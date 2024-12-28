https://sarabic.ae/20241228/نوع-من-الديدان-يمكنه-البقاء-على-قيد-الحياة-بعد-فقدان-أجزء-كبيرة-من-جسمه-1096277395.html

نوع من الديدان يمكنه البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من جسمه

نوع من الديدان يمكنه البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من جسمه

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة فيينا في النمسا، عن نوع من الديدان قادرة على إعادة بناء جسمها في حالة تشبه الترميم بـ"الخلايا الجذعية". 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T12:13+0000

2024-12-28T12:13+0000

2024-12-28T12:13+0000

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هذه الديدان المعروفة بـ"Platynereis dumerilii" خبيرة في التجديد، إذ يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد فقدان جزء كبير من أجسامها، حيث تقوم الخلايا المتخصصة بالقرب من الجرح بالعودة إلى شكلها الأصلي الشبيه بالخلايا الجذعية، قبل التكيف مرة أخرى لاستبدال الأنسجة المفقودة.ويتم التعامل مع التجديد في معظم الأنواع بواسطة الخلايا الجذعية، والتي تتطور إلى أي نوع من الخلايا المطلوبة. ومع ذلك، عندما يتم إزالة الجزء النهائي من هذه الديدان، يتم تجنيد مجموعات متعددة من الخلايا الأخرى لاستعادة الجزء المفقود من الجسم بسرعة.هذه العملية تسمى "عدم التمايز"، وقد رأيناها في أنواع أخرى أيضًا، وقد حدد العلماء كيف تعمل هذه الديدان على إعادة حالة الخلايا الأخرى إلى وضعها الطبيعي حتى يمكن إعادة استخدامها.واستخدم الفريق تقنيتين متقدمتين للتحليل الجيني، تسلسل الحمض النووي الريبي للخلية الواحدة والتحول الجيني الفسيفسائي، لمعرفة كيفية تصرف الخلايا الفردية والتغير بين الحالات لإصلاح الضرر، الذي حدث للديدان في المختبر. وقد مكّن ذلك من تتبع مصدر الخلايا، ونوع الخلايا التي تجددت.وتضيف أدلمان: "لقد اكتشفنا على الأقل مجموعتين مختلفتين من الخلايا الجذعية، واحدة تعمل على تجديد الأنسجة مثل البشرة والخلايا العصبية، وأخرى تعمل على تكوين العضلات والنسيج الضام".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن إعادة برمجة الخلايا البشرية هي مجال ناشئ من العلوم يعد بتحسينات كبيرة في العلاجات الطبية، ويمكن استخدام القدرة على التحكم في كيفية تحول الخلايا إلى أنواع متخصصة لعلاج الأمراض وإصلاح الأضرار الكبيرة التي تلحق بالجسم.مخلوق بحري غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديوطبق بيتزا مع "الديدان الزاحفة" يثير الجدل في الهند... فيديو

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سبوتنيك عربي

علوم, ديدان, ديدان شريطية, اكتشاف ديدان, ديدان مفترسة, أسرار الطبيعة