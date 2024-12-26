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https://sarabic.ae/20241226/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-سيبقى-في-لبنان-أكثر-من-60-يوما-1096218043.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما
إعلام: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل يمكن أن تبقي قواتها العسكرية في لبنان لأكثر من المدة المتفق عليها لإتمام الانسحاب وهي 60 يوما. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T13:54+0000
2024-12-26T13:54+0000
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ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إن الجيش يستعد لاحتمال بقائه بعد المدة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإنه المصادر أوضحت أن انسحاب القوات الإسرائيلية يرتبط بالتزام الجيش اللبناني بالسيطرة على جنوب البلاد بصورة كاملة خلال الفترة المحددة، مضيفة: "إذا لم يتم تنفيذ ذلك، فسيتعين على قوات الجيش الإسرائيلي البقاء في جنوب البلاد".وتقول الصحيفة إن هناك خروقات عارضة، لكن رغم ذلك فإن تل أبيب راضية عن الوضع الحالي، مع إمكانية إعادة النظر في الأمور وفقا لتطورات الأوضاع في المنطقة.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ولا يزال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالقوات اللبنانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الحين، إن لواءه السابع "أنهى مهمته في الخيام جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في المنطقة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة (اليونيفيل).
https://sarabic.ae/20241212/الولايات-المتحدة-الجيش-الإسرائيلي-نفذ-أول-انسحاب-لقواته-في-جنوب-لبنان-1095710789.html
https://sarabic.ae/20241214/الطيران-الإسرائيلي-يدمر-منصات-صواريخ-معدة-للإطلاق-في-جنوب-لبنان-فيديو-1095782330.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله

إعلام: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما

13:54 GMT 26.12.2024
© Getty Images / Amir Levy / Stringerالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Getty Images / Amir Levy / Stringer
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل يمكن أن تبقي قواتها العسكرية في لبنان لأكثر من المدة المتفق عليها لإتمام الانسحاب وهي 60 يوما.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إن الجيش يستعد لاحتمال بقائه بعد المدة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
الولايات المتحدة: الجيش الإسرائيلي نفذ أول انسحاب لقواته في جنوب لبنان
12 ديسمبر, 02:31 GMT
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإنه المصادر أوضحت أن انسحاب القوات الإسرائيلية يرتبط بالتزام الجيش اللبناني بالسيطرة على جنوب البلاد بصورة كاملة خلال الفترة المحددة، مضيفة: "إذا لم يتم تنفيذ ذلك، فسيتعين على قوات الجيش الإسرائيلي البقاء في جنوب البلاد".
وتقول الصحيفة إن هناك خروقات عارضة، لكن رغم ذلك فإن تل أبيب راضية عن الوضع الحالي، مع إمكانية إعادة النظر في الأمور وفقا لتطورات الأوضاع في المنطقة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ولا يزال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
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الطيران الإسرائيلي يدمر منصات صواريخ معدة للإطلاق في جنوب لبنان... فيديو
14 ديسمبر, 11:35 GMT
وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالقوات اللبنانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الحين، إن لواءه السابع "أنهى مهمته في الخيام جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في المنطقة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة (اليونيفيل).
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMT
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