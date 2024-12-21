https://sarabic.ae/20241221/وزير-الخارجية-التركي-لدي-معلومات-مباشرة-من-أصدقائنا-الإيرانيين-بأن-طهران-لا-ترغب-بحرب-مع-إسرائيل-1096045900.html

وزير الخارجية التركي: لدي معلومات مباشرة من أصدقائنا الإيرانيين بأن طهران لا ترغب بحرب مع إسرائيل

وزير الخارجية التركي: لدي معلومات مباشرة من أصدقائنا الإيرانيين بأن طهران لا ترغب بحرب مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، عن مخاوفه الشديدة من احتمالية نشوب حرب بين إيران وإسرائيل. 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T18:35+0000

2024-12-21T18:35+0000

2024-12-21T18:35+0000

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وأجاب فيدان، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، عما إذا كان هناك قلق من اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران: "أخشى ذلك كثيرا".و أشار إلى أن هذا الخوف "يستند إلى إمكانية حدوث مثل هذا الأمر لأي سبب كان"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "أنقرة أكثر تفاؤلا بشأن الجهود الراهنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه ليس متأكدا "ما إذا كان هذا التفاؤل قائما على أمنيات أم على واقع ملموس".كما أعلن وزير الخارجية التركي، في مقابلته مع "فرانس 24"، أنه يخطط لزيارة العاصمة السورية دمشق، ولقاء مسؤولي "المعارضة السورية المسلحة"، التي تولت زمام السلطة في سوريا، عقب سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وتابع أن "تركيا لم ترصد انخراط "هيئة تحرير الشام" في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وهذا ليس تقييمنا نحن فحسب، بل هذا ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضا".

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