https://sarabic.ae/20241224/قلب-بيروت-شارع-مار-الياس-يعكس-واقع-الاقتصاد-بعد-الحرب-فيديو-1096076179.html
قلب بيروت.. شارع مار الياس يعكس واقع الاقتصاد بعد الحرب... فيديو
قلب بيروت.. شارع مار الياس يعكس واقع الاقتصاد بعد الحرب... فيديو
سبوتنيك عربي
يعاني شارع مار الياس التجاري الواقع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، من ضعف للحركة الشرائية بالرغم من اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، الشارع الذي تم استهدافه... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت المواطنة اللبنانية، نعمت، عبر وكالة "سبوتنيك": "أجواء العيد دائما موجودة عند المواطن اللبناني، لأن المواطن اللبناني يحب الفرح، لكن هذه السنة غير كل سنة، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد عيد أو فرح". بدوره، عبّر أحد تجار شارع مار الياس يدعى، فيليب، قائلا: "لا يوجد ريحة للأعياد، وحتى الأصوات خفيفة جدا، ودائما نقول أن الغد أجمل، ولكن دائما يكون الغد أسوأ. مار الياس (الشارع) لم يكن هكذا، الشارع كان من الشوارع المزدحمة، اليوم لا يوجد أحد". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, العالم العربي, لبنان
قلب بيروت.. شارع مار الياس يعكس واقع الاقتصاد بعد الحرب... فيديو
14:00 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 14:04 GMT 24.12.2024)
حصري
يعاني شارع مار الياس التجاري الواقع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، من ضعف للحركة الشرائية بالرغم من اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، الشارع الذي تم استهدافه بغارة اسرائيلية على أحد أبنيته قبل اكثر ثلاث أسابيع.
وقالت المواطنة اللبنانية، نعمت، عبر وكالة "سبوتنيك": "أجواء العيد دائما موجودة عند المواطن اللبناني، لأن المواطن اللبناني يحب الفرح، لكن هذه السنة غير كل سنة، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد عيد أو فرح".
بدوره، عبّر أحد تجار شارع مار الياس يدعى، فيليب، قائلا: "لا يوجد ريحة للأعياد، وحتى الأصوات خفيفة جدا، ودائما نقول أن الغد أجمل، ولكن دائما يكون الغد أسوأ. مار الياس (الشارع) لم يكن هكذا، الشارع كان من الشوارع المزدحمة، اليوم لا يوجد أحد".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل
و"حماس" بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.
وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.