https://sarabic.ae/20241225/نائبة-أوكرانية-لن-يكون-هناك-تسريح-لجنود-البلاد-1096191127.html

نائبة أوكرانية: لن يكون هناك تسريح لجنود البلاد

نائبة أوكرانية: لن يكون هناك تسريح لجنود البلاد

سبوتنيك عربي

أفادت النائبة في البرلمان الأوكراني، آنا سكوروخود، بأن تسريح الأفراد العسكريين لن يتم في أوكرانيا بسبب فشل خطط التعبئة. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

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2024-12-25T20:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت خلال مقابلة: "فشل في التعبئة. نحن لا ننفذ خطط التعبئة التي لدينا اليوم، لذا فإن تسريح القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) سيكون بكل بساطة أمرًا بالغ الأهمية، لأنه ووفقا له، لا يوجد من يحل محل الرجال في الخطوط الأمامية".وأوضحت أن أولئك الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية هم في الغالب أشخاص معبئون ولم يكن لهم في السابق أي علاقة بالجيش.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع تأجيل إعداد مشروع قانون التسريح حتى 18 مارس/آذار، وهو العمل الذي كان من المفترض أن تكتمل الوزارة في ديسمبر/كانون الأول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241225/عسكري-أوكراني-منشق-يتحدث-عن-وضع-قوات-كييف-على-الجبهة--1096190029.html

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