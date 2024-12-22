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https://sarabic.ae/20241222/أهداف-ليفربول-ضد-توتنهام-6-3-فيديو-1096064168.html
أهداف ليفربول ضد توتنهام 6-3... فيديو
أهداف ليفربول ضد توتنهام 6-3... فيديو
سبوتنيك عربي
حقق ليفربول فوزا مثيرا بنتيجة 6-3، على حساب توتنهام في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T19:17+0000
2024-12-22T19:17+0000
مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
رياضة
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الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي
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وتقدم ليفربول في الدقيقة 24 عن طريق لويس دياز، وأحرز ماك أليستر الهدف الثاني لفريقه ليفربول في الدقيقة 37، قبل أن يقلص جيمس ماديسون النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 41 من هدف رائع.وفي الدقيقة 47 أحرز سوبوسلاي الثالث لـ "ليفربول" من صناعة محمد صلاح، فيما أحرز صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، وبعدها سجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 61.وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 72، فيما نجح دومينيك سولانكي في تسجيل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 83، قبل أن يختم لويس دياز مهرجان الأهداف وتسجيل الهدف الثاني له والسادس لليفربول في الدقيقة 85.ودخل اللاعب المصري محمد صلاح، تاريخ نادي ليفربول برقم قياسي جديد، بعد أن تمكن من تسجيل هدفين، الرابع والخامس، في شباك توتنهام.وأصبح صلاح، الهداف الرابع في قائمة هدافي ليفربول في مختلف المسابقات على مر العصور، بواقع 229 هدفا، وتجاوز بذلك رقم الأسطورة بيلي ليدل، الذي سجل 228 هدفا على مر تاريخه مع ليفربول.كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، كما يتصدر قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 11 هدفا.وبتلك النتيجة، يواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، حقق خلالها الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 37 هدفا وتلقي 16 هدفا، ولديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يظل توتنهام برصيد 23 نقطة.
https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html
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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي

أهداف ليفربول ضد توتنهام 6-3... فيديو

19:17 GMT 22.12.2024
© AP Photo / Dave Shoplandليفربول يحقق فوزا مثيرا بنتيجة 6-3 على حساب توتنهام في مباراة تألق فيها المصري محمد صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول يحقق فوزا مثيرا بنتيجة 6-3 على حساب توتنهام في مباراة تألق فيها المصري محمد صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Dave Shopland
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حقق ليفربول فوزا مثيرا بنتيجة 6-3، على حساب توتنهام في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم ليفربول في الدقيقة 24 عن طريق لويس دياز، وأحرز ماك أليستر الهدف الثاني لفريقه ليفربول في الدقيقة 37، قبل أن يقلص جيمس ماديسون النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 41 من هدف رائع.
وفي الدقيقة 47 أحرز سوبوسلاي الثالث لـ "ليفربول" من صناعة محمد صلاح، فيما أحرز صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، وبعدها سجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 61.
وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 72، فيما نجح دومينيك سولانكي في تسجيل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 83، قبل أن يختم لويس دياز مهرجان الأهداف وتسجيل الهدف الثاني له والسادس لليفربول في الدقيقة 85.
ودخل اللاعب المصري محمد صلاح، تاريخ نادي ليفربول برقم قياسي جديد، بعد أن تمكن من تسجيل هدفين، الرابع والخامس، في شباك توتنهام.
وأصبح صلاح، الهداف الرابع في قائمة هدافي ليفربول في مختلف المسابقات على مر العصور، بواقع 229 هدفا، وتجاوز بذلك رقم الأسطورة بيلي ليدل، الذي سجل 228 هدفا على مر تاريخه مع ليفربول.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
مجتمع
بعد محمد صلاح.. "ليفربول" يواجه أزمة جديدة مع أحد أبرز لاعبيه
17 ديسمبر, 14:52 GMT
كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، كما يتصدر قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 11 هدفا.
وبتلك النتيجة، يواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، حقق خلالها الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 37 هدفا وتلقي 16 هدفا، ولديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يظل توتنهام برصيد 23 نقطة.
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