https://sarabic.ae/20241228/الصين-تطلق-جيلا-جديدا-من-السفن-الهجومية-البرمائية-1096286467.html

الصين تطلق جيلا جديدا من السفن الهجومية البرمائية

الصين تطلق جيلا جديدا من السفن الهجومية البرمائية

سبوتنيك عربي

تمتلك الصين 730 وحدة بحرية تجعلها ثاني أضخم قوة بحرية في العالم متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الـ4 عالميا. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T16:16+0000

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ويضم الأسطول الصيني وحدات بحرية من طرازات متنوعة تشمل حاملات طائرات ومروحيات ومدمرات وفرقاطات وكورفيتات، إضافة إلى الغواصات وسفن الدورية وكاسحات الألغام.وتمثل السفن الهجومية البرمائية إحدى أنواع السفن الحربية التي تعتمد عليها الأساطيل الحديثة لأن تمكن الأسطول الذي يملكها من نقل قوات برية وعتاد عسكري متنوع إلى الشاطئ لتنفيذ مهام الإبرار البحري على مواقع العدو.ويقول تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، إن الصين تطورت جيلا جديدا من السفن البرمائية الهجومية.وبحسب التقرير، فإن السفينة الجديدة يطلق عليها "سيتشوان" وتحمل الاسم الكودي "تايب - 076"، وتم إطلاقها أمس الجمعة، من ميناء شنغهاي.وتتميز "تايب 075" بكونها سفينة من الجيل الجديد، حيث تبلغ إزاحتها 40 ألف طن، وهي قادرة على حمل طائرات ذات جناح ثابت ومروحيات وطائرات برمائية، إضافة إلى نظام كهرومغناطيسي لإطلاق الطائرات وإبطائها.ولفت التقرير إلى أن السفينة البرمائية الجديدة ستخضع لعمليات ضبط للأجهزة، واختبارات الإرساء، وتجارب بحرية، حيث من المقرر أن تصبح جزءا محوريا من جهود تعزيز قدرات الدفاع البحري للصين وتطوير قواتها البحرية.

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