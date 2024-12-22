https://sarabic.ae/20241222/إسرائيل-تصف-كلمات-بابا-الفاتيكان-بشأن-الحرب-على-غزة-بأنها-منفصلة-عن-الواقع-1096050112.html
إسرائيل تصف كلمات بابا الفاتيكان بشأن الحرب على غزة بأنها "منفصلة عن الواقع"
إسرائيل تصف كلمات بابا الفاتيكان بشأن الحرب على غزة بأنها "منفصلة عن الواقع"
سبوتنيك عربي
انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء السبت، تصريحات البابا فرنسيس حول عنف ووحشية الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "منفصلة عن الواقع". 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T00:29+0000
2024-12-22T00:29+0000
2024-12-22T00:29+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ونشرت الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس السبت، بيانا لها زعمت فيه أن "العنف هو الإرهابيون الذين يختبئون وراء الأطفال، بينما يحاولون قتل أطفال إسرائيليين، العنف هو احتجاز 100 رهينة لمدة 442 يوما".وأوضحت أن بابا الفاتيكان تجاهل هذا الأمر، مدعية أن "تصرفات إسرائيل كانت موجهة ضد الإرهابيين الذين استخدموا الأطفال كدروع بشرية. تصريحات البابا مخيبة للآمال لأنها منفصلة عن الواقع والسياق الفعلي لسياسة إسرائيل".ويشار إلى أن بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، قد ندد، أمس السبت، باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت استنكر وزير إسرائيلي دعوة البابا، المجتمع الدولي، إلى دراسة ما إذا كان الهجوم العسكري هناك يشكل "إبادة جماعية" للفلسطينيين.فيما كان البابا قد استهل خطابا سنويا بمناسبة عيد الميلاد أمام كرادلة كاثوليك بما بدا أنه إشارة إلى غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينيا في غزة، أول أمس الجمعة.وقال البابا:ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20231122/برلماني-مصري-يقترح-أن-يتقدم-شيخ-الأزهر-وبابا-الفاتيكان-وفودا-لإدخال-المساعدات-إلى-غزة-1083380345.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تصف كلمات بابا الفاتيكان بشأن الحرب على غزة بأنها "منفصلة عن الواقع"
انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء السبت، تصريحات البابا فرنسيس حول عنف ووحشية الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "منفصلة عن الواقع".
ونشرت الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس السبت، بيانا لها زعمت فيه أن "العنف هو الإرهابيون الذين يختبئون وراء الأطفال، بينما يحاولون قتل أطفال إسرائيليين، العنف هو احتجاز 100 رهينة لمدة 442 يوما".
وأوضحت أن بابا الفاتيكان تجاهل هذا الأمر، مدعية أن "تصرفات إسرائيل كانت موجهة ضد الإرهابيين الذين استخدموا الأطفال كدروع بشرية. تصريحات البابا مخيبة للآمال لأنها منفصلة عن الواقع والسياق الفعلي لسياسة إسرائيل".
22 نوفمبر 2023, 11:34 GMT
ويشار إلى أن بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس
، قد ندد، أمس السبت، باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت استنكر وزير إسرائيلي دعوة البابا، المجتمع الدولي، إلى دراسة ما إذا كان الهجوم العسكري هناك يشكل "إبادة جماعية" للفلسطينيين.
فيما كان البابا قد استهل خطابا سنويا بمناسبة عيد الميلاد أمام كرادلة كاثوليك بما بدا أنه إشارة إلى غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينيا في غزة، أول أمس الجمعة.
أمس الجمعة، تم قصف الأطفال... هذه وحشية. هذه ليست حربا. أردت أن أقول ذلك لأنه يمس القلب".
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة
، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي،
منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.