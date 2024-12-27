https://sarabic.ae/20241227/مستشار-المرشد-الإيراني-يرد-على-نصائح-تركية-مؤسفة-وغير-مسبوقة-1096254149.html
مستشار المرشد الإيراني يرد على نصائح تركية "مؤسفة وغير مسبوقة"
مستشار المرشد الإيراني يرد على نصائح تركية "مؤسفة وغير مسبوقة"
سبوتنيك عربي
رد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة الإسلامية في إيران، على النصائح التي وجهها بعض الساسة الأتراك لإيران بعدم إغضاب إسرائيل، واصفاً هذه... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T15:56+0000
2024-12-27T15:56+0000
2024-12-27T15:56+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102203/82/1022038272_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_dc125db5dc35ed8a1f44dd5ee72e6bdf.jpg
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن ولايتي مقالا قال فيه إن على تركيا وبعض دول المنطقة عدم مقارنة إيران القوية بأنفسهم، وعدم توقع مساومتها لإسرائيل.وأوضح ولايتي أن إيران صامدة في وجه إسرائيل منذ سنوات، وغيرت معادلات المنطقة والعالم لصالح الإسلام، وأن رد إيران على تركيا وحكومات أخرى في المنطقة هو عدم قياسها بنفسها وعدم انتظار مساومتها لإسرائيل.واستشهد بتأكيد قائد الثورة الإسلامية على أن الدول أمام خيارين: المقاومة أو المساومة أمام "العدوان الغادر" الإسرائيلي وحماته الغربيين، وأن المقاومة تصنع العز وهي أقل تكلفة من المساومة "المكلفة والمذلة"، على حد تعبيره.وأشار ولايتي إلى أن "خط المواجهة بدأ منذ عهد الشهيد عز الدين القسام واستمر مع جمال عبد الناصر، بينما قاد آخرون كشاه إيران والحكم السعودي وملك الأردن مسار المساومة"، وفق قوله.كما أشاد ولايتي بما وصفه بـ"المعركة البطولية" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واصفاً مقاومة حماس والجهاد الإسلامي بـ"غير المسبوقة" في الحروب المعاصرة، وشبهها بـ"المعجزة"، في مقابل "شدة الهجمات وجرائم الحرب" الإسرائيلية "التي لا مثيل لها في التاريخ".وأكد ولايتي أن إيران تدعم الحركات والدول التي تصمد وتقاوم "هؤلاء التوسعيين العالميين" وإسرائيل، وأن تسمية محبي إيران بـ"قوى نيابية" هو ترويج من "عديمي الهوية للكفر والتوسعية"، بينما بعض الدول "الرجعية والعميلة" لا تتحرك دون إذن قوى الاستكبار.وشدد على أن "إيران لا تتوانى عن دعم قوى المقاومة وأرسلت شبابها إلى الخط الأمامي ليقفوا مع شباب المنطقة في خندق واحد ضد أعداء الإسلام".وفيما يتعلق بسوريا، أشار ولايتي إلى وقوفها في وجه إسرائيل وحماتها طوال 50 عاماً، منذ عهد حافظ الأسد وحتى الآن، وذكر أن سوريا كانت أهم دولة وقفت بوجه اتفاقية كامب ديفيد حتى عام 1979، وبعد الثورة الإسلامية في إيران، قطعت إيران علاقاتها مع مصر بسبب كامب ديفيد، ووقفت إلى جانب سوريا من أجل فلسطين. واعتبر أن استهداف سوريا هو بسبب كونها ضلعاً من أضلاع المقاومة.وفي ختام مقاله، نصح ولايتي المسؤولين الأتراك بالعودة عن طريقهم، وأن لا يقفوا في "المعركة القادمة" في درب المساومة مع إسرائيل، بل مع العالم الإسلامي والشعوب المسلمة.
https://sarabic.ae/20241226/بسبب-سوريا-الجامعة-العربية-تصعد-لهجتها-ضد-إيران-والأخيرة-ترد-بقوة-1096222238.html
https://sarabic.ae/20241225/إيران-تطلق-اسم-مهندس-7-أوكتوبر-على-شارع-في-طهران-1096166092.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102203/82/1022038272_356:0:3200:2133_1920x0_80_0_0_836023b4ed96de9cab904b1b19a078e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
مستشار المرشد الإيراني يرد على نصائح تركية "مؤسفة وغير مسبوقة"
رد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة الإسلامية في إيران، على النصائح التي وجهها بعض الساسة الأتراك لإيران بعدم إغضاب إسرائيل، واصفاً هذه النصائح بـ"غير المسبوقة والمؤسفة".
ونقلت وكالة
"مهر" للأنباء عن ولايتي مقالا قال فيه إن على تركيا وبعض دول المنطقة عدم مقارنة إيران القوية بأنفسهم، وعدم توقع مساومتها لإسرائيل.
وأوضح ولايتي أن إيران صامدة في وجه إسرائيل منذ سنوات، وغيرت معادلات المنطقة والعالم لصالح الإسلام، وأن رد إيران على تركيا وحكومات أخرى في المنطقة هو عدم قياسها بنفسها وعدم انتظار مساومتها لإسرائيل.
واستشهد بتأكيد قائد الثورة الإسلامية على أن الدول أمام خيارين: المقاومة أو المساومة أمام "العدوان الغادر" الإسرائيلي وحماته الغربيين، وأن المقاومة تصنع العز وهي أقل تكلفة من المساومة "المكلفة والمذلة"، على حد تعبيره.
وأشار ولايتي إلى أن "خط المواجهة بدأ منذ عهد الشهيد عز الدين القسام واستمر مع جمال عبد الناصر، بينما قاد آخرون كشاه إيران والحكم السعودي وملك الأردن مسار المساومة"، وفق قوله.
كما أشاد ولايتي بما وصفه بـ"المعركة البطولية" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واصفاً مقاومة حماس والجهاد الإسلامي بـ"غير المسبوقة" في الحروب المعاصرة، وشبهها بـ"المعجزة"، في مقابل "شدة الهجمات وجرائم الحرب" الإسرائيلية "التي لا مثيل لها في التاريخ".
وأكد ولايتي أن إيران تدعم الحركات والدول التي تصمد وتقاوم "هؤلاء التوسعيين العالميين" وإسرائيل، وأن تسمية محبي إيران بـ"قوى نيابية" هو ترويج من "عديمي الهوية للكفر والتوسعية"، بينما بعض الدول "الرجعية والعميلة" لا تتحرك دون إذن قوى الاستكبار.
وشدد على أن "إيران لا تتوانى عن دعم قوى المقاومة وأرسلت شبابها إلى الخط الأمامي ليقفوا مع شباب المنطقة في خندق واحد ضد أعداء الإسلام".
وفيما يتعلق بسوريا، أشار ولايتي إلى وقوفها في وجه إسرائيل وحماتها طوال 50 عاماً، منذ عهد حافظ الأسد وحتى الآن، وذكر أن سوريا كانت أهم دولة
وقفت بوجه اتفاقية كامب ديفيد حتى عام 1979، وبعد الثورة الإسلامية في إيران، قطعت إيران علاقاتها مع مصر بسبب كامب ديفيد، ووقفت إلى جانب سوريا من أجل فلسطين. واعتبر أن استهداف سوريا هو بسبب كونها ضلعاً من أضلاع المقاومة.
وفي ختام مقاله، نصح ولايتي المسؤولين الأتراك بالعودة عن طريقهم، وأن لا يقفوا في "المعركة القادمة" في درب المساومة مع إسرائيل، بل مع العالم الإسلامي والشعوب المسلمة.