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الرئيس الإيراني يتدخل بقضية "دائي"... أسطورة كرة القدم يعود إلى الملاعب
الرئيس الإيراني يتدخل بقضية "دائي"... أسطورة كرة القدم يعود إلى الملاعب
سبوتنيك عربي
تدخل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بقضية اللاعب الإيراني البارز علي دائي، الذي تم فرض عقوبات عليه على خلفية قضية سابقة هزت البلاد. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T08:55+0000
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وأصدر الرئيس الإيراني تعليمات إلى وزير الرياضة برفع العقوبة المفروضة على أسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي.وكان دائي قد حرم من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم من قبل السلطات الإيراني على خلفية دعمه للاحتجاجات ضد الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2022، عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.2025 يشهد دخول أول سائق عربي إلى عالم "فورمولا 1"... فيديوويعتبر دائي ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية الإيرانية على مر التاريخ برصيد 109 أهداف، متأخرا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 135 هدفا لبلاده والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 112 هدفا لبلاده.محمد صلاح يحطم 8 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزيوزير الشباب والرياضة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية في الرياضة
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رياضة
رياضة

الرئيس الإيراني يتدخل بقضية "دائي"... أسطورة كرة القدم يعود إلى الملاعب

08:55 GMT 25.12.2024
© Getty Images / ullstein bild / Contributorاللاعب غرايم لو ساو (يسار) وفرانك ليبوف (يمين) لا يستطيعان اللحاق بعلي دائي
اللاعب غرايم لو ساو (يسار) وفرانك ليبوف (يمين) لا يستطيعان اللحاق بعلي دائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Getty Images / ullstein bild / Contributor
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تدخل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بقضية اللاعب الإيراني البارز علي دائي، الذي تم فرض عقوبات عليه على خلفية قضية سابقة هزت البلاد.
وأصدر الرئيس الإيراني تعليمات إلى وزير الرياضة برفع العقوبة المفروضة على أسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي.

وبحسب صحيفة "اعتماد" الإيرانية، فإنه بموجب هذه الخطوة، سيتمكن دائي (55 عاما) من العودة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في بلاده وخارجها.

وكان دائي قد حرم من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم من قبل السلطات الإيراني على خلفية دعمه للاحتجاجات ضد الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2022، عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.
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ويصنف دائي على أنه اللاعب الأكثر ظهورا بقيمص منتخب إيران، حيث شارك في 149 مباراة دولية، ولعب مع أندية بارزة في ألمانيا مع أندية بايرن ميونيخ وهيرتا برلين وأرمينيا بيلفيلد، بين عامي 1997 و2002.

ويعتبر دائي ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية الإيرانية على مر التاريخ برصيد 109 أهداف، متأخرا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 135 هدفا لبلاده والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 112 هدفا لبلاده.
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