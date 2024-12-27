https://sarabic.ae/20241227/الرئيس-الألماني-يحل-البرلمان-تمهيدا-لإجراء-انتخابات-مبكرة-1096240842.html
الرئيس الألماني يحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة
الرئيس الألماني يحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، موافقته على طلب المستشار أولاف شولتس، بحل البرلمان، وحدد يوم 23 فبراير/ شباط 2025، موعدًا للانتخابات... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وسائل إعلام غربية بأنه كان من المتوقع بشكل كبير أن يلتزم شتاينماير بالموعد الذي سبق أن اتفق عليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر وأحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.ويعني قرار الرئيس الألماني أن الألمان سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع، في فبراير المقبل، وهو موعد تم تقديمه بشكل ملحوظ بعد انهيار الائتلاف الحاكم، بعد طلب شولتس التصويت على الثقة بحكومته، الأمر الذي لم ينجح بالحصول عليه.يُذكر أن تصويت البوندستاغ (البرلمان الألماني) بحجب الثقة عن شولتس، يوم الاثنين الماضي، كان السادس فقط منذ عام 1949، في البلاد، وهي المرة الثالثة التي تنتهي فيها ولاية حكومة ألمانية قبل موعدها.يشار إلى أنه تم إرسال طلب الثقة من قبل المستشار نفسه، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما واجهت ألمانيا انقسامًا في ائتلافها الحكومي، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبدأت الأزمة بعد أن ترك وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، الحكومة بإصرار من شولتس.
https://sarabic.ae/20241218/ألمانيا-تطالب-ببدء-المفاوضات-مع-روسيا-بشأن-إمدادات-الغاز--1095915105.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
الرئيس الألماني يحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة
أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، موافقته على طلب المستشار أولاف شولتس، بحل البرلمان، وحدد يوم 23 فبراير/ شباط 2025، موعدًا للانتخابات الجديدة.
وأفادت وسائل إعلام غربية بأنه كان من المتوقع بشكل كبير أن يلتزم شتاينماير بالموعد الذي سبق أن اتفق عليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر وأحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
ويعني قرار الرئيس الألماني أن الألمان سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع، في فبراير المقبل، وهو موعد تم تقديمه بشكل ملحوظ بعد انهيار الائتلاف الحاكم، بعد طلب شولتس التصويت على الثقة بحكومته، الأمر الذي لم ينجح بالحصول عليه.
يُذكر أن تصويت البوندستاغ (البرلمان الألماني)
بحجب الثقة عن شولتس، يوم الاثنين الماضي، كان السادس فقط منذ عام 1949، في البلاد، وهي المرة الثالثة التي تنتهي فيها ولاية حكومة ألمانية قبل موعدها.
وقال رئيس البرلمان الألماني بيربيل باس، في بث مباشر، إن "البوندستاغ، بأغلبية الأصوات، حجب الثقة عن حكومة شولتس، حيث صوت 394 من أصل 717 نائبًا شاركوا في التصويت ضد طلب الثقة في شولتس كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية، المقدم إلى البوندستاغ، وصوت 207 لصالحه، وامتنع 116 عن التصويت.
يشار إلى أنه تم إرسال طلب الثقة من قبل المستشار نفسه، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما واجهت ألمانيا انقسامًا في ائتلافها الحكومي، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبدأت الأزمة بعد أن ترك وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، الحكومة بإصرار من شولتس.