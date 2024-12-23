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أ‌بو عبيدة يرد على نتنياهو: مصير بعض الأسرى مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق
أ‌بو عبيدة يرد على نتنياهو: مصير بعض الأسرى مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "إسرائيل تخفي خسائرها الحقيقية وحالة جنودها المزرية في شمال قطاع غزة حفاظا على صورة... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T17:18+0000
2024-12-23T17:18+0000
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وأوضح أبو عبيدة، في بيان له، أن "مصير بعض أسرى إسرائيل مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان"، مضيفا أن "الأداء الميداني لكتائب القسام في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم".وتابع: "الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الإسرائيلي".يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن حكومته تقوم باتخاذ إجراءات مهمة على كل المستويات لإعادة المختطفين، مؤكدا أنه هناك تقدم بشأن الصفقة سببه أمور، منها أن السنوار لم يعد بيننا، وكذا الضربات التي نوجهها لحماس.وأضاف: "لست متأكدا من الوقت الذي نحتاجه من أجل إتمام صفقة التبادل"، مبيننا أن "هناك تقدم في ملف الصفقة، لكن لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر".ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241222/إسرائيل-تصف-كلمات-بابا-الفاتيكان-بشأن-الحرب-على-غزة-بأنها-منفصلة-عن-الواقع-1096050112.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أ‌بو عبيدة يرد على نتنياهو: مصير بعض الأسرى مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق

17:18 GMT 23.12.2024
© palinfo.comأبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي
أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© palinfo.com
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قال المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "إسرائيل تخفي خسائرها الحقيقية وحالة جنودها المزرية في شمال قطاع غزة حفاظا على صورة جيشها".
وأوضح أبو عبيدة، في بيان له، أن "مصير بعض أسرى إسرائيل مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان"، مضيفا أن "الأداء الميداني لكتائب القسام في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم".
وتابع: "الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الإسرائيلي".
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، يزور كاتدرائية سيدة العرب في ختام جولته في مملكة البحرين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
إسرائيل تصف كلمات بابا الفاتيكان بشأن الحرب على غزة بأنها "منفصلة عن الواقع"
أمس, 00:29 GMT
يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن حكومته تقوم باتخاذ إجراءات مهمة على كل المستويات لإعادة المختطفين، مؤكدا أنه هناك تقدم بشأن الصفقة سببه أمور، منها أن السنوار لم يعد بيننا، وكذا الضربات التي نوجهها لحماس.
وأضاف: "لست متأكدا من الوقت الذي نحتاجه من أجل إتمام صفقة التبادل"، مبيننا أن "هناك تقدم في ملف الصفقة، لكن لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر".
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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