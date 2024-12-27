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إسرائيل تقصف معبرا على الحدود السورية اللبنانية بزعم استخدامه لنقل أسلحة لـ"حزب الله"
إسرائيل تقصف معبرا على الحدود السورية اللبنانية بزعم استخدامه لنقل أسلحة لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أغار الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على "بنى تحتية" عند نقطة جنتا الحدودية بين سوريا ولبنان، بزعم استخدامها لتمرير أسلحة إلى "حزب الله" اللبناني. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T13:49+0000
2024-12-27T13:49+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بيانا عسكريا أكد من خلاله أن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية والتي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله".وأكد أدرعي أن "حزب الله يستخدم البنى التحتية المدنية بغية تنفيذ أعمال ارهابية ونقل أسلحة مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل"، منوها إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات استهداف دقيقة لمسؤولين في "الوحدة 4400 المسؤولة عن تسليح حزب الله وتهريب الأسلحة من إيران ووكلائها إلى لبنان".وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "تلك الغارات تأتي في إطار الجهود الهادفة لضرب نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان وعرقلة جهود حزب الله إعمار محاور نقل الأسلحة".ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ولا يزال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالقوات اللبنانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الحين، إن لواءه السابع "أنهى مهمته في الخيام جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في المنطقة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة (اليونيفيل).
https://sarabic.ae/20241214/الطيران-الإسرائيلي-يدمر-منصات-صواريخ-معدة-للإطلاق-في-جنوب-لبنان-فيديو-1095782330.html
https://sarabic.ae/20241225/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يقصف-منطقة-البقاع-في-لبنان-للمرة-الأولى-منذ-إعلان-وقف-إطلاق-النار-1096153764.html
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أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تقصف معبرا على الحدود السورية اللبنانية بزعم استخدامه لنقل أسلحة لـ"حزب الله"

13:49 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Francisco Secoتظهر الأضرار في مزرعة حيوانات أصيبت بصاروخ أطلق من لبنان في أفيفيم، شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024.
تظهر الأضرار في مزرعة حيوانات أصيبت بصاروخ أطلق من لبنان في أفيفيم، شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
أغار الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على "بنى تحتية" عند نقطة جنتا الحدودية بين سوريا ولبنان، بزعم استخدامها لتمرير أسلحة إلى "حزب الله" اللبناني.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بيانا عسكريا أكد من خلاله أن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية والتي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله".
وأكد أدرعي أن "حزب الله يستخدم البنى التحتية المدنية بغية تنفيذ أعمال ارهابية ونقل أسلحة مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل"، منوها إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات استهداف دقيقة لمسؤولين في "الوحدة 4400 المسؤولة عن تسليح حزب الله وتهريب الأسلحة من إيران ووكلائها إلى لبنان".
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14 ديسمبر, 11:35 GMT
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "تلك الغارات تأتي في إطار الجهود الهادفة لضرب نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان وعرقلة جهود حزب الله إعمار محاور نقل الأسلحة".
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ولا يزال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
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25 ديسمبر, 09:02 GMT
وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالقوات اللبنانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الحين، إن لواءه السابع "أنهى مهمته في الخيام جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في المنطقة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة (اليونيفيل).
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