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وزير الشباب والرياضة المصري لـ"سبوتنيك": هدف البريكس هو تطوير قدرات الشباب الأفريقي
وزير الشباب والرياضة المصري لـ"سبوتنيك": هدف البريكس هو تطوير قدرات الشباب الأفريقي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، على ضرورة أن تختلف النظرة لأفريقيا، مشيرًا إلى أن "متوسط الشباب في أفريقيا نفس متوسط الشباب في مصر". 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الوزير أشرف صبحي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القارة الأفريقية قارة شابة عكس بعض القارات الأخرى"، مؤكدًا أن "درجة تنوع التعليم والاستدامة في زيارة كبيرة".كما شدد على "ضرورة تمكين الشباب الأفريقي على عدد من المحاور كالتطوع وريادة الأعمال وصحة الرياضة والتعليم والتدريب"، مؤكدًا أن "هذه أهداف أساسية للبريكس".وحثّ الدكتور أشرف صبحي، المجتمع الغربي إلى عدم النظر على فئة الشاب الأقل في الهجرة غير الشرعية، مشددًا على ضرورة معالجتها من خلال دول "بريكس" وما هي المهارات، التي يستوجب وجودها للشباب في أفريقيا.
https://sarabic.ae/20241023/السيسي-مصر-تؤكد-دعمها-لتعزيز-التشاور-بين-دول-بريكس-1094078223.html
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مصر, أخبار مصر الآن, مجموعة بريكس, حصري
مصر, أخبار مصر الآن, مجموعة بريكس, حصري

وزير الشباب والرياضة المصري لـ"سبوتنيك": هدف البريكس هو تطوير قدرات الشباب الأفريقي

17:00 GMT 24.12.2024
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إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة. عمل المركز الصحفي الدولي لقمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Anatoly Medved
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حصري
أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، على ضرورة أن تختلف النظرة لأفريقيا، مشيرًا إلى أن "متوسط الشباب في أفريقيا نفس متوسط الشباب في مصر".
وقال الوزير أشرف صبحي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القارة الأفريقية قارة شابة عكس بعض القارات الأخرى"، مؤكدًا أن "درجة تنوع التعليم والاستدامة في زيارة كبيرة".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
السيسي: مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور بين دول "بريكس"
23 أكتوبر, 10:35 GMT

وشدد وزير الشباب والرياضة المصري على ضرورة التعامل مع الشباب الأفريقي في مجموعة "بريكس"، مؤكدًا أن "هدف التكتل هو تطوير قدرات الشباب الأفريقي".

كما شدد على "ضرورة تمكين الشباب الأفريقي على عدد من المحاور كالتطوع وريادة الأعمال وصحة الرياضة والتعليم والتدريب"، مؤكدًا أن "هذه أهداف أساسية للبريكس".
وحثّ الدكتور أشرف صبحي، المجتمع الغربي إلى عدم النظر على فئة الشاب الأقل في الهجرة غير الشرعية، مشددًا على ضرورة معالجتها من خلال دول "بريكس" وما هي المهارات، التي يستوجب وجودها للشباب في أفريقيا.
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