https://sarabic.ae/20241222/أهداف-ليفربول-ضد-توتنهام-6-3-فيديو-1096064168.html

أهداف ليفربول ضد توتنهام 6-3... فيديو

أهداف ليفربول ضد توتنهام 6-3... فيديو

سبوتنيك عربي

حقق ليفربول فوزا مثيرا بنتيجة 6-3، على حساب توتنهام في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T19:17+0000

2024-12-22T19:17+0000

2024-12-22T19:17+0000

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وتقدم ليفربول في الدقيقة 24 عن طريق لويس دياز، وأحرز ماك أليستر الهدف الثاني لفريقه ليفربول في الدقيقة 37، قبل أن يقلص جيمس ماديسون النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 41 من هدف رائع.وفي الدقيقة 47 أحرز سوبوسلاي الثالث لـ "ليفربول" من صناعة محمد صلاح، فيما أحرز صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، وبعدها سجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 61.وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 72، فيما نجح دومينيك سولانكي في تسجيل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 83، قبل أن يختم لويس دياز مهرجان الأهداف وتسجيل الهدف الثاني له والسادس لليفربول في الدقيقة 85.ودخل اللاعب المصري محمد صلاح، تاريخ نادي ليفربول برقم قياسي جديد، بعد أن تمكن من تسجيل هدفين، الرابع والخامس، في شباك توتنهام.وأصبح صلاح، الهداف الرابع في قائمة هدافي ليفربول في مختلف المسابقات على مر العصور، بواقع 229 هدفا، وتجاوز بذلك رقم الأسطورة بيلي ليدل، الذي سجل 228 هدفا على مر تاريخه مع ليفربول.كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، كما يتصدر قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 11 هدفا.وبتلك النتيجة، يواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، حقق خلالها الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 37 هدفا وتلقي 16 هدفا، ولديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يظل توتنهام برصيد 23 نقطة.

https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html

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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي