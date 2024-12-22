https://sarabic.ae/20241222/لمراقبة-جارتها-كوريا-الجنوبية-تنجح-في-وضع-قمرها-الصناعي-الثالث-للتجسس-في-مداره-1096050591.html

لمراقبة جارتها.. كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره

لمراقبة جارتها.. كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره

سبوتنيك عربي

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، نجاحها في وضع قمرها الصناعي التجسسي الثالث في مداره بعد إطلاقه من مركز فضائي أمريكي. 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T03:54+0000

2024-12-22T03:54+0000

2024-12-22T03:54+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050334541_108:0:1393:723_1920x0_80_0_0_82cfe529a25f0ef9a52a5e7ceccf4341.jpg

وذكرت وكالة يونهاب، فجر اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت نجاح بلادها في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره، بهدف سعيها إلى تعزيز قدراتها المستقلة في مراقبة كوريا الشمالية.وأفادت الوزارة بأن "صاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الصناعي انطلق بشكل طبيعي من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا كما هو مخطط له، وأرسل القمر الصناعي للاستطلاع إلى مداره".وأكدت أن القمر الصناعي الذي تم إطلاقه نجح في الاتصال بمحطة أرضية خارجية في إشارة إلى أنه يعمل بشكل طبيعي، وهو القمر العسكري الثالث الذي تطلقه كوريا الجنوبية في إطار خطتها لإطلاق 5 أقمار صناعية للتجسس بحلول عام 2025 لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل عن طريق شبكة أقمار صناعية عسكرية مستقلة.ويشار إلى أن كوريا الجنوبية اعتمدت في السابق على صور الأقمار الصناعية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تسعى جاهدة لتعزيز قدرات المراقبة المستقلة لجيش بلادها من خلال النجاح في عمليات إطلاق إضافية في المستقبل.وأطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي خاصة بالتجسس ومزود بأجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء بهدف التقاط صور مفصلة لسطح الأرض، في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، من قاعدة الفضاء في كاليفورنيا الأمريكية.وتوقعت السلطات الدفاعية في سيئول أن يعزز إطلاق القمر الصناعي برنامج الردع العسكري الثلاثي ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

https://sarabic.ae/20240328/كوريا-الجنوبية-تسعى-للحصول-على-60-قمرا-صناعيا-للتجسس-1087447123.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية