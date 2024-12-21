https://sarabic.ae/20241221/وزير-الخارجية-التركي-لدي-معلومات-مباشرة-من-أصدقائنا-الإيرانيين-بأن-طهران-لا-ترغب-بحرب-مع-إسرائيل-1096045900.html
وزير الخارجية التركي: لدي معلومات مباشرة من أصدقائنا الإيرانيين بأن طهران لا ترغب بحرب مع إسرائيل
وزير الخارجية التركي: لدي معلومات مباشرة من أصدقائنا الإيرانيين بأن طهران لا ترغب بحرب مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، عن مخاوفه الشديدة من احتمالية نشوب حرب بين إيران وإسرائيل. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأجاب فيدان، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، عما إذا كان هناك قلق من اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران: "أخشى ذلك كثيرا".و أشار إلى أن هذا الخوف "يستند إلى إمكانية حدوث مثل هذا الأمر لأي سبب كان"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "أنقرة أكثر تفاؤلا بشأن الجهود الراهنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه ليس متأكدا "ما إذا كان هذا التفاؤل قائما على أمنيات أم على واقع ملموس".كما أعلن وزير الخارجية التركي، في مقابلته مع "فرانس 24"، أنه يخطط لزيارة العاصمة السورية دمشق، ولقاء مسؤولي "المعارضة السورية المسلحة"، التي تولت زمام السلطة في سوريا، عقب سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وتابع أن "تركيا لم ترصد انخراط "هيئة تحرير الشام" في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وهذا ليس تقييمنا نحن فحسب، بل هذا ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضا".
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أخبار تركيا اليوم, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية التركي: لدي معلومات مباشرة من أصدقائنا الإيرانيين بأن طهران لا ترغب بحرب مع إسرائيل
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، عن مخاوفه الشديدة من احتمالية نشوب حرب بين إيران وإسرائيل.
وأجاب فيدان، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، عما إذا كان هناك قلق من اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران: "أخشى ذلك كثيرا".
و أشار إلى أن هذا الخوف "يستند إلى إمكانية حدوث مثل هذا الأمر لأي سبب كان"، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن الإيرانيين لا يريدون مثل هذه الحرب، إنهم يريدون تجنب أي مواجهة كبرى، وهذه معلومات مباشرة وصلتني من أصدقائنا الإيرانيين نتيجة لاجتماعاتي معهم".
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "أنقرة أكثر تفاؤلا بشأن الجهود الراهنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه ليس متأكدا "ما إذا كان هذا التفاؤل قائما على أمنيات أم على واقع ملموس".
وبيّن بالقول: "يبدو أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية أقرب إلى التوصل إلى حل، لكن إلى أي درجة اقتربا وهل يمكنهما سد الفجوة بالكامل؟ هل ستكون هذه المرة كافية لتحقيق وقف إطلاق النار؟ سنرى كل ذلك قريبا".
كما أعلن وزير الخارجية التركي، في مقابلته مع "فرانس 24"، أنه يخطط لزيارة العاصمة السورية دمشق، ولقاء مسؤولي "المعارضة السورية المسلحة"، التي تولت زمام السلطة في سوريا، عقب سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وعن أسباب عدم إزالة "هيئة تحرير الشام
" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في سوريا ودول عدة) من قوائم الإرهاب التركية، أوضح فيدان: "إدراجنا إياها على قوائم الإرهاب مرتبط بقرارات الأمم المتحدة، نحن بالطبع نلتزم بقرارات مجلس الأمن، ولكن هناك الآن وضع مختلف يتعارض فيه البعد القانوني مع البعد الواقعي للأمر".
وتابع أن "تركيا لم ترصد انخراط "هيئة تحرير الشام" في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وهذا ليس تقييمنا نحن فحسب، بل هذا ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضا".