https://sarabic.ae/20241227/خبير-لـسبوتنيك-سيناريو-لبنان-يصعب-على-إسرائيل-تكراره-في-اليمن-لعدة-أسباب-1096247115.html

خبير لـ"سبوتنيك": سيناريو لبنان يصعب على إسرائيل تكراره في اليمن لعدة أسباب

خبير لـ"سبوتنيك": سيناريو لبنان يصعب على إسرائيل تكراره في اليمن لعدة أسباب

سبوتنيك عربي

كشف مصدر يمني لـ"سبوتنيك" عن أن مجريات الأحداث التي شهدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي عليه يصعب تكرارها في اليمن، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث لعدة أسباب. 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T13:05+0000

2024-12-27T13:05+0000

2024-12-27T13:05+0000

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وقال أكرم الحاج، الكاتب الصحفي اليمني: "إن الغارات التي استهدفت مطار صنعاء وعددا من المنشآت المدنية الأخرى غرب اليمن، أحدثت أضرارا في صالة السفر وبرج المراقبة، مشيرا إلى أن أنها أصابت أيضا محطة الكهرباء في منطقة حجني في العاصمة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي، وكذلك تم استهداف ميناء الحديدة".وأشار الحاج إلى أن "تكرار سيناريو لبنان في اليمن مستبعد جدا بسبب بعد المسافة بين إسرائيل واليمن، فضلا عن أن الاختراق المخابراتي غير متكرر في الحالة اليمنية مثلما حدث في لبنان، بالإضافة إلى الجغرافيا الجبلية الصعبة في اليمن، مما يعيق تحقيق الأهداف التي يتحدث عنها نتنياهو في اليمن".وأضاف الحاج أن "طائرات التحالف العربي منذ تسع سنوات استهدفت معظم المواقع العسكرية، التي أصبحت أرضا جرداء، مما يقلل من فرص استهداف المناطق العسكرية في اليمن، لافتا إلى أن اليمن في المقابل استطاع أن يستهدف بنك أهداف حساسة داخل وفي عمق إسرائيل، فضلا عن الأهداف البحرية في البحر الأحمر، مما يجعل من المعركة معركة صعبة على إسرائيل"، على حد تعبيره.وأضاف الحاج أن "مسالة استهداف قيادات لأنصار الله، هي من الأوهام التي تروجها إسرائيل بزعامة نتنياهو، فالقيادات مؤمنة بشكل كبير، وتركيبة المجتمع اليمني القبلية تمنع تماما أي اختراق يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الاستهدافات التي تتوهمها إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إن القوات الإسرائيلية ستواصل ضرب "أنصار الله" في اليمن "حتى يتم إنجاز المهمة"، وذلك بعد غارات استهدفت مطار صنعاء الدولي، وعدد من الموانئ اليمنية.وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو من مركز قيادة القوات الجوية الإسرائيلية في تل أبيب، أن "القوات الجوية هاجمت أهدافاً لمنظمة الحوثي في اليمن، بما في ذلك بمنطقة الساحل وصنعاء".وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمطاردة جميع قادة "أنصار الله" في اليمن والقضاء عليهم، وقال إنه لن يفلت أحد من "ذراع إسرائيل الطويلة".وقال كاتس عقب سلسلة غارات جوية واسعة على أهداف لجماعة "أنصار الله" اليمنية: "رأينا التحركات الدقيقة من جانب سلاح الجو الإسرائيلي، حيث ضرب أهدافًا حوثية استراتيجية في اليمن، في المطار والميناء".في الوقت نفسه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "مطار صنعاء تعرض للقصف ونحن على وشك الصعود إلى طائرتنا".وأضاف غيبريسوس، أن أحد أفراد طاقم الطائرة الخاصة به، أصيب في القصف الإسرائيلي، وأن القصف ألحق أضراراً ببرج المراقبة وصالة السفر بمطار صنعاء، مشيرا إلى أنه "اضطر للانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار.. وأكد أنه وأعضاء الفريق الأممي بخير".

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