https://sarabic.ae/20241227/الرئيس-الألماني-يحل-البرلمان-تمهيدا-لإجراء-انتخابات-مبكرة-1096240842.html

الرئيس الألماني يحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة

الرئيس الألماني يحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، موافقته على طلب المستشار أولاف شولتس، بحل البرلمان، وحدد يوم 23 فبراير/ شباط 2025، موعدًا للانتخابات... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت وسائل إعلام غربية بأنه كان من المتوقع بشكل كبير أن يلتزم شتاينماير بالموعد الذي سبق أن اتفق عليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر وأحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.ويعني قرار الرئيس الألماني أن الألمان سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع، في فبراير المقبل، وهو موعد تم تقديمه بشكل ملحوظ بعد انهيار الائتلاف الحاكم، بعد طلب شولتس التصويت على الثقة بحكومته، الأمر الذي لم ينجح بالحصول عليه.يُذكر أن تصويت البوندستاغ (البرلمان الألماني) بحجب الثقة عن شولتس، يوم الاثنين الماضي، كان السادس فقط منذ عام 1949، في البلاد، وهي المرة الثالثة التي تنتهي فيها ولاية حكومة ألمانية قبل موعدها.يشار إلى أنه تم إرسال طلب الثقة من قبل المستشار نفسه، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما واجهت ألمانيا انقسامًا في ائتلافها الحكومي، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبدأت الأزمة بعد أن ترك وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، الحكومة بإصرار من شولتس.

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