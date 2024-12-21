https://sarabic.ae/20241221/الخارجية-التركية-هيئة-تحرير-الشام-تشارك-معلومات-استخباراتية-مع-أنقرة-عن-إرهابيي-داعش-والقاعدة-1096038604.html

الخارجية التركية: هيئة تحرير الشام تشارك معلومات استخباراتية مع أنقرة عن إرهابيي "داعش" و"القاعدة"

الخارجية التركية: هيئة تحرير الشام تشارك معلومات استخباراتية مع أنقرة عن إرهابيي "داعش" و"القاعدة"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "هيئة تحرير الشام" تزود أنقرة منذ عدة سنوات بمعلومات استخباراتية عن مقاتلي تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (جماعات إرهابية... 21.12.2024, سبوتنيك عربي

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وفي حديثه عن احتمال رفع هيئة تحرير الشام من القائمة التركية للمنظمات الإرهابية، أشار فيدان إلى أن أنقرة تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي.وقال فيدان في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي: "منذ سنوات عديدة، زودتنا هيئة تحرير الشام بمعلومات استخباراتية عن الجماعات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة".وأشار إلى أن "هيئة تحرير الشام" نشرت معلومات، بما في ذلك معلومات عن أهداف رفيعة المستوى.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن موسكو ستنطلق من تقييم أحداث محددة وحالات محددة لهيئة تحرير الشام فيما يتعلق برفع هذه الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية.وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، أمس السبت، أن "حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يعتقد أن هيئة تحرير الشام لم تعد منظمة إرهابية".مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية شاملة يقودها السوريون

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