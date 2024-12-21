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https://sarabic.ae/20241221/الكرملين-بوتين-لن-يهنئ-زعماء-الدول-غير-الصديقة-بحلول-العام-الجديد-وعيد-الميلاد-1096046525.html
الكرملين: بوتين لن يهنئ زعماء الدول غير الصديقة بحلول العام الجديد وعيد الميلاد
الكرملين: بوتين لن يهنئ زعماء الدول غير الصديقة بحلول العام الجديد وعيد الميلاد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يهنئ زعماء الدول غير الصديقة لروسيا، بحلول العام الجديد وعيد... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T19:03+0000
2024-12-21T19:03+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إنه "كما جرت العادة سيهنئ بوتين الجميع، ولن يهنئ الدول غير الصديقة، لكنه سيهنئ شعوب عدد من الدول غير الصديقة".وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيهنئ شعبي جورجيا وأوكرانيا: "بوتين طالما هنأ الشعبين".وأكد بيسكوف، في تصريحاته، أن "منظومة صواريخ "أوريشنيك" بمثابة ثورة في تكنولوجيا الأسلحة".وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "حديث بوتين عن المبارزة التكنولوجية، كان ردا على ادعاءات بشأن ضعف منظومة صواريخ "أوريشنيك".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أول أمس الخميس، أن روسيا يمكنها الدخول في مبارزة تكنولوجية بين نظام صواريخ "أوريشنيك" وأنظمة الدفاع الجوي الغربية، ليس فقط في كييف، ولكن أيضا في أماكن أخرى.وقال بوتين، ردًا على سؤال لماذا اقترح خلال الحوار السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، إجراء مبارزة تكنولوجية بين "أوريشنيك" والدفاع الجوي الغربي في كييف: "من الممكن في مكان آخر".وأضاف الرئيس بوتين: "في كييف، وفقا لما أعرفه، قامت الدول الغربية بالفعل بتنظيم نظام دفاع جوي خطير إلى حد ما هناك. حسنًا، دعهم يشغلون كل ما لديهم، بما في ذلك منظومات الصواريخ الجديدة المتمركزة في بولندا ورومانيا، لن تصل إلى "أوريشنيك"، مؤكدًا على وجود 24 نظامًا جديدًا للدفاع الصاروخي في مهمة قتالية في رومانيا وبولندا.ووصف بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، أحدث نظام صاروخي روسي "أوريشنيك"، بأنه "سلاح حديث وجديد للغاية".ودعا بوتين الخبراء الغربيين لتحديد هدف لتدميره من قبل "أوريشنيك" في كييف، وقال إن روسيا مستعدة لذلك، وستكون مبارزة عالية التقنية.
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-تفاصيل-تطوير-سلاح-أوريشنيك-الروسي----1095955937.html
https://sarabic.ae/20241215/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تنفي-تواصلها-مع-سي-أي-أيه-قبيل-استخدام-صواريخ-أوريشنيك-1095798991.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: بوتين لن يهنئ زعماء الدول غير الصديقة بحلول العام الجديد وعيد الميلاد

19:03 GMT 21.12.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يهنئ زعماء الدول غير الصديقة لروسيا، بحلول العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إنه "كما جرت العادة سيهنئ بوتين الجميع، ولن يهنئ الدول غير الصديقة، لكنه سيهنئ شعوب عدد من الدول غير الصديقة".
وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيهنئ شعبي جورجيا وأوكرانيا: "بوتين طالما هنأ الشعبين".
وأكد بيسكوف، في تصريحاته، أن "منظومة صواريخ "أوريشنيك" بمثابة ثورة في تكنولوجيا الأسلحة".
الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي
19 ديسمبر, 11:09 GMT
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "حديث بوتين عن المبارزة التكنولوجية، كان ردا على ادعاءات بشأن ضعف منظومة صواريخ "أوريشنيك".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أول أمس الخميس، أن روسيا يمكنها الدخول في مبارزة تكنولوجية بين نظام صواريخ "أوريشنيك" وأنظمة الدفاع الجوي الغربية، ليس فقط في كييف، ولكن أيضا في أماكن أخرى.
وقال بوتين، ردًا على سؤال لماذا اقترح خلال الحوار السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، إجراء مبارزة تكنولوجية بين "أوريشنيك" والدفاع الجوي الغربي في كييف: "من الممكن في مكان آخر".
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
15 ديسمبر, 05:43 GMT
وأضاف الرئيس بوتين: "في كييف، وفقا لما أعرفه، قامت الدول الغربية بالفعل بتنظيم نظام دفاع جوي خطير إلى حد ما هناك. حسنًا، دعهم يشغلون كل ما لديهم، بما في ذلك منظومات الصواريخ الجديدة المتمركزة في بولندا ورومانيا، لن تصل إلى "أوريشنيك"، مؤكدًا على وجود 24 نظامًا جديدًا للدفاع الصاروخي في مهمة قتالية في رومانيا وبولندا.
وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل تطوير النظام الصاروخي الروسي "أوريشنيك"، مؤكدا أنه سلاح حديث وجديد للغاية.
ووصف بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، أحدث نظام صاروخي روسي "أوريشنيك"، بأنه "سلاح حديث وجديد للغاية".
ودعا بوتين الخبراء الغربيين لتحديد هدف لتدميره من قبل "أوريشنيك" في كييف، وقال إن روسيا مستعدة لذلك، وستكون مبارزة عالية التقنية.
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Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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