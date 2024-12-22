https://sarabic.ae/20241222/إسرائيل-تهدد-بـسحق-رأس-حزب-الله-إذا-انتهك-وقف-إطلاق-النار-1096056305.html
إسرائيل تهدد بـ"سحق" رأس "حزب الله" إذا انتهك وقف إطلاق النار
إسرائيل تهدد بـ"سحق" رأس "حزب الله" إذا انتهك وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بـ"سحق رأس "حزب الله اللبناني"، في حال انتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال زيارة كاتس لموقع عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان، اليوم الأحد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال كاتس في تصريحات صادرة عن مكتبه: "لقد نزعنا أنياب الأفعى، وإذا لم ينسحب "حزب الله" اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني، وحاول انتهاك وقف إطلاق النار، فسنسحق رأسه".وتابع: "لن نسمح لعناصر "حزب الله" بالعودة إلى القرى الجنوبية، وإعادة تأسيس البنية التحتية للإرهاب التي ستشكل تهديدًا للمجتمعات الشمالية".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "سنضمن إزالة التهديد واستعادة الأمن للسماح لسكان الشمال بالعودة بأمان إلى منازلهم".وفي الشهر الماضي، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.
https://sarabic.ae/20241203/إسرائيل-لن-نفرق-بين-دولة-لبنان-وحزب-الله-إذا-انهار-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1095439907.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار حزب الله
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار حزب الله
إسرائيل تهدد بـ"سحق" رأس "حزب الله" إذا انتهك وقف إطلاق النار
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بـ"سحق رأس "حزب الله اللبناني"، في حال انتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال زيارة كاتس لموقع عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان، اليوم الأحد، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وقال كاتس في تصريحات صادرة عن مكتبه: "لقد نزعنا أنياب الأفعى، وإذا لم ينسحب "حزب الله" اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني، وحاول انتهاك وقف إطلاق النار، فسنسحق رأسه".
وتابع: "لن نسمح لعناصر "حزب الله" بالعودة إلى القرى الجنوبية، وإعادة تأسيس البنية التحتية للإرهاب التي ستشكل تهديدًا للمجتمعات الشمالية".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "سنضمن إزالة التهديد واستعادة الأمن للسماح لسكان الشمال بالعودة بأمان إلى منازلهم".
وفي الشهر الماضي، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.