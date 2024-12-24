فنان لبناني يعلق على تسجيل صوتي منسوب له حول هجومه على حسن نصر الله... فيديو

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
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واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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فنان لبناني يعلق على تسجيل صوتي منسوب له حول هجومه على حسن نصر الله... فيديو
فنان لبناني يعلق على تسجيل صوتي منسوب له حول هجومه على حسن نصر الله... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، انتشار مكالمة للفنان اللبناني راغب علامة، وهو يتحدث مع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، عن الأمين العام لحزب... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T11:38+0000
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وحسب التسجيل الصوتي، قال راغب علامة، "هلق ما عاد في نصر الله، ارتحنا من ربه" (في إشارة إلى الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله).وعلى الفور، نفى علامة صحة الاتصال، لافتا إلى أنه تم تقليد صوته عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وتوعد في تغريدة على حسابه على منصة "إكس" بملاحقة الموضوع قضائيا.بدوره، نشر الفنان الإماراتي مقطع فيديو نفى فيه ما تم تداوله عن وجود مكالمة هاتفية حقيقية مع الفنان راغب علامة، لافتا إلى أنها مفبركة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله في غارة جوية شنتها على مقره تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة، المعروفة باسم الضاحية، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، الشهر الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

فنان لبناني يعلق على تسجيل صوتي منسوب له حول هجومه على حسن نصر الله... فيديو

11:38 GMT 24.12.2024
© AFP 2023حسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، انتشار مكالمة للفنان اللبناني راغب علامة، وهو يتحدث مع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، عن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
وحسب التسجيل الصوتي، قال راغب علامة، "هلق ما عاد في نصر الله، ارتحنا من ربه" (في إشارة إلى الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله).
وعلى الفور، نفى علامة صحة الاتصال، لافتا إلى أنه تم تقليد صوته عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وتوعد في تغريدة على حسابه على منصة "إكس" بملاحقة الموضوع قضائيا.
بدوره، نشر الفنان الإماراتي مقطع فيديو نفى فيه ما تم تداوله عن وجود مكالمة هاتفية حقيقية مع الفنان راغب علامة، لافتا إلى أنها مفبركة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله في غارة جوية شنتها على مقره تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة، المعروفة باسم الضاحية، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، الشهر الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
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