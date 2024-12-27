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https://sarabic.ae/20241227/الكرملين-يستنكر-رفض-سفينة-نرويجية-إنقاذ-البحارة-الروس-في-البحر-الأبيض-المتوسط-1096238988.html
الكرملين يستنكر رفض سفينة نرويجية إنقاذ البحارة الروس في البحر الأبيض المتوسط
الكرملين يستنكر رفض سفينة نرويجية إنقاذ البحارة الروس في البحر الأبيض المتوسط
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، رفض سفينة نرويجية إنقاذ البحارة الروس في البحر الأبيض المتوسط، ​​بأنه حالة شائنة وموقف... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T10:19+0000
2024-12-27T10:19+0000
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف للصحفيين: "عدم تقديم المساعدة حقًا لمن هم في محنة في البحر، مخالف لجميع القوانين البحرية، وهذا موقف شائن ويستحق الإدانة الكاملة".وأفادت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورون لوغستيكس"، التي تمتلك سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور"، بقيام بحارة إسبانيين بإنقاذ طاقم السفينة الروسية، التي كانت تغرق في البحر الأبيض المتوسط، بعد رفض سفينة نرويجية تقديم المساعدة.وصرحت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورونلوغستيكس" لوكالة "سبوتنيك"، باقتراب سفينتي إنقاذ إسبانيتين من السفينة الروسية، واقتربت إحداهما وهي "سالفامار دراغو"، من قارب النجاة وانتشلت أفراد الطاقم الموجودين على متنه ونقلتهم إلى ميناء قرطاجنة (إسبانيا)، حيث قامت بقطر قارب النجاة وإيواء الطاقم في فندق محلي.يذكر أن السفينة الروسية "أورسا مايور" هي سفينة شحن بنيت في عام 2009، وأبحرت تحت العلم الروسي من سانت بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ​​في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ووفقا لشركة "أوبورون لوغستيكس"، فإن سبب الحادث كان هجوما إرهابيا. وبحسب شهادة أفراد الطاقم، ففي الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، دوّت 3 انفجارات متتالية على الجانب الأيمن، في مؤخرة السفينة، وتعرضت بعدها سفينة الشحن إلى ثقب في الهيكل وانقلبت إلى الجانب الأيمن.الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو
https://sarabic.ae/20241226/اكتشاف-ثقب-كبير-في-هيكل-السفينة-الروسية-الغارقة-البحر-الأبيض-المتوسط--1096193296.html
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين يستنكر رفض سفينة نرويجية إنقاذ البحارة الروس في البحر الأبيض المتوسط

10:19 GMT 27.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، رفض سفينة نرويجية إنقاذ البحارة الروس في البحر الأبيض المتوسط، ​​بأنه حالة شائنة وموقف يستحق الإدانة الكاملة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "عدم تقديم المساعدة حقًا لمن هم في محنة في البحر، مخالف لجميع القوانين البحرية، وهذا موقف شائن ويستحق الإدانة الكاملة".
وأفادت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورون لوغستيكس"، التي تمتلك سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور"، بقيام بحارة إسبانيين بإنقاذ طاقم السفينة الروسية، التي كانت تغرق في البحر الأبيض المتوسط، بعد رفض سفينة نرويجية تقديم المساعدة.
وصرحت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورونلوغستيكس" لوكالة "سبوتنيك"، باقتراب سفينتي إنقاذ إسبانيتين من السفينة الروسية، واقتربت إحداهما وهي "سالفامار دراغو"، من قارب النجاة وانتشلت أفراد الطاقم الموجودين على متنه ونقلتهم إلى ميناء قرطاجنة (إسبانيا)، حيث قامت بقطر قارب النجاة وإيواء الطاقم في فندق محلي.
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وأضافت شركة "أوبورون لوغستيكس"، أنه في الوقت نفسه، كانت هناك سفينة قريبة ترفع العلم النرويجي "أوسلو كارير 3"، لكن عندما اقترب منها قارب النجاة، رفضت قبول صعود البحارة الروس على متنها، بحجة وجود نوع من الحظر.

يذكر أن السفينة الروسية "أورسا مايور" هي سفينة شحن بنيت في عام 2009، وأبحرت تحت العلم الروسي من سانت بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ​​في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ووفقا لشركة "أوبورون لوغستيكس"، فإن سبب الحادث كان هجوما إرهابيا. وبحسب شهادة أفراد الطاقم، ففي الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، دوّت 3 انفجارات متتالية على الجانب الأيمن، في مؤخرة السفينة، وتعرضت بعدها سفينة الشحن إلى ثقب في الهيكل وانقلبت إلى الجانب الأيمن.
الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو
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