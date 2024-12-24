القاهرة ومقديشو تؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للسلام في الصومال
© Getty Images / Scott Peterson / Contributorقوات حفظ السلام في الصومال
© Getty Images / Scott Peterson / Contributor
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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم، التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.
جاء ذلك، حسب البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، على منصة "إكس"، الذي أشار إلى أن "مباحثات الطرفين التي تم عقدها يوم الاثنين (أمس)، شهدت تأكيد الجانبين على أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال "أوسوم"، كما ناشد الوزيران شركاء الاتحاد الأفريقي لتوفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة.
لقاء مثمر اليوم بين د. بدر عبد العاطي والسيد أحمد معلم فقي وزير الخارجية الصومالي، حيث ناقش الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وتشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال. pic.twitter.com/P5cMkN44NH— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 23, 2024
وشدد الجانبان على ضرورة مراعاة ما تشهده منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر من اضطرابات وتأثيرها على حركة التجارة والملاحة الدوليتين.
كما لفتا إلى "أهمية مساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة".
وبحسب البيان، فإن وزير الخارجية الصومالي شدد على "تطلع الصومال لمشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة للسلام في الصومال."
ولفت الوزير الصومالي إلى أن "القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب ودعم بناء مؤسسات الدولة ستساعد على تحقيق أهداف البعثة".
15 ديسمبر, 13:51 GMT
كما أشار الوزير الصومالي إلى أن "التعاون العسكري الثنائي بين البلدين، وفقا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع، في أغسطس (آب) 2024، سيساهم أيضا في تحقيق تلك الأهداف".
وفي هذا الإطار، أوردت "بوابة الأهرام" المصرية، تصريحات السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، التي أوضح فيها أن "القيادة المصرية حرصت على تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية".
وتابع: "حرصت مصر على تمكين الجيش الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بجميع صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه"، مشيرًا إلى أن "مصر استجابت لمطلب الصومال في المشاركة في قوات حفظ السلام، اعتبارا من العام الجديد".