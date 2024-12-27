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https://sarabic.ae/20241227/محاكمة-إسكوبار-الصحراء-في-دولة-عربية-تغييرات-ورفض-دفوع--1096250561.html
محاكمة "إسكوبار الصحراء" في دولة عربية... تغييرات ورفض دفوع
محاكمة "إسكوبار الصحراء" في دولة عربية... تغييرات ورفض دفوع
سبوتنيك عربي
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء (غربي المغرب) النظر في ملف يُعرف إعلامياً بقضية تاجر المخدرات "إسكوبار الصحراء"، الذي يحظى باهتمام واسع من الرأي العام. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
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وشهدت الجلسة تقديم هيئة دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، طلباً لاستدعاء ثمانية أشخاص للإدلاء بشهاداتهم، وأبرز الشخصيات المطلوبة مواطن مالي متهم بتجارة المخدرات، بهدف إجراء مواجهة مع المتابعين في القضية.ورفضت المحكمة طلب إخراج الملف من المداولة لتعقيب دفاع الناصري على النيابة العامة، ورفضت باقي الدفوع الشكلية الأخرى التي قدمها الدفاع، بحسب "هسبريس" المغربي.وتعد القضية من أبرز القضايا المتعلقة بالجرائم المالية وتجارة المخدرات في المغرب، حيث يتابع المتهمون بتهم تشمل "التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا".
https://sarabic.ae/20241227/غرق-قارب-مهاجرين-قبالة-المغرب-يخلف-70-مفقودا-بينهم-25-مالياً-1096229722.html
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محاكمة "إسكوبار الصحراء" في دولة عربية... تغييرات ورفض دفوع

14:19 GMT 27.12.2024
© Getty Images / aluxumتاجر مخدرات يعد الأموال في أحد المستودعات
تاجر مخدرات يعد الأموال في أحد المستودعات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Getty Images / aluxum
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أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء (غربي المغرب) النظر في ملف يُعرف إعلامياً بقضية تاجر المخدرات "إسكوبار الصحراء"، الذي يحظى باهتمام واسع من الرأي العام.
وشهدت الجلسة تقديم هيئة دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، طلباً لاستدعاء ثمانية أشخاص للإدلاء بشهاداتهم، وأبرز الشخصيات المطلوبة مواطن مالي متهم بتجارة المخدرات، بهدف إجراء مواجهة مع المتابعين في القضية.

وفيما يتعلق بالأدلة، أقرت المحكمة بأن الأجوبة المتعلقة بالحسابات البنكية، التي طالب الدفاع بإحضارها على أقراص مدمجة، موجودة ضمن الملف وهي رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليها.

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ورفضت المحكمة طلب إخراج الملف من المداولة لتعقيب دفاع الناصري على النيابة العامة، ورفضت باقي الدفوع الشكلية الأخرى التي قدمها الدفاع، بحسب "هسبريس" المغربي.
وتعد القضية من أبرز القضايا المتعلقة بالجرائم المالية وتجارة المخدرات في المغرب، حيث يتابع المتهمون بتهم تشمل "التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا".
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