https://sarabic.ae/20241225/الجيش-البريطاني-في-مأزق-13-ألف-جندي-لا-يصلحون-للقتال-1096173616.html

الجيش البريطاني في مأزق.. 13 ألف جندي لا يصلحون للقتال

الجيش البريطاني في مأزق.. 13 ألف جندي لا يصلحون للقتال

سبوتنيك عربي

تتوالى الأزمات التي يتعرض لها الجيش البريطاني، فكلما حاول إنهاء أزمة تظهر له أزمة أخرى، وخاصة ما يتعلق بقدراته البشرية وعدد الجنود المؤهلين للقتال. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

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فبعدما تحدثت تقارير عن أزمة استقالات للجنود على نطاق واسع، ظهرت أزمة أخرى تتعلق بجاهزية من تبقى داخل الجيش ومدى قدرتهم على المشاركة في عمليات عسكرية قتالية.وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن بيانات وزارة الدفاع البريطانية كشفت أن نحو 13 ألف جندي من الجنود العاملين داخل الجيش لا يصلحون للقتال بسبب مشاكل طبية.وبحسب إفادة لوزير الدفاع البريطاني، أليستر كارنس، فإنه يوجد أكثر من 14 ألف لديهم قدرة محدودة للمشاركة في القتال، بينما يقدر عدد المؤهلين للعمليات الحربية بنحو 99 ألف جندي فقط.وتشير الإحصائيات إلى أن الجنود غير المؤهلين طبيا يتوزعون بين القوات البحرية الملكية وقوات الجيش وسلاح الجو الملكي.وتشير وسائل الإعلام إلى أن بريطانيا تواجه نقصا في عدد القوات مقارنة بالأهداف المحددة ويشمل ذلك القوات البرية والبحرية والجوية.وتشير تقارير سابقة إلى عزوف البريطانيين عن الخدمة في الجيش وأن نسبة من يؤدون الخدمة العسكرية إلى عدد السكان تقدر حاليا بـ (2: 1000 فرد)، وهي النسبة الأقل في تاريخ بريطانيا.وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدول البريطاني لشؤون الدفاع، جون هايلي، إن بريطانيا ليست مستعدة لخوض القتال وأن الجيش البريطاني يواجه تحديات هائلة.

https://sarabic.ae/20241224/استقالات-واسعة-أزمة-جديدة-تضرب-الجيش-البريطاني-1096099522.html

https://sarabic.ae/20240724/الانهيار-الأخلاقي-ونقص-الجنود-تحديات-خطيرة-تواجه-الجيش-البريطاني-1091077256.html

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