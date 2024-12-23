https://sarabic.ae/20241223/أول-رد-رسمي-من-إيران-على-أنباء-استقالة-رئيس-البلاد-مسعود-بزشكيان-1096084810.html
أول رد رسمي من إيران على أنباء استقالة رئيس البلاد مسعود بزشكيان
أول رد رسمي من إيران على أنباء استقالة رئيس البلاد مسعود بزشكيان
سبوتنيك عربي
علق مساعد المرشد الإيراني علي خامنئي، محمد مخبر، على الشائعات التي تحدثت عن نية الرئيس مسعود بزشكيان تقديم الاستقالة من منصبه بسبب العراقيل التي تواجه حكومته. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T14:25+0000
2024-12-23T14:25+0000
2024-12-23T14:25+0000
إيران
أخبار إيران
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093905450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7082735f76cc8d6ab1f3809ccf2f041d.jpg
وقال مخبر، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف والنفاق في البلاد وإحباط الشعب وإثارة اليأس لديه"، متابعا: "علينا جميعا مساعدة الحكومة فالعدو يطمح إلى تضعيف الرئيس بزشكيان وحكومته".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%). وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240721/بزشكيان-الشعب-الإيراني-اليقط-اختار-رئيسه-بديمقراطية-رغم-المؤمرات-لعدم-مشاركته-في-الانتخابات-1090980904.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093905450_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3c810a9040ffeaae56698fd2a50d19c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أول رد رسمي من إيران على أنباء استقالة رئيس البلاد مسعود بزشكيان
علق مساعد المرشد الإيراني علي خامنئي، محمد مخبر، على الشائعات التي تحدثت عن نية الرئيس مسعود بزشكيان تقديم الاستقالة من منصبه بسبب العراقيل التي تواجه حكومته.
وقال مخبر، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف والنفاق في البلاد وإحباط الشعب وإثارة اليأس لديه"، متابعا: "علينا جميعا مساعدة الحكومة فالعدو يطمح إلى تضعيف الرئيس بزشكيان وحكومته".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان
، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%). وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).