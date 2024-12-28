"إم كيو - 9".. كم طائرة مسيرة أمريكية تحطمت في اليمن وما تكلفتها؟
© Getty Images / Isaac Brekken / Stringerالطائرة المسيرة الأمريكية إم كيو - 9
© Getty Images / Isaac Brekken / Stringer
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أسقطت جماعة "أنصار الله" اليمنية طائرة مسيرة أمريكية جديدة من طراز "إم كيو - 9"، وقالت إنها الطائرة رقم 13 التي يتم إسقاطها في اليمن.
ويسلط ذلك الضوء على حوادث تحطم الطائرة المسيرة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن وفي العديد من المناطق حول العالم لمهام عسكرية مختلفة.
وتصنف "إم كيو - 9" ضمن الطائرات المسيرة متعددة المهام، التي تجمع بين القدرة على تنفيذ عمليات الاستطلاع والقصف الجوي على السواء، ويتم تزويدها بقنابل وصواريخ مختلفة وفقا لطبيعة المهام التي تقوم بها، إضافة إلى أجهزة الرصد والمراقبة التي تعتمد عليها في مراقبة المواقع المستهدفة.
بدأ استخدام هذه الطائرة من قبل الجيش الأمريكي عام 2003، ويشير حجم حوادثها إلى أن خسائر واشنطن من حوادث تحطمها يمكن أن تصل إلى مليار دولار منذ عام 2012 فقط.
🟥 القوات المسلحة اليمنية:— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 28, 2024
الطائرة هي الثالثة عشرة من نوع (MQ-9) التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس إسنادا لغزة pic.twitter.com/XvPuPMHcrP
ففي 2012 تم تسجيل حادثين لتحطم "إم كيو - 9"، وفي العام التالي تحطمت طائرة مسيرة واحدة من هذا الطراز، وأخرى 2014 واثنان في 2015، و3 في العام التالي.
أما في 2017 فقد تم تسجيل حادثين وواحدة في واثنان في 2021، بينما تم تسجيل تحطم 13 طائرة في اليمن فقط خلال الآونة الأخيرة.
ويمكن القول إن هذه الطائرة الأمريكية تواجه "نكبة" بعدما تم إسقاطها على يد جماعة "أنصار الله"، التي لا يمكن مقارنة قدراتها العسكرية المتطورة بالقدرات المتطورة للجيش الأمريكي، خاصة بعدما أعلنت أنها تم إسقاطها بصاروخ محلي الصنع.
وتقدر التكلفة التقديرية للطائرة بـ 30 مليار دولار ما يعني أن إجمالي تكلفة الطائرات المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو - 9"، التي تحطمت في اليمن فقط يقدر بنحو 400 مليون دولار.
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء، وهي الثالثة عشرة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة. pic.twitter.com/Yz9zJTHGAv— العميد يحيى سريع (@army21ye) December 28, 2024
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف يوم الخميس قبل الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.
© Sputnikحوادث الدرونز الأمريكية "إم كيو - 9" منذ 2012
حوادث الدرونز الأمريكية "إم كيو - 9" منذ 2012
© Sputnik