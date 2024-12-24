https://sarabic.ae/20241224/فنان-لبناني-يعلق-على-تسجيل-صوتي-منسوب-له-حول-هجومه-على-حسن-نصر-الله-فيديو-1096114490.html
فنان لبناني يعلق على تسجيل صوتي منسوب له حول هجومه على حسن نصر الله... فيديو
فنان لبناني يعلق على تسجيل صوتي منسوب له حول هجومه على حسن نصر الله... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، انتشار مكالمة للفنان اللبناني راغب علامة، وهو يتحدث مع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، عن الأمين العام لحزب... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T11:38+0000
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وحسب التسجيل الصوتي، قال راغب علامة، "هلق ما عاد في نصر الله، ارتحنا من ربه" (في إشارة إلى الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله).وعلى الفور، نفى علامة صحة الاتصال، لافتا إلى أنه تم تقليد صوته عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وتوعد في تغريدة على حسابه على منصة "إكس" بملاحقة الموضوع قضائيا.بدوره، نشر الفنان الإماراتي مقطع فيديو نفى فيه ما تم تداوله عن وجود مكالمة هاتفية حقيقية مع الفنان راغب علامة، لافتا إلى أنها مفبركة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله في غارة جوية شنتها على مقره تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة، المعروفة باسم الضاحية، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، الشهر الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
فنان لبناني يعلق على تسجيل صوتي منسوب له حول هجومه على حسن نصر الله... فيديو
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، انتشار مكالمة للفنان اللبناني راغب علامة، وهو يتحدث مع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، عن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
وحسب التسجيل الصوتي، قال راغب علامة، "هلق ما عاد في نصر الله، ارتحنا من ربه" (في إشارة إلى الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله
).
وعلى الفور، نفى علامة صحة الاتصال، لافتا إلى أنه تم تقليد صوته عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وتوعد في تغريدة على حسابه على منصة "إكس" بملاحقة الموضوع قضائيا.
بدوره، نشر الفنان الإماراتي مقطع فيديو نفى فيه ما تم تداوله عن وجود مكالمة هاتفية حقيقية مع الفنان راغب علامة، لافتا إلى أنها مفبركة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله في غارة جوية شنتها على مقره تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة، المعروفة باسم الضاحية، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، الشهر الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.