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11:03 GMT
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مرايا العلوم
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
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مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
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قلب بيروت.. شارع مار الياس يعكس واقع الاقتصاد بعد الحرب... فيديو
قلب بيروت.. شارع مار الياس يعكس واقع الاقتصاد بعد الحرب... فيديو
سبوتنيك عربي
يعاني شارع مار الياس التجاري الواقع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، من ضعف للحركة الشرائية بالرغم من اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، الشارع الذي تم استهدافه... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت المواطنة اللبنانية، نعمت، عبر وكالة "سبوتنيك": "أجواء العيد دائما موجودة عند المواطن اللبناني، لأن المواطن اللبناني يحب الفرح، لكن هذه السنة غير كل سنة، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد عيد أو فرح". بدوره، عبّر أحد تجار شارع مار الياس يدعى، فيليب، قائلا: "لا يوجد ريحة للأعياد، وحتى الأصوات خفيفة جدا، ودائما نقول أن الغد أجمل، ولكن دائما يكون الغد أسوأ. مار الياس (الشارع) لم يكن هكذا، الشارع كان من الشوارع المزدحمة، اليوم لا يوجد أحد". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.
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قلب بيروت.. شارع مار الياس يعكس واقع الاقتصاد بعد الحرب... فيديو

14:00 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 14:04 GMT 24.12.2024)
© Sputnikقلب بيروت.. شارع مار الياس يعكس واقع الاقتصاد بعد الحرب
قلب بيروت.. شارع مار الياس يعكس واقع الاقتصاد بعد الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik
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حصري
يعاني شارع مار الياس التجاري الواقع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، من ضعف للحركة الشرائية بالرغم من اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، الشارع الذي تم استهدافه بغارة اسرائيلية على أحد أبنيته قبل اكثر ثلاث أسابيع.
وقالت المواطنة اللبنانية، نعمت، عبر وكالة "سبوتنيك": "أجواء العيد دائما موجودة عند المواطن اللبناني، لأن المواطن اللبناني يحب الفرح، لكن هذه السنة غير كل سنة، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد عيد أو فرح".
بدوره، عبّر أحد تجار شارع مار الياس يدعى، فيليب، قائلا: "لا يوجد ريحة للأعياد، وحتى الأصوات خفيفة جدا، ودائما نقول أن الغد أجمل، ولكن دائما يكون الغد أسوأ. مار الياس (الشارع) لم يكن هكذا، الشارع كان من الشوارع المزدحمة، اليوم لا يوجد أحد".
يجلس الناس في حركة المرور أثناء عودتهم إلى قراهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في الغازية، لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
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19 ديسمبر, 17:07 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.

ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".

كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
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16 ديسمبر, 15:43 GMT
يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.
وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.
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