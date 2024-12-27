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https://sarabic.ae/20241227/مستشار-المرشد-الإيراني-يرد-على-نصائح-تركية-مؤسفة-وغير-مسبوقة-1096254149.html
مستشار المرشد الإيراني يرد على نصائح تركية "مؤسفة وغير مسبوقة"
مستشار المرشد الإيراني يرد على نصائح تركية "مؤسفة وغير مسبوقة"
سبوتنيك عربي
رد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة الإسلامية في إيران، على النصائح التي وجهها بعض الساسة الأتراك لإيران بعدم إغضاب إسرائيل، واصفاً هذه... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T15:56+0000
2024-12-27T15:56+0000
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن ولايتي مقالا قال فيه إن على تركيا وبعض دول المنطقة عدم مقارنة إيران القوية بأنفسهم، وعدم توقع مساومتها لإسرائيل.وأوضح ولايتي أن إيران صامدة في وجه إسرائيل منذ سنوات، وغيرت معادلات المنطقة والعالم لصالح الإسلام، وأن رد إيران على تركيا وحكومات أخرى في المنطقة هو عدم قياسها بنفسها وعدم انتظار مساومتها لإسرائيل.واستشهد بتأكيد قائد الثورة الإسلامية على أن الدول أمام خيارين: المقاومة أو المساومة أمام "العدوان الغادر" الإسرائيلي وحماته الغربيين، وأن المقاومة تصنع العز وهي أقل تكلفة من المساومة "المكلفة والمذلة"، على حد تعبيره.وأشار ولايتي إلى أن "خط المواجهة بدأ منذ عهد الشهيد عز الدين القسام واستمر مع جمال عبد الناصر، بينما قاد آخرون كشاه إيران والحكم السعودي وملك الأردن مسار المساومة"، وفق قوله.كما أشاد ولايتي بما وصفه بـ"المعركة البطولية" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واصفاً مقاومة حماس والجهاد الإسلامي بـ"غير المسبوقة" في الحروب المعاصرة، وشبهها بـ"المعجزة"، في مقابل "شدة الهجمات وجرائم الحرب" الإسرائيلية "التي لا مثيل لها في التاريخ".وأكد ولايتي أن إيران تدعم الحركات والدول التي تصمد وتقاوم "هؤلاء التوسعيين العالميين" وإسرائيل، وأن تسمية محبي إيران بـ"قوى نيابية" هو ترويج من "عديمي الهوية للكفر والتوسعية"، بينما بعض الدول "الرجعية والعميلة" لا تتحرك دون إذن قوى الاستكبار.وشدد على أن "إيران لا تتوانى عن دعم قوى المقاومة وأرسلت شبابها إلى الخط الأمامي ليقفوا مع شباب المنطقة في خندق واحد ضد أعداء الإسلام".وفيما يتعلق بسوريا، أشار ولايتي إلى وقوفها في وجه إسرائيل وحماتها طوال 50 عاماً، منذ عهد حافظ الأسد وحتى الآن، وذكر أن سوريا كانت أهم دولة وقفت بوجه اتفاقية كامب ديفيد حتى عام 1979، وبعد الثورة الإسلامية في إيران، قطعت إيران علاقاتها مع مصر بسبب كامب ديفيد، ووقفت إلى جانب سوريا من أجل فلسطين. واعتبر أن استهداف سوريا هو بسبب كونها ضلعاً من أضلاع المقاومة.وفي ختام مقاله، نصح ولايتي المسؤولين الأتراك بالعودة عن طريقهم، وأن لا يقفوا في "المعركة القادمة" في درب المساومة مع إسرائيل، بل مع العالم الإسلامي والشعوب المسلمة.
https://sarabic.ae/20241226/بسبب-سوريا-الجامعة-العربية-تصعد-لهجتها-ضد-إيران-والأخيرة-ترد-بقوة-1096222238.html
https://sarabic.ae/20241225/إيران-تطلق-اسم-مهندس-7-أوكتوبر-على-شارع-في-طهران-1096166092.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران

مستشار المرشد الإيراني يرد على نصائح تركية "مؤسفة وغير مسبوقة"

15:56 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi, Fileعلي أكبر ولايتي
علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi, File
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رد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة الإسلامية في إيران، على النصائح التي وجهها بعض الساسة الأتراك لإيران بعدم إغضاب إسرائيل، واصفاً هذه النصائح بـ"غير المسبوقة والمؤسفة".
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن ولايتي مقالا قال فيه إن على تركيا وبعض دول المنطقة عدم مقارنة إيران القوية بأنفسهم، وعدم توقع مساومتها لإسرائيل.
وأوضح ولايتي أن إيران صامدة في وجه إسرائيل منذ سنوات، وغيرت معادلات المنطقة والعالم لصالح الإسلام، وأن رد إيران على تركيا وحكومات أخرى في المنطقة هو عدم قياسها بنفسها وعدم انتظار مساومتها لإسرائيل.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
بسبب سوريا... الجامعة العربية تصعد لهجتها ضد إيران والأخيرة ترد بقوة
أمس, 15:42 GMT
واستشهد بتأكيد قائد الثورة الإسلامية على أن الدول أمام خيارين: المقاومة أو المساومة أمام "العدوان الغادر" الإسرائيلي وحماته الغربيين، وأن المقاومة تصنع العز وهي أقل تكلفة من المساومة "المكلفة والمذلة"، على حد تعبيره.
وأشار ولايتي إلى أن "خط المواجهة بدأ منذ عهد الشهيد عز الدين القسام واستمر مع جمال عبد الناصر، بينما قاد آخرون كشاه إيران والحكم السعودي وملك الأردن مسار المساومة"، وفق قوله.
كما أشاد ولايتي بما وصفه بـ"المعركة البطولية" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واصفاً مقاومة حماس والجهاد الإسلامي بـ"غير المسبوقة" في الحروب المعاصرة، وشبهها بـ"المعجزة"، في مقابل "شدة الهجمات وجرائم الحرب" الإسرائيلية "التي لا مثيل لها في التاريخ".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى اليسار، وقائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، يلوحان بأيديهما خلال مسيرة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس حركتهما، في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
إيران تطلق اسم مهندس "7 أوكتوبر" على شارع في طهران
25 ديسمبر, 10:30 GMT
وأكد ولايتي أن إيران تدعم الحركات والدول التي تصمد وتقاوم "هؤلاء التوسعيين العالميين" وإسرائيل، وأن تسمية محبي إيران بـ"قوى نيابية" هو ترويج من "عديمي الهوية للكفر والتوسعية"، بينما بعض الدول "الرجعية والعميلة" لا تتحرك دون إذن قوى الاستكبار.
وشدد على أن "إيران لا تتوانى عن دعم قوى المقاومة وأرسلت شبابها إلى الخط الأمامي ليقفوا مع شباب المنطقة في خندق واحد ضد أعداء الإسلام".
وفيما يتعلق بسوريا، أشار ولايتي إلى وقوفها في وجه إسرائيل وحماتها طوال 50 عاماً، منذ عهد حافظ الأسد وحتى الآن، وذكر أن سوريا كانت أهم دولة وقفت بوجه اتفاقية كامب ديفيد حتى عام 1979، وبعد الثورة الإسلامية في إيران، قطعت إيران علاقاتها مع مصر بسبب كامب ديفيد، ووقفت إلى جانب سوريا من أجل فلسطين. واعتبر أن استهداف سوريا هو بسبب كونها ضلعاً من أضلاع المقاومة.
وفي ختام مقاله، نصح ولايتي المسؤولين الأتراك بالعودة عن طريقهم، وأن لا يقفوا في "المعركة القادمة" في درب المساومة مع إسرائيل، بل مع العالم الإسلامي والشعوب المسلمة.
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