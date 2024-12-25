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الحكومة السورية المؤقتة تعلن عن تعديل أسماء المنشآت الطبية والعلمية في البلاد
الحكومة السورية المؤقتة تعلن عن تعديل أسماء المنشآت الطبية والعلمية في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن إصدار مجموعة من القرارات المتعلقة بتغيير أسماء العديد من المنشآت الطبية والعلمية في مختلف مناطق البلاد. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T13:28+0000
2024-12-25T13:28+0000
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وذكرت جريدة "الوطن" السورية، نقلا عن وزارة الصحة، أن التغيير يأتي بناءً على تكليف الإدراة العامة في الحكومة السورية الجديدة لوزارة الصحة بإدارة المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع مقتضيات المصلحة العامة.ومن أبرز التعديلات:كما نص قرار وزارة الصحة على إيقاف العمل بأي قرارات أو صكوك مخالفة لهذا التعديل، وأكد على ضرورة تنفيذ هذه التعديلات من قبل المعنيين.قرارات تتعلق بالجامعات:أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة المهندس محمد البشير قراراً بتعديل أسماء الجامعات في بعض المحافظات:يذكر أن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.وزير الخارجية السوري يوجه رسالة تحذيرية إلى إيرانقيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي: التنسيق مع الحكومة المؤقتة في دمشق يقتصر حاليا على الترتيبات الأمنية
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الحكومة السورية المؤقتة تعلن عن تعديل أسماء المنشآت الطبية والعلمية في البلاد

13:28 GMT 25.12.2024
© AP Photo / Leo Correaسوريون يلوحون بالأعلام السورية الجديدة خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ رحيل حكومة الأسد في دمشق
سوريون يلوحون بالأعلام السورية الجديدة خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ رحيل حكومة الأسد في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن إصدار مجموعة من القرارات المتعلقة بتغيير أسماء العديد من المنشآت الطبية والعلمية في مختلف مناطق البلاد.
وذكرت جريدة "الوطن" السورية، نقلا عن وزارة الصحة، أن التغيير يأتي بناءً على تكليف الإدراة العامة في الحكومة السورية الجديدة لوزارة الصحة بإدارة المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع مقتضيات المصلحة العامة.

وفيما يخص المنشآت الطبية، قررت وزارة الصحة تعديل أسماء عدد من المستشفيات لتوحيد تسمياتها وتطويرها بما يتناسب مع مقتضيات المصلحة العامة.

سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
هل حددت "الحكومة المؤقتة" في سوريا موعد "الحوار الوطني".. مصادر توضح التفاصيل
أمس, 17:08 GMT

ومن أبرز التعديلات:

1.
مشفى الأسد الجامعي بدمشق أصبح المستشفى الوطني الجامعي.
2.
مشفى جامعة البعث تم تعديله ليصبح مستشفى حمص الجامعي.
3.
مشفى باسل الأسد بالقرداحة أصبح المستشفى الوطني بالقرداحة.
4.
مشفى الباسل في السخنة بمحافظة حمص تم تغييره إلى المستشفى الوطني بالسخنة.
5.
مشفى باسل الأسد بالقريتين أصبح المستشفى الوطني بالقريتين.
6.
مشفى باسل الأسد في تلكلخ أصبح المستشفى الوطني في تلكلخ.
7.
مشفى الباسل الجراحة القلب بدمشق أصبح مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب.
8.
مشفى الأسد الطبي بحماة تم تغييره إلى مستشفى التوليد والأطفال بحماة.
9.
مشفى الباسل في صلخد أصبح المستشفى الوطني بصلخد.
10.
مشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بحلب أصبح مستشفى حلب لأمراض وجراحة القلب.
11.
مشفى الباسل بطرطوس تم تغييره إلى المستشفى الوطني بطرطوس.
12.
مشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب باللاذقية أصبح مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب.
13.
مشفى الأسد بدير الزور أصبح مستشفى دير الزور الوطني.
14.
مشفى الشهيد ممدوح أباظة أصبح مستشفى الجولان الوطني.
كما نص قرار وزارة الصحة على إيقاف العمل بأي قرارات أو صكوك مخالفة لهذا التعديل، وأكد على ضرورة تنفيذ هذه التعديلات من قبل المعنيين.
سوريون يتجمعون خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
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أمس, 05:48 GMT

قرارات تتعلق بالجامعات:

أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة المهندس محمد البشير قراراً بتعديل أسماء الجامعات في بعض المحافظات:
1.
جامعة تشرين في محافظة اللاذقية أصبح اسمها جامعة اللاذقية.
2.
جامعة البعث في محافظة حمص أصبح اسمها جامعة حمص.

وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

يذكر أن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
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