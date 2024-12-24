https://sarabic.ae/20241224/بوتين-يحقق-حلم-طفلة-من-بيلغورود-فيديو--1096135886.html
بوتين يحقق حلم طفلة من بيلغورود... فيديو
بوتين يحقق حلم طفلة من بيلغورود... فيديو
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف مع الطفلة الروسية، مارغريتا روتسينسكايا البالغة من العمر 10 سنوات من سكان مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود، وهي... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T15:49+0000
2024-12-24T15:49+0000
2024-12-24T15:49+0000
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وذكر الكرملين في بيان نُشر عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "حقق الرئيس الروسي حلم الفتاة مارغريتا برحلة تدريبية على جهاز محاكاة الطيران "سوخوي سوبر جيت 100".وأضاف البيان أنه، في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، انضم الرئيس الروسي مرة أخرى إلى الحدث الخيري لعموم روسيا "شجرة الأمنيات" واختار ثلاث كرات بريدية تحمل أمنيات الأطفال للعام الجديد.بوتين يحدد خطة روسيا للنمو الاقتصادي المتوازنبوتين: روسيا يجب أن تكون رائدة التغيرات التكنولوجية في العالم
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
بوتين يحقق حلم طفلة من بيلغورود... فيديو
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف مع الطفلة الروسية، مارغريتا روتسينسكايا البالغة من العمر 10 سنوات من سكان مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود، وهي إحدى المشاركات في الحدث الخيري "شجرة الأمنيات".
وذكر الكرملين في بيان نُشر عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "حقق الرئيس الروسي حلم الفتاة مارغريتا برحلة تدريبية على جهاز محاكاة الطيران "سوخوي سوبر جيت 100".
وأضاف البيان أنه، في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، انضم الرئيس الروسي مرة أخرى إلى الحدث الخيري لعموم روسيا "شجرة الأمنيات" واختار ثلاث كرات بريدية تحمل أمنيات الأطفال للعام الجديد.