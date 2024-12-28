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الصين تطلق جيلا جديدا من السفن الهجومية البرمائية
الصين تطلق جيلا جديدا من السفن الهجومية البرمائية
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين 730 وحدة بحرية تجعلها ثاني أضخم قوة بحرية في العالم متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الـ4 عالميا. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T16:16+0000
2024-12-28T16:17+0000
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ويضم الأسطول الصيني وحدات بحرية من طرازات متنوعة تشمل حاملات طائرات ومروحيات ومدمرات وفرقاطات وكورفيتات، إضافة إلى الغواصات وسفن الدورية وكاسحات الألغام.وتمثل السفن الهجومية البرمائية إحدى أنواع السفن الحربية التي تعتمد عليها الأساطيل الحديثة لأن تمكن الأسطول الذي يملكها من نقل قوات برية وعتاد عسكري متنوع إلى الشاطئ لتنفيذ مهام الإبرار البحري على مواقع العدو.ويقول تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، إن الصين تطورت جيلا جديدا من السفن البرمائية الهجومية.وبحسب التقرير، فإن السفينة الجديدة يطلق عليها "سيتشوان" وتحمل الاسم الكودي "تايب - 076"، وتم إطلاقها أمس الجمعة، من ميناء شنغهاي.وتتميز "تايب 075" بكونها سفينة من الجيل الجديد، حيث تبلغ إزاحتها 40 ألف طن، وهي قادرة على حمل طائرات ذات جناح ثابت ومروحيات وطائرات برمائية، إضافة إلى نظام كهرومغناطيسي لإطلاق الطائرات وإبطائها.ولفت التقرير إلى أن السفينة البرمائية الجديدة ستخضع لعمليات ضبط للأجهزة، واختبارات الإرساء، وتجارب بحرية، حيث من المقرر أن تصبح جزءا محوريا من جهود تعزيز قدرات الدفاع البحري للصين وتطوير قواتها البحرية.
https://sarabic.ae/20240825/الصين-تتخذ-إجراءات-مراقبة-ضد-سفينة-فلبينية-بالقرب-من-منطقة-متنازع-عليها-1092080418.html
https://sarabic.ae/20240925/بقوة-ضاربة-الأسطول-الصيني-ينفذ-مهمة-بحرية-تاريخية-1093083436.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تطلق جيلا جديدا من السفن الهجومية البرمائية

16:16 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 16:17 GMT 28.12.2024)
© Getty Images / CFOTO / Contributorسفينة حربية صينية
سفينة حربية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Getty Images / CFOTO / Contributor
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تمتلك الصين 730 وحدة بحرية تجعلها ثاني أضخم قوة بحرية في العالم متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الـ4 عالميا.
ويضم الأسطول الصيني وحدات بحرية من طرازات متنوعة تشمل حاملات طائرات ومروحيات ومدمرات وفرقاطات وكورفيتات، إضافة إلى الغواصات وسفن الدورية وكاسحات الألغام.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
الصين تتخذ "إجراءات مراقبة" ضد سفينة فلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها
25 أغسطس, 08:55 GMT
وتمثل السفن الهجومية البرمائية إحدى أنواع السفن الحربية التي تعتمد عليها الأساطيل الحديثة لأن تمكن الأسطول الذي يملكها من نقل قوات برية وعتاد عسكري متنوع إلى الشاطئ لتنفيذ مهام الإبرار البحري على مواقع العدو.
ويقول تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، إن الصين تطورت جيلا جديدا من السفن البرمائية الهجومية.
وبحسب التقرير، فإن السفينة الجديدة يطلق عليها "سيتشوان" وتحمل الاسم الكودي "تايب - 076"، وتم إطلاقها أمس الجمعة، من ميناء شنغهاي.
حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
بقوة ضاربة... الأسطول الصيني ينفذ مهمة بحرية تاريخية
25 سبتمبر, 08:40 GMT
وتتميز "تايب 075" بكونها سفينة من الجيل الجديد، حيث تبلغ إزاحتها 40 ألف طن، وهي قادرة على حمل طائرات ذات جناح ثابت ومروحيات وطائرات برمائية، إضافة إلى نظام كهرومغناطيسي لإطلاق الطائرات وإبطائها.
ولفت التقرير إلى أن السفينة البرمائية الجديدة ستخضع لعمليات ضبط للأجهزة، واختبارات الإرساء، وتجارب بحرية، حيث من المقرر أن تصبح جزءا محوريا من جهود تعزيز قدرات الدفاع البحري للصين وتطوير قواتها البحرية.
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