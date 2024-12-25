https://sarabic.ae/20241225/السعودية-تبدي-حرصها-على-التعاون-مع-إيران-في-استضافة-كأس-العالم-1096186378.html

السعودية تبدي حرصها على التعاون مع إيران في استضافة كأس العالم

السعودية تبدي حرصها على التعاون مع إيران في استضافة كأس العالم

سبوتنيك عربي

هنأ أحمد دنيامالي وزير الرياضة والشباب الإيراني، المملكة العربية السعودية باستضافتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم للعام 2034. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T17:07+0000

2024-12-25T17:07+0000

2024-12-25T17:07+0000

مجتمع

منتخب السعودية لكرة القدم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103304/05/1033040594_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_5f2b9277fcd83a1cebad8e7622eaab08.jpg

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أحمد دنيامالي قد التقى بالسفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي، مؤكدا حرص بلاده على التعاون المشترك بين البلدين في مجال استضافة السعودية لكأس العالم 2034.وأوضح وزير الرياضة الإيراني أن بلاده مستعدة بالكامل للتعاون مع السعودية في هذا المجال، وأن ذلك الأمر يحظى بتأييد كبير من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأن إحدى مهام عمله هي توسيع التواصل مع المملكة في مجالي الرياضة والشباب.وأعرب أحمد دنيامالي عن أمله بالمضي قدما في توسيع العلاقات بين البلدين في مجال الرياضة والشباب، داعيا المملكة إلى إقامة لقاء ودي يجمع بين منتخبي البلدين.ومن جانبه، أكد السفير السعودي لدى طهران وجود تواصل بين رياضة البلدين خاصة في كرة القدم ما يسهم بدوره في تمتين العلاقات الثنائية، مشيرا إلى حرص المملكة على إجراء محادثات على مستويات عليا للتعاون المشترك مع إيران قبل إقامة كأس العالم.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري، فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".وكانت السعودية قد كشفت عن خططها لاستضافة المونديال الأهم في عالم كرة القدم بـ 15 ملعبًا موزعين على خمس مدن مضيفة، وهي: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.ونال ملف استضافة السعودية تقييما مقدرا بـ 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يتم منحه من قبل "فيفا" عبر التاريخ لملف استضافة المونديال.

https://sarabic.ae/20241211/فيفا-يعلن-فوز-السعودية-باستضافة-كأس-العالم-2034-1095700542.html

https://sarabic.ae/20241212/بعد-فوزها-بتنظيم-كأس-العالم-2034-السعودية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-عدد-محترفيها-في-أوروبا-1095725860.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منتخب السعودية لكرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, إيران, أخبار إيران