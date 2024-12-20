https://sarabic.ae/20241220/3-خيارات-ضابط-أمريكي-يتحدث-عما-ينتظر-أوكرانيا-1096020894.html

"3 خيارات"... ضابط أمريكي يتحدث عما ينتظر أوكرانيا

"3 خيارات"... ضابط أمريكي يتحدث عما ينتظر أوكرانيا

سبوتنيك عربي

حدد دانييل ديفيس، الضابط الاحتياطي في القوات المسلحة الأمريكية، ثلاثة خيارات لأوكرانيا للخروج من صراعها الحالي. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T15:47+0000

2024-12-20T15:47+0000

2024-12-20T15:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ديفيس عبر مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "إما أن تموت ببطء أو بسرعة أو تذهب للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. في الوقت الحالي، لا يوجد سوى هذه الخيارات الثلاثة".ووفقا للضابط الأمريكي، فإن الأفضلية كانت دائما بجانب موسكو، وليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي وسيلة حتى للاحتفاظ بمواقعها الحالية.ودعت موسكو، في مناسبات عدة، إلى حل النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً تشريعياً على عقدها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241220/كييف-تفقد-أكثر-من-340-عسكريا-و3-دبابات-على-محور-كورسك-خلال-يوم-1096011292.html

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