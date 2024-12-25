https://sarabic.ae/20241225/دولة-عربية-تفرض-ضريبة-15-على-الشركات-متعددة-الجنسيات-1096170307.html
دولة عربية تفرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات
دولة عربية تفرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات
سبوتنيك عربي
أقر مجلس الوزراء الكويتي فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:56+0000
2024-12-25T10:56+0000
2024-12-25T10:56+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/18/1092068818_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_932e6449b38fa7a2d67829f37dcbf8f5.jpg
وذكرت ذلك صحيفة "المجلس"، أمس الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام بالقواعد الضريبية العالمية.وأكدت أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد مشروع مرسوم بقانون جديد يحمل اسم "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، والذي يفرض الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطتها في أكثر من دولة.ووفقا للحكومة الكويتية، فإن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الإصلاحات الضريبية العالمية، وضمان عدم تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.وفي السياق، نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر حكومي، قوله إن القانون يأتي في إطار التزام الكويت بالقوانين الدولية.وأوضح المصدر أنه ستُفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات المستوفية الشروط التي تعمل خارج الكويت وستدفع الضريبة داخل البلاد بدلا من أن تدفع في الخارج.كما أشار المصدر إلى أن هذا القانون يأتي تماشيا مع خطة الدولة.
https://sarabic.ae/20241218/البنك-الدولي-دولة-عربية-خسرت-600-مليار-دولار-1095935466.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/18/1092068818_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_da22cd48cfa427a601ae659c0bbeac96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تفرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات
أقر مجلس الوزراء الكويتي فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.
وذكرت
ذلك صحيفة "المجلس"، أمس الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام بالقواعد الضريبية العالمية.
وأكدت أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد مشروع مرسوم بقانون جديد يحمل اسم "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، والذي يفرض الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطتها في أكثر من دولة.
ووفقا للحكومة الكويتية، فإن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الإصلاحات الضريبية العالمية، وضمان عدم تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.
وفي السياق، نقلت
صحيفة "القبس" عن مصدر حكومي، قوله إن القانون يأتي في إطار التزام الكويت بالقوانين الدولية.
وأوضح المصدر أنه ستُفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات المستوفية الشروط التي تعمل خارج الكويت وستدفع الضريبة داخل البلاد بدلا من أن تدفع في الخارج.
كما أشار المصدر إلى أن هذا القانون يأتي تماشيا مع خطة الدولة.