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مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح
مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح
سبوتنيك عربي
قُتل 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الخميس، في قصف للطيران الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T07:00+0000
2024-12-20T07:00+0000
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صاح اليوم الجمعة، أن ثلاثة مواطنين قتلوا نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي لمركبة في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.في وقت قتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي على منزل مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة، كما نسف عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وفي السياق ذاته، اتهم تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية بـ"تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدى إلى وفاة الآلاف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية".ووثق التقرير الذي صدر بعنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية" حرمان الفلسطينيين عمداً من المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة، حيث شملت الإجراءات الإسرائيلية قطع وضخ المياه، تعطيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بقطع الكهرباء والوقود، وتدميرها عمداً، ومنع دخول إمدادات المياه الأساسية.وأكدت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ "هيومن رايتس ووتش"، أن حرمان الفلسطينيين من المياه "ليس مجرد إهمال، بل سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفيات نتيجة الجفاف والمرض، ما يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".وخلصت المنظمة إلى أن "إسرائيل خلقت عمدا ظروفا معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا، هذه السياسة التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين، تُعتبر جريمة ضد الإنسانية، وترقى أيضاً إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241215/تقرير-نتنياهو-يجري-مشاورات-بشأن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1095803480.html
https://sarabic.ae/20241218/مسؤول-إسرائيلي-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-نحن-في-الأيام-الأخيرة-للمفاوضات-1095939623.html
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, عدوان إسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, عدوان إسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية

مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح

07:00 GMT 20.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قُتل 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الخميس، في قصف للطيران الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صاح اليوم الجمعة، أن ثلاثة مواطنين قتلوا نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي لمركبة في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
تقرير: نتنياهو يجري مشاورات بشأن "اليوم التالي" للحرب على غزة
15 ديسمبر, 10:49 GMT
في وقت قتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي على منزل مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة، كما نسف عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، اتهم تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية بـ"تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدى إلى وفاة الآلاف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية".
ووثق التقرير الذي صدر بعنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية" حرمان الفلسطينيين عمداً من المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة، حيث شملت الإجراءات الإسرائيلية قطع وضخ المياه، تعطيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بقطع الكهرباء والوقود، وتدميرها عمداً، ومنع دخول إمدادات المياه الأساسية.
وأكدت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ "هيومن رايتس ووتش"، أن حرمان الفلسطينيين من المياه "ليس مجرد إهمال، بل سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفيات نتيجة الجفاف والمرض، ما يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".
وخلصت المنظمة إلى أن "إسرائيل خلقت عمدا ظروفا معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا، هذه السياسة التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين، تُعتبر جريمة ضد الإنسانية، وترقى أيضاً إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مسؤول إسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس": نحن في الأيام الأخيرة للمفاوضات
18 ديسمبر, 21:17 GMT
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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