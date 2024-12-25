https://sarabic.ae/20241225/الحكومة-السورية-المؤقتة-تعلن-عن-تعديل-أسماء-المنشآت-الطبية-والعلمية-في-البلاد-1096176707.html

الحكومة السورية المؤقتة تعلن عن تعديل أسماء المنشآت الطبية والعلمية في البلاد

الحكومة السورية المؤقتة تعلن عن تعديل أسماء المنشآت الطبية والعلمية في البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن إصدار مجموعة من القرارات المتعلقة بتغيير أسماء العديد من المنشآت الطبية والعلمية في مختلف مناطق البلاد. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T13:28+0000

2024-12-25T13:28+0000

2024-12-25T13:28+0000

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وذكرت جريدة "الوطن" السورية، نقلا عن وزارة الصحة، أن التغيير يأتي بناءً على تكليف الإدراة العامة في الحكومة السورية الجديدة لوزارة الصحة بإدارة المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع مقتضيات المصلحة العامة.ومن أبرز التعديلات:كما نص قرار وزارة الصحة على إيقاف العمل بأي قرارات أو صكوك مخالفة لهذا التعديل، وأكد على ضرورة تنفيذ هذه التعديلات من قبل المعنيين.قرارات تتعلق بالجامعات:أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة المهندس محمد البشير قراراً بتعديل أسماء الجامعات في بعض المحافظات:يذكر أن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.وزير الخارجية السوري يوجه رسالة تحذيرية إلى إيرانقيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي: التنسيق مع الحكومة المؤقتة في دمشق يقتصر حاليا على الترتيبات الأمنية

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