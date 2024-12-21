https://sarabic.ae/20241221/اللجنة-الثقافية-في-صور-التضامن-الاجتماعي-والوطني-قائم-في-المدينة-منذ-تأسيسها-في-القرن-الـ18-1096020808.html

اللجنة الثقافية في صور: التضامن الاجتماعي والوطني قائم في المدينة منذ تأسيسها في القرن الـ18

اللجنة الثقافية في صور: التضامن الاجتماعي والوطني قائم في المدينة منذ تأسيسها في القرن الـ18

سبوتنيك عربي

أكد رئيس اللجنة الثقافية في بلدية صور جنوبي لبنان، الدكتور غسان فرّان، أن "غياب الاحتفالات وزينة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، هو بسبب التضامن الحاصل في... 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T09:00+0000

2024-12-21T09:00+0000

2024-12-21T09:00+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

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وأضاف فران في حديث مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التضامن متواصل منذ مئات السنين وتتميز به مدينة صور، بالإضافة إلى أن المدينة حافظت على طابعها المسيحي من خلال كنائسها المتعددة ومنها الذي يعود إلى الحقبة البيزنطية".وأضاف فرّان أنه "في هذا العام، تقرر عدم وضع شجرة الميلاد لأن المدينة مازالت في طور إزالة آثار الدمار، التي تسبب به القصف الإسرائيلي".وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.مدير مطعم يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها في إعادة إطلاق منشأته في الضاحية الجنوبية لبيروت

https://sarabic.ae/20241220/تضامنا-مع-أبناء-الوطن-مدينة-صور-تلغي-الاحتفالات-وإضاءة-أشجار-عيد-الميلاد-هذا-العام-1096011052.html

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