للضابط الأمريكي، فإن الأفضلية كانت دائما بجانب موسكو، وليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي وسيلة حتى للاحتفاظ بمواقعها الحالية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إن موسكو ليس لديها شروط مسبقة لبدء مفاوضات السلام مع كييف.
ودعت موسكو، في مناسبات عدة، إلى حل النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً تشريعياً على عقدها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.