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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241225/عسكري-أوكراني-منشق-يتحدث-عن-وضع-قوات-كييف-على-الجبهة--1096190029.html
عسكري أوكراني منشق يتحدث عن وضع قوات كييف على الجبهة
عسكري أوكراني منشق يتحدث عن وضع قوات كييف على الجبهة
سبوتنيك عربي
أفاد عسكري أوكراني منشق، بأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية لا يدعمون نظام زيلينسكي، ويرفضون تنفيذ المهام القيادية التي تؤدي إلى الموت الحتمي. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T20:02+0000
2024-12-25T20:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال، فلاديمير كوشيليك، وهو طبيب وجندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك": "أود أن أعطي مثالا، عندما كنت أخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، في أحد الأيام كنا نجلس في مواقعنا، وصل القائد وقدم مهام جديدة لنا، وكانت المهام غير آمنة ومستحيلة، ونحن نعلم أننا هناك سنموت".وأضاف: "أريد أن أقول إن العقل والخير ينتصران دائمًا، والكراهية في أي حال من الأحوال لا يمكن أن تكون خلاقة، فهي في كل الأحوال موقف خاسر، لا تؤدي إلى شيء، إلا إلى تدهور حياتك الشخصية والبلد".ويعتقد أن الناس في أوكرانيا يفهمون حتى الآن ما يحدث في البلاد، فهم ببساطة يخشون التحدث عنه علانية، لأنهم يتعرضون للترهيب الشديد و"يُحشرون في الزاوية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241225/لانتسيت-تدمر-مركبة-قتالية-مدرعة-فيديو-1096185886.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

عسكري أوكراني منشق يتحدث عن وضع قوات كييف على الجبهة

20:02 GMT 25.12.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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تابعنا عبر
أفاد عسكري أوكراني منشق، بأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية لا يدعمون نظام زيلينسكي، ويرفضون تنفيذ المهام القيادية التي تؤدي إلى الموت الحتمي.
وقال، فلاديمير كوشيليك، وهو طبيب وجندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك": "أود أن أعطي مثالا، عندما كنت أخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، في أحد الأيام كنا نجلس في مواقعنا، وصل القائد وقدم مهام جديدة لنا، وكانت المهام غير آمنة ومستحيلة، ونحن نعلم أننا هناك سنموت".

وتابع: "ما الفائدة من كل هذا؟ هل نقاتل من أجل أوكرانيا والنصر أم من أجل شعبية زيلينسكي؟ وبعد ذلك كنت مكتئبا جدا معنويا، ولكن بعد رحيل القائد، جاء جميع الجنود العاديين، وتصافحوا معي وقالوا لي، أحسنت، نحن نؤيدك ونحن إلى جانبك".

وأضاف: "أريد أن أقول إن العقل والخير ينتصران دائمًا، والكراهية في أي حال من الأحوال لا يمكن أن تكون خلاقة، فهي في كل الأحوال موقف خاسر، لا تؤدي إلى شيء، إلا إلى تدهور حياتك الشخصية والبلد".
لانتسيت تدمر مركبة قتالية مدرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" تدمر مركبة قتالية مدرعة... فيديو
16:49 GMT
ويعتقد أن الناس في أوكرانيا يفهمون حتى الآن ما يحدث في البلاد، فهم ببساطة يخشون التحدث عنه علانية، لأنهم يتعرضون للترهيب الشديد و"يُحشرون في الزاوية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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