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الانهيار الأخلاقي ونقص الجنود.. "تحديات خطيرة" تواجه الجيش البريطاني
الانهيار الأخلاقي ونقص الجنود.. "تحديات خطيرة" تواجه الجيش البريطاني
سبوتنيك عربي
يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 6 بين أضخم 145 جيشا في العالم من الناحية النظرية، لكنه يواجه أزمات داخلية تشير إلى أن قوته الفعلية أقل بكثير، خاصة إذا ما... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T06:58+0000
2024-07-24T06:58+0000
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ويؤكد ذلك تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، التي أدلى بها، يوم الاثنين، وأشار فيها إلى التحديات الخطيرة التي تواجه الجيش.وتمثل أزمة نقص الجنود إحدى أكبر الأزمات التي تواجه الجيش البريطاني، إضافة إلى تراجع المستوى الأخلاقي للقوات المسلحة وأزمات أخرى، حسب تصريحات هيلي، التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية.وأكد وزير الدفاع البريطاني أن التحديات التي تواجه الجيش أصبحت أسوأ في الآونة الأخيرة.وفي تصريحات لوسائل إعلام غربية، قال رئيس الأركان البريطاني رالي ووكر، إن بريطانيا وحلفاءها يجب أن يستعدوا للحرب خلال 3 سنوات، مضيفا: "الجيش البريطاني يحتاج لتجديد قدرته على الردع في الحروب المستقبلية بقوة قتالية ذات فعالة".ويزعم ووكر أن "الخطر يمكن أن يأتي من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، خلفية مناقشات في الغرب حول دخول الصين المحتمل لتايوان ورغبة إيران المزعومة في صنع أسلحة نووية"، حسب رأيه.وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الجيش البريطاني الحديث هو الأصغر منذ 3 قرون، بالإضافة إلى ذلك، فقد قدمت بريطانيا أسلحة كبيرة إلى أوكرانيا تشمل دبابات وصواريخ ومدفعية وذخائر بصورة تؤثر على قدرتها القتالية.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sarabic.ae/20240707/الجيش-الروسي-يستولي-على-رأس-حربي-لصاروخ-ستورم-شادو-البريطاني-ويقوم-بدراسته-1090557300.html
https://sarabic.ae/20240723/رئيس-الأركان-البريطاني-الجديد-يدعو-إلى-الاستعداد-للحرب-1091074165.html
https://sarabic.ae/20240722/السلطات-البريطانية-تعتقل-بحارا-بتهمة-سرقة-معلومات-سرية-عن-غواصة-نووية-1091013332.html
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رصد عسكري, بريطانيا, أخبار العالم الآن, روسيا, الصين
رصد عسكري, بريطانيا, أخبار العالم الآن, روسيا, الصين

الانهيار الأخلاقي ونقص الجنود.. "تحديات خطيرة" تواجه الجيش البريطاني

06:58 GMT 24.07.2024
© AFP 2023 / TONY KARUMBAالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / TONY KARUMBA
تابعنا عبر
يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 6 بين أضخم 145 جيشا في العالم من الناحية النظرية، لكنه يواجه أزمات داخلية تشير إلى أن قوته الفعلية أقل بكثير، خاصة إذا ما تعلق الأمر بخوض حروب في المستقبل القريب.
ويؤكد ذلك تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، التي أدلى بها، يوم الاثنين، وأشار فيها إلى التحديات الخطيرة التي تواجه الجيش.
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وتمثل أزمة نقص الجنود إحدى أكبر الأزمات التي تواجه الجيش البريطاني، إضافة إلى تراجع المستوى الأخلاقي للقوات المسلحة وأزمات أخرى، حسب تصريحات هيلي، التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية.
وأكد وزير الدفاع البريطاني أن التحديات التي تواجه الجيش أصبحت أسوأ في الآونة الأخيرة.
وفي تصريحات لوسائل إعلام غربية، قال رئيس الأركان البريطاني رالي ووكر، إن بريطانيا وحلفاءها يجب أن يستعدوا للحرب خلال 3 سنوات، مضيفا: "الجيش البريطاني يحتاج لتجديد قدرته على الردع في الحروب المستقبلية بقوة قتالية ذات فعالة".
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ويزعم ووكر أن "الخطر يمكن أن يأتي من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، خلفية مناقشات في الغرب حول دخول الصين المحتمل لتايوان ورغبة إيران المزعومة في صنع أسلحة نووية"، حسب رأيه.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الجيش البريطاني الحديث هو الأصغر منذ 3 قرون، بالإضافة إلى ذلك، فقد قدمت بريطانيا أسلحة كبيرة إلى أوكرانيا تشمل دبابات وصواريخ ومدفعية وذخائر بصورة تؤثر على قدرتها القتالية.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
© Sputnikكيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
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