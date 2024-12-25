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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241225/إعلام-غربي-يكشف-سبب-فرار-الأوكرانيين-من-بلادهم-1096188139.html
إعلام غربي يكشف سبب فرار الأوكرانيين من بلادهم
إعلام غربي يكشف سبب فرار الأوكرانيين من بلادهم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرجال الأوكرانيين لا يريدون الدفاع عن سلطات كييف الفاسدة، ويهربون من البلاد معتبرين إياها "سجنًا". 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T18:13+0000
2024-12-25T18:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت تلك الوسائل نقلاً عن أحد المهاجرين الأوكرانيين غير الشرعيين: "الحدود المغلقة حولت أوكرانيا إلى سجن للرجال".وقال مهاجر آخر: "إنهم (الحكومة) يختطفون الناس ويرسلونهم إلى الحرب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول ف
https://sarabic.ae/20241225/لانتسيت-تدمر-مركبة-قتالية-مدرعة-فيديو-1096185886.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي يكشف سبب فرار الأوكرانيين من بلادهم

18:13 GMT 25.12.2024
© Sputnik . Vasilyi Prokopenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم أوكرانيا
علم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Sputnik . Vasilyi Prokopenko
/
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرجال الأوكرانيين لا يريدون الدفاع عن سلطات كييف الفاسدة، ويهربون من البلاد معتبرين إياها "سجنًا".
وذكرت تلك الوسائل نقلاً عن أحد المهاجرين الأوكرانيين غير الشرعيين: "الحدود المغلقة حولت أوكرانيا إلى سجن للرجال".

وقال المهاجر الشاب إنه لا يرى أي فائدة في الدفاع عن نظام فاسد، مشيرا إلى أن العديد من الأوكرانيين لا يقاتلون من أجل هدف، ولكن تحت الإكراه، ويشعر الكثير من الناس بأنهم "فارغون".

لانتسيت تدمر مركبة قتالية مدرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" تدمر مركبة قتالية مدرعة... فيديو
16:49 GMT
وقال مهاجر آخر: "إنهم (الحكومة) يختطفون الناس ويرسلونهم إلى الحرب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول ف
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:02 GMT
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