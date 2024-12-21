https://sarabic.ae/20241221/الكرملين-بوتين-لن-يهنئ-زعماء-الدول-غير-الصديقة-بحلول-العام-الجديد-وعيد-الميلاد-1096046525.html

الكرملين: بوتين لن يهنئ زعماء الدول غير الصديقة بحلول العام الجديد وعيد الميلاد

الكرملين: بوتين لن يهنئ زعماء الدول غير الصديقة بحلول العام الجديد وعيد الميلاد

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يهنئ زعماء الدول غير الصديقة لروسيا، بحلول العام الجديد وعيد... 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T19:03+0000

2024-12-21T19:03+0000

2024-12-21T19:03+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095085273_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_f7fbe16a599fd287e7d3c5fb26a71790.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إنه "كما جرت العادة سيهنئ بوتين الجميع، ولن يهنئ الدول غير الصديقة، لكنه سيهنئ شعوب عدد من الدول غير الصديقة".وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيهنئ شعبي جورجيا وأوكرانيا: "بوتين طالما هنأ الشعبين".وأكد بيسكوف، في تصريحاته، أن "منظومة صواريخ "أوريشنيك" بمثابة ثورة في تكنولوجيا الأسلحة".وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "حديث بوتين عن المبارزة التكنولوجية، كان ردا على ادعاءات بشأن ضعف منظومة صواريخ "أوريشنيك".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أول أمس الخميس، أن روسيا يمكنها الدخول في مبارزة تكنولوجية بين نظام صواريخ "أوريشنيك" وأنظمة الدفاع الجوي الغربية، ليس فقط في كييف، ولكن أيضا في أماكن أخرى.وقال بوتين، ردًا على سؤال لماذا اقترح خلال الحوار السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، إجراء مبارزة تكنولوجية بين "أوريشنيك" والدفاع الجوي الغربي في كييف: "من الممكن في مكان آخر".وأضاف الرئيس بوتين: "في كييف، وفقا لما أعرفه، قامت الدول الغربية بالفعل بتنظيم نظام دفاع جوي خطير إلى حد ما هناك. حسنًا، دعهم يشغلون كل ما لديهم، بما في ذلك منظومات الصواريخ الجديدة المتمركزة في بولندا ورومانيا، لن تصل إلى "أوريشنيك"، مؤكدًا على وجود 24 نظامًا جديدًا للدفاع الصاروخي في مهمة قتالية في رومانيا وبولندا.ووصف بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، أحدث نظام صاروخي روسي "أوريشنيك"، بأنه "سلاح حديث وجديد للغاية".ودعا بوتين الخبراء الغربيين لتحديد هدف لتدميره من قبل "أوريشنيك" في كييف، وقال إن روسيا مستعدة لذلك، وستكون مبارزة عالية التقنية.

https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-تفاصيل-تطوير-سلاح-أوريشنيك-الروسي----1095955937.html

https://sarabic.ae/20241215/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تنفي-تواصلها-مع-سي-أي-أيه-قبيل-استخدام-صواريخ-أوريشنيك-1095798991.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار