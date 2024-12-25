https://sarabic.ae/20241225/نائبة-أوكرانية-لن-يكون-هناك-تسريح-لجنود-البلاد-1096191127.html
نائبة أوكرانية: لن يكون هناك تسريح لجنود البلاد
نائبة أوكرانية: لن يكون هناك تسريح لجنود البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت النائبة في البرلمان الأوكراني، آنا سكوروخود، بأن تسريح الأفراد العسكريين لن يتم في أوكرانيا بسبب فشل خطط التعبئة. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T20:50+0000
2024-12-25T20:50+0000
2024-12-25T20:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت خلال مقابلة: "فشل في التعبئة. نحن لا ننفذ خطط التعبئة التي لدينا اليوم، لذا فإن تسريح القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) سيكون بكل بساطة أمرًا بالغ الأهمية، لأنه ووفقا له، لا يوجد من يحل محل الرجال في الخطوط الأمامية".وأوضحت أن أولئك الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية هم في الغالب أشخاص معبئون ولم يكن لهم في السابق أي علاقة بالجيش.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع تأجيل إعداد مشروع قانون التسريح حتى 18 مارس/آذار، وهو العمل الذي كان من المفترض أن تكتمل الوزارة في ديسمبر/كانون الأول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241225/عسكري-أوكراني-منشق-يتحدث-عن-وضع-قوات-كييف-على-الجبهة--1096190029.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
نائبة أوكرانية: لن يكون هناك تسريح لجنود البلاد
أفادت النائبة في البرلمان الأوكراني، آنا سكوروخود، بأن تسريح الأفراد العسكريين لن يتم في أوكرانيا بسبب فشل خطط التعبئة.
وقالت خلال مقابلة: "فشل في التعبئة. نحن لا ننفذ خطط التعبئة التي لدينا اليوم، لذا فإن تسريح القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) سيكون بكل بساطة أمرًا بالغ الأهمية، لأنه ووفقا له، لا يوجد من يحل محل الرجال في الخطوط الأمامية".
وأشارت إلى أن ضباط القوات المسلحة الأوكرانية "لا يقاتلون تقريبًا"، مبينة أنه لا يجوز تعيين ضابط في وظيفة أقل من الوظيفة التي يشغلها.
وأوضحت أن أولئك الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية هم في الغالب أشخاص معبئون ولم يكن لهم في السابق أي علاقة بالجيش.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع تأجيل إعداد مشروع قانون التسريح حتى 18 مارس/آذار، وهو العمل الذي كان من المفترض أن تكتمل الوزارة في ديسمبر/كانون الأول.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.