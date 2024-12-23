https://sarabic.ae/20241223/تحذيرات-من-منخفض-جوي-جديد-في-شرق-ليبيا-مع-إجراءات-احترازية-لتفادي-المخاطر-1096071460.html

تحذيرات من منخفض جوي جديد في شرق ليبيا مع إجراءات احترازية لتفادي المخاطر

تحذيرات من منخفض جوي جديد في شرق ليبيا مع إجراءات احترازية لتفادي المخاطر

سبوتنيك عربي

تشهد ليبيا تحذيرات من منخفض جوي، يؤثر على عدة مدن ومناطق في شرق البلاد، إذ ستتأثر أغلب المناطق الشمالية اعتبارا من، اليوم الإثنين، بامتداد منخفض جوي يتمركز... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T09:19+0000

2024-12-23T09:19+0000

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ويتسبب هذا المنخفض في نشاط قوي للرياح، تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، خصوصا في المناطق الساحلية الغربية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.ومن المتوقع تساقط أمطار متفرقة، اليوم الإثنين، على مناطق الساحل الشرقي، تزداد حدتها غدا الثلاثاء، لتصبح متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية وحبات برد على مناطق الخليج، وأجدابيا، وسهل بنغازي، والمرج، والجبل الأخضر، ودرنة، وطبرق، وقد تؤدي هذه الأمطار إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، ما يزيد من مخاطر السيول، وفقا لمراسل "سبوتنيك".واستجابة لهذه التحذيرات، أصدر رئيس الوزراء في الحكومة الليبية، تعليمات عاجلة إلى وزارتي الداخلية والصحة، بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والخدمية، لتوجيه كافة الجهات المختصة في مدن الشرق الليبي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.كما دعت الحكومة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، تجنبًا لأي حوادث أو أضرار محتملة.ويأتي هذا في سياق الحذر المتزايد، بعد الكارثة التي شهدتها البلاد في سبتمبر/ أيلول 2023، حين ضرب إعصار "دانيال" مدن شرق ليبيا، مسببا أضرارا جسيمة وخلف مئات الضحايا.

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار