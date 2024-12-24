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الإنسان والثقافة
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ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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عرب بوينت بودكاست
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واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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https://sarabic.ae/20241224/استقالات-واسعة-أزمة-جديدة-تضرب-الجيش-البريطاني-1096099522.html
استقالات واسعة.. أزمة جديدة تضرب الجيش البريطاني
استقالات واسعة.. أزمة جديدة تضرب الجيش البريطاني
سبوتنيك عربي
يمتلك الجيش البريطاني 185 ألف جندي في الخدمة، ويصنف في المرتبة رقم 29 ضمن أضخم القوات العاملة في العالم، لكنه يواجه أزمة كبرى تتعلق بقدراته البشرة. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T07:11+0000
2024-12-24T07:11+0000
رصد عسكري
بريطانيا
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وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الأزمة الجديدة التي تضرب الجيش البريطاني تتعلق باستقالات واسعة بين الجنود البريطانيين، مشيرة إلى أنها تتم بمعدلات مثيرة للقلق. وتابعت: "رغم تطبيق زيادة في الرواتب الخاصة بالجنود، الصيف الماضي، إلا أن معدلات الاستقالة تزيد بوتيرة عالية".وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن الوضع الحالي يشير إلى أن كل ألف بريطاني بينهم فردان فقط في الجيش البريطاني.وتابعت: "هذه النسبة هي الأقل في تاريخ بريطانيا"، مشيرة إلى أن الـ12 شهرا الماضية فقط، شهدت استقالة أكثر من 15 ألف جندي من الجيش.وشملت المحاولات الحكومية لمواجهة تلك الأزمة، رفع الأجور بنسبة 6 في المئة وهي النسبة الأعلى خلال 22 عاما.وأشارت وسائل الإعلام إلى تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هايلي، التي قال فيها إن بريطانيا ليست مستعدة لخوض القتال، رغم امتلاكها عتاد عسكري جيد.كما قال في تصريحات سابقة إن الجيش البريطاني يواجه تحديات هائلة، بينما قالت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إنه على لندن أن تختار بين الاستثمار في الجيش أو الإقرار بخفض عام في طبيعة المهام القتالية المطلوبة من الجيش.
https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-بسبب-عجز-إنتاج-قذائف-المدفعية-1089655297.html
https://sarabic.ae/20240724/الانهيار-الأخلاقي-ونقص-الجنود-تحديات-خطيرة-تواجه-الجيش-البريطاني-1091077256.html
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رصد عسكري, بريطانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, بريطانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار

استقالات واسعة.. أزمة جديدة تضرب الجيش البريطاني

07:11 GMT 24.12.2024
© Getty Images / Max Mumby/Indigo / Contributorالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Getty Images / Max Mumby/Indigo / Contributor
تابعنا عبر
يمتلك الجيش البريطاني 185 ألف جندي في الخدمة، ويصنف في المرتبة رقم 29 ضمن أضخم القوات العاملة في العالم، لكنه يواجه أزمة كبرى تتعلق بقدراته البشرة.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الأزمة الجديدة التي تضرب الجيش البريطاني تتعلق باستقالات واسعة بين الجنود البريطانيين، مشيرة إلى أنها تتم بمعدلات مثيرة للقلق.
قذائف عيار 155 ملم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى بسبب عجز إنتاج قذائف المدفعية
8 يونيو, 20:43 GMT
وتابعت: "رغم تطبيق زيادة في الرواتب الخاصة بالجنود، الصيف الماضي، إلا أن معدلات الاستقالة تزيد بوتيرة عالية".
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن الوضع الحالي يشير إلى أن كل ألف بريطاني بينهم فردان فقط في الجيش البريطاني.
وتابعت: "هذه النسبة هي الأقل في تاريخ بريطانيا"، مشيرة إلى أن الـ12 شهرا الماضية فقط، شهدت استقالة أكثر من 15 ألف جندي من الجيش.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
الانهيار الأخلاقي ونقص الجنود.. "تحديات خطيرة" تواجه الجيش البريطاني
24 يوليو, 06:58 GMT
وشملت المحاولات الحكومية لمواجهة تلك الأزمة، رفع الأجور بنسبة 6 في المئة وهي النسبة الأعلى خلال 22 عاما.
وأشارت وسائل الإعلام إلى تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هايلي، التي قال فيها إن بريطانيا ليست مستعدة لخوض القتال، رغم امتلاكها عتاد عسكري جيد.
كما قال في تصريحات سابقة إن الجيش البريطاني يواجه تحديات هائلة، بينما قالت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إنه على لندن أن تختار بين الاستثمار في الجيش أو الإقرار بخفض عام في طبيعة المهام القتالية المطلوبة من الجيش.
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