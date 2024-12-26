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القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241226/نعتذر-من-الحكومة-والشعب-بيان-من-البحرين-بعد-واقعة-علم-العراق-القديم-1096213065.html
"نعتذر من الحكومة والشعب".. بيان من البحرين بعد واقعة علم العراق القديم
"نعتذر من الحكومة والشعب".. بيان من البحرين بعد واقعة علم العراق القديم
سبوتنيك عربي
أصدر الاتحاد البحريني لكرة القدم، بيانا توضيحيا وتقدم باعتذار بشأن الخطأ في علم العراق على الشعار التذكاري. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الاتحاد البحريني لكرة القدم، في بيانه، إن "طباعة العلم القديم لجمهورية العراق على الشعار التذكاري كان خطأ مطبعيا من المطبعة التي تعاقد معها الاتحاد لتجهيز الشعارات التذكارية الخاصة بمباريات المنتخب الوطني في خليجي (26)".وأضاف أن "عملية التدقيق تتم من قبل الاتحاد البحريني بعد استلام الشحنة المذكورة الخاصة بشعارات المباريات الثلاث لدور المجموعات"، مقدما اعتذاره إلى في العراق قيادة وحكومة وشعبا عن الخطأ غير المقصود بوضع العلم القديم.وظهر علم العراق القديم في الشعار التذكاري الذي تبادله قائدا المنتخبين قبل بداية اللقاء&gt;وانتصر منتخب البحرين على العراق في كأس الخليج 26، وحجز أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي المسابقة المقامة في دولة الكويت.
https://sarabic.ae/20241221/نتيجة-مباراة-قطر-والإمارات-مع-انطلاق-كأس-خليجي-26-فيديو-1096049283.html
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أخبار الخليج , البحرين, أخبار العراق اليوم, العراق, رياضة, منوعات
أخبار الخليج , البحرين, أخبار العراق اليوم, العراق, رياضة, منوعات

"نعتذر من الحكومة والشعب".. بيان من البحرين بعد واقعة علم العراق القديم

12:12 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Karim Kadimعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Karim Kadim
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أصدر الاتحاد البحريني لكرة القدم، بيانا توضيحيا وتقدم باعتذار بشأن الخطأ في علم العراق على الشعار التذكاري.
وقال الاتحاد البحريني لكرة القدم، في بيانه، إن "طباعة العلم القديم لجمهورية العراق على الشعار التذكاري كان خطأ مطبعيا من المطبعة التي تعاقد معها الاتحاد لتجهيز الشعارات التذكارية الخاصة بمباريات المنتخب الوطني في خليجي (26)".
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
مجتمع
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21 ديسمبر, 21:27 GMT
وأضاف أن "عملية التدقيق تتم من قبل الاتحاد البحريني بعد استلام الشحنة المذكورة الخاصة بشعارات المباريات الثلاث لدور المجموعات"، مقدما اعتذاره إلى في العراق قيادة وحكومة وشعبا عن الخطأ غير المقصود بوضع العلم القديم.
وظهر علم العراق القديم في الشعار التذكاري الذي تبادله قائدا المنتخبين قبل بداية اللقاء>
وانتصر منتخب البحرين على العراق في كأس الخليج 26، وحجز أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي المسابقة المقامة في دولة الكويت.
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