https://sarabic.ae/20241225/دولة-تعلن-تحول-شعبها-إلى-مجتمع-فائق-الشيخوخة-1096174553.html

دولة تعلن تحول شعبها إلى "مجتمع فائق الشيخوخة"

دولة تعلن تحول شعبها إلى "مجتمع فائق الشيخوخة"

سبوتنيك عربي

أعلنت كوريا الجنوبية أن شعبها تحول رسميًا إلى "مجتمع فائق الشيخوخة"، بعدما تجاوزت نسبة السكان، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر 20% من إجمالي عدد السكان. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T12:23+0000

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وذكرت وكالة "يونهاب"، أمس الثلاثاء، أن ذلك يعكس أزمة ديموغرافية متزايدة في البلاد، بسبب الشيخوخة السريعة والانخفاض الحاد في معدلات المواليد.وأضافت أن "عدد المواطنين في كوريا الجنوبية، الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما، بلغ 10.24 ملايين شخص، ما يمثل 20% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.22 مليون نسمة".وتشير البيانات إلى أن أعداد المواطنين في فئة الـ65 عاماً أو أكثر في كوريا الجنوبية، شهدت زيادة تدريجية على مدى سنوات، حيث كانت تمثل هذه الفئة 10% من السكان في عام 2008، ثم ارتفعت إلى 15% في 2019، لتصل إلى 19.05% في بداية عام 2024.وبلغ عدد النساء في هذه الفئة العمرية 5.69 مليون امرأة، مقابل 4.54 مليون رجل.ووفقاً للأمم المتحدة، تُصنف الدول التي تزيد نسبة كبار السن فيها عن 7% كمجتمعات متقدمة في السن، وتعتبر الدول التي تتجاوز فيها النسبة 14% مجتمعات مسنّة، في حين أن الدول التي يتجاوز فيها كبار السن نسبة 20% تُعتبر "مجتمعات فائقة الشيخوخة".

https://sarabic.ae/20241218/دولة-عربية-تعاني-من-الشيخوخة-وتراجع-الخصوبة--1095919410.html

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