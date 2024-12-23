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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241223/أول-رد-رسمي-من-إيران-على-أنباء-استقالة-رئيس-البلاد-مسعود-بزشكيان-1096084810.html
أول رد رسمي من إيران على أنباء استقالة رئيس البلاد مسعود بزشكيان
أول رد رسمي من إيران على أنباء استقالة رئيس البلاد مسعود بزشكيان
سبوتنيك عربي
علق مساعد المرشد الإيراني علي خامنئي، محمد مخبر، على الشائعات التي تحدثت عن نية الرئيس مسعود بزشكيان تقديم الاستقالة من منصبه بسبب العراقيل التي تواجه حكومته. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مخبر، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف والنفاق في البلاد وإحباط الشعب وإثارة اليأس لديه"، متابعا: "علينا جميعا مساعدة الحكومة فالعدو يطمح إلى تضعيف الرئيس بزشكيان وحكومته".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%). وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240721/بزشكيان-الشعب-الإيراني-اليقط-اختار-رئيسه-بديمقراطية-رغم-المؤمرات-لعدم-مشاركته-في-الانتخابات-1090980904.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

أول رد رسمي من إيران على أنباء استقالة رئيس البلاد مسعود بزشكيان

14:25 GMT 23.12.2024
© Sputnikالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
علق مساعد المرشد الإيراني علي خامنئي، محمد مخبر، على الشائعات التي تحدثت عن نية الرئيس مسعود بزشكيان تقديم الاستقالة من منصبه بسبب العراقيل التي تواجه حكومته.
وقال مخبر، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف والنفاق في البلاد وإحباط الشعب وإثارة اليأس لديه"، متابعا: "علينا جميعا مساعدة الحكومة فالعدو يطمح إلى تضعيف الرئيس بزشكيان وحكومته".
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
بزشكيان: الشعب الإيراني اليقط اختار رئيسه بديمقراطية رغم المؤمرات لعدم مشاركته في الانتخابات
21 يوليو, 06:55 GMT
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%). وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
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