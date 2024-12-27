خبير لـ"سبوتنيك": سيناريو لبنان يصعب على إسرائيل تكراره في اليمن لعدة أسباب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241227/خبير-لـسبوتنيك-سيناريو-لبنان-يصعب-على-إسرائيل-تكراره-في-اليمن-لعدة-أسباب-1096247115.html
خبير لـ"سبوتنيك": سيناريو لبنان يصعب على إسرائيل تكراره في اليمن لعدة أسباب
خبير لـ"سبوتنيك": سيناريو لبنان يصعب على إسرائيل تكراره في اليمن لعدة أسباب
سبوتنيك عربي
كشف مصدر يمني لـ"سبوتنيك" عن أن مجريات الأحداث التي شهدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي عليه يصعب تكرارها في اليمن، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث لعدة أسباب. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T13:05+0000
2024-12-27T13:05+0000
حصري
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg
وقال أكرم الحاج، الكاتب الصحفي اليمني: "إن الغارات التي استهدفت مطار صنعاء وعددا من المنشآت المدنية الأخرى غرب اليمن، أحدثت أضرارا في صالة السفر وبرج المراقبة، مشيرا إلى أن أنها أصابت أيضا محطة الكهرباء في منطقة حجني في العاصمة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي، وكذلك تم استهداف ميناء الحديدة".وأشار الحاج إلى أن "تكرار سيناريو لبنان في اليمن مستبعد جدا بسبب بعد المسافة بين إسرائيل واليمن، فضلا عن أن الاختراق المخابراتي غير متكرر في الحالة اليمنية مثلما حدث في لبنان، بالإضافة إلى الجغرافيا الجبلية الصعبة في اليمن، مما يعيق تحقيق الأهداف التي يتحدث عنها نتنياهو في اليمن".وأضاف الحاج أن "طائرات التحالف العربي منذ تسع سنوات استهدفت معظم المواقع العسكرية، التي أصبحت أرضا جرداء، مما يقلل من فرص استهداف المناطق العسكرية في اليمن، لافتا إلى أن اليمن في المقابل استطاع أن يستهدف بنك أهداف حساسة داخل وفي عمق إسرائيل، فضلا عن الأهداف البحرية في البحر الأحمر، مما يجعل من المعركة معركة صعبة على إسرائيل"، على حد تعبيره.وأضاف الحاج أن "مسالة استهداف قيادات لأنصار الله، هي من الأوهام التي تروجها إسرائيل بزعامة نتنياهو، فالقيادات مؤمنة بشكل كبير، وتركيبة المجتمع اليمني القبلية تمنع تماما أي اختراق يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الاستهدافات التي تتوهمها إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إن القوات الإسرائيلية ستواصل ضرب "أنصار الله" في اليمن "حتى يتم إنجاز المهمة"، وذلك بعد غارات استهدفت مطار صنعاء الدولي، وعدد من الموانئ اليمنية.وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو من مركز قيادة القوات الجوية الإسرائيلية في تل أبيب، أن "القوات الجوية هاجمت أهدافاً لمنظمة الحوثي في اليمن، بما في ذلك بمنطقة الساحل وصنعاء".وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمطاردة جميع قادة "أنصار الله" في اليمن والقضاء عليهم، وقال إنه لن يفلت أحد من "ذراع إسرائيل الطويلة".وقال كاتس عقب سلسلة غارات جوية واسعة على أهداف لجماعة "أنصار الله" اليمنية: "رأينا التحركات الدقيقة من جانب سلاح الجو الإسرائيلي، حيث ضرب أهدافًا حوثية استراتيجية في اليمن، في المطار والميناء".في الوقت نفسه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "مطار صنعاء تعرض للقصف ونحن على وشك الصعود إلى طائرتنا".وأضاف غيبريسوس، أن أحد أفراد طاقم الطائرة الخاصة به، أصيب في القصف الإسرائيلي، وأن القصف ألحق أضراراً ببرج المراقبة وصالة السفر بمطار صنعاء، مشيرا إلى أنه "اضطر للانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار.. وأكد أنه وأعضاء الفريق الأممي بخير".
https://sarabic.ae/20241227/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-قبل-دخوله-الأجواء-الإسرائيلية-1096230521.html
https://sarabic.ae/20241222/أنصار-الله-تحذر-الدول-من-دعم-إسرائيل-في-غاراتها-على-اليمن-1096051270.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c3a0ff1238d616a98ec6dec217775cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

خبير لـ"سبوتنيك": سيناريو لبنان يصعب على إسرائيل تكراره في اليمن لعدة أسباب

13:05 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
حصري
كشف مصدر يمني لـ"سبوتنيك" عن أن مجريات الأحداث التي شهدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي عليه يصعب تكرارها في اليمن، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث لعدة أسباب.
وقال أكرم الحاج، الكاتب الصحفي اليمني: "إن الغارات التي استهدفت مطار صنعاء وعددا من المنشآت المدنية الأخرى غرب اليمن، أحدثت أضرارا في صالة السفر وبرج المراقبة، مشيرا إلى أن أنها أصابت أيضا محطة الكهرباء في منطقة حجني في العاصمة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي، وكذلك تم استهداف ميناء الحديدة".
وأشار الحاج إلى أن "تكرار سيناريو لبنان في اليمن مستبعد جدا بسبب بعد المسافة بين إسرائيل واليمن، فضلا عن أن الاختراق المخابراتي غير متكرر في الحالة اليمنية مثلما حدث في لبنان، بالإضافة إلى الجغرافيا الجبلية الصعبة في اليمن، مما يعيق تحقيق الأهداف التي يتحدث عنها نتنياهو في اليمن".
منظومة مقلاع داوود الصاورخية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية
02:05 GMT
وأضاف الحاج أن "طائرات التحالف العربي منذ تسع سنوات استهدفت معظم المواقع العسكرية، التي أصبحت أرضا جرداء، مما يقلل من فرص استهداف المناطق العسكرية في اليمن، لافتا إلى أن اليمن في المقابل استطاع أن يستهدف بنك أهداف حساسة داخل وفي عمق إسرائيل، فضلا عن الأهداف البحرية في البحر الأحمر، مما يجعل من المعركة معركة صعبة على إسرائيل"، على حد تعبيره.
وأضاف الحاج أن "مسالة استهداف قيادات لأنصار الله، هي من الأوهام التي تروجها إسرائيل بزعامة نتنياهو، فالقيادات مؤمنة بشكل كبير، وتركيبة المجتمع اليمني القبلية تمنع تماما أي اختراق يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الاستهدافات التي تتوهمها إسرائيل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إن القوات الإسرائيلية ستواصل ضرب "أنصار الله" في اليمن "حتى يتم إنجاز المهمة"، وذلك بعد غارات استهدفت مطار صنعاء الدولي، وعدد من الموانئ اليمنية.
وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو من مركز قيادة القوات الجوية الإسرائيلية في تل أبيب، أن "القوات الجوية هاجمت أهدافاً لمنظمة الحوثي في اليمن، بما في ذلك بمنطقة الساحل وصنعاء".
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
"أنصار الله" تحذر الدول من دعم إسرائيل في غاراتها على اليمن
22 ديسمبر, 05:03 GMT
وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمطاردة جميع قادة "أنصار الله" في اليمن والقضاء عليهم، وقال إنه لن يفلت أحد من "ذراع إسرائيل الطويلة".
وقال كاتس عقب سلسلة غارات جوية واسعة على أهداف لجماعة "أنصار الله" اليمنية: "رأينا التحركات الدقيقة من جانب سلاح الجو الإسرائيلي، حيث ضرب أهدافًا حوثية استراتيجية في اليمن، في المطار والميناء".
في الوقت نفسه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "مطار صنعاء تعرض للقصف ونحن على وشك الصعود إلى طائرتنا".
وأضاف غيبريسوس، أن أحد أفراد طاقم الطائرة الخاصة به، أصيب في القصف الإسرائيلي، وأن القصف ألحق أضراراً ببرج المراقبة وصالة السفر بمطار صنعاء، مشيرا إلى أنه "اضطر للانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار.. وأكد أنه وأعضاء الفريق الأممي بخير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала