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https://sarabic.ae/20241228/نوع-من-الديدان-يمكنه-البقاء-على-قيد-الحياة-بعد-فقدان-أجزء-كبيرة-من-جسمه-1096277395.html
نوع من الديدان يمكنه البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من جسمه
نوع من الديدان يمكنه البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من جسمه
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة فيينا في النمسا، عن نوع من الديدان قادرة على إعادة بناء جسمها في حالة تشبه الترميم بـ"الخلايا الجذعية". 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T12:13+0000
2024-12-28T12:13+0000
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أسرار الطبيعة
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هذه الديدان المعروفة بـ"Platynereis dumerilii" خبيرة في التجديد، إذ يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد فقدان جزء كبير من أجسامها، حيث تقوم الخلايا المتخصصة بالقرب من الجرح بالعودة إلى شكلها الأصلي الشبيه بالخلايا الجذعية، قبل التكيف مرة أخرى لاستبدال الأنسجة المفقودة.ويتم التعامل مع التجديد في معظم الأنواع بواسطة الخلايا الجذعية، والتي تتطور إلى أي نوع من الخلايا المطلوبة. ومع ذلك، عندما يتم إزالة الجزء النهائي من هذه الديدان، يتم تجنيد مجموعات متعددة من الخلايا الأخرى لاستعادة الجزء المفقود من الجسم بسرعة.هذه العملية تسمى "عدم التمايز"، وقد رأيناها في أنواع أخرى أيضًا، وقد حدد العلماء كيف تعمل هذه الديدان على إعادة حالة الخلايا الأخرى إلى وضعها الطبيعي حتى يمكن إعادة استخدامها.واستخدم الفريق تقنيتين متقدمتين للتحليل الجيني، تسلسل الحمض النووي الريبي للخلية الواحدة والتحول الجيني الفسيفسائي، لمعرفة كيفية تصرف الخلايا الفردية والتغير بين الحالات لإصلاح الضرر، الذي حدث للديدان في المختبر. وقد مكّن ذلك من تتبع مصدر الخلايا، ونوع الخلايا التي تجددت.وتضيف أدلمان: "لقد اكتشفنا على الأقل مجموعتين مختلفتين من الخلايا الجذعية، واحدة تعمل على تجديد الأنسجة مثل البشرة والخلايا العصبية، وأخرى تعمل على تكوين العضلات والنسيج الضام".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن إعادة برمجة الخلايا البشرية هي مجال ناشئ من العلوم يعد بتحسينات كبيرة في العلاجات الطبية، ويمكن استخدام القدرة على التحكم في كيفية تحول الخلايا إلى أنواع متخصصة لعلاج الأمراض وإصلاح الأضرار الكبيرة التي تلحق بالجسم.مخلوق بحري غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديوطبق بيتزا مع "الديدان الزاحفة" يثير الجدل في الهند... فيديو
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علوم, ديدان, ديدان شريطية, اكتشاف ديدان, ديدان مفترسة, أسرار الطبيعة
علوم, ديدان, ديدان شريطية, اكتشاف ديدان, ديدان مفترسة, أسرار الطبيعة

نوع من الديدان يمكنه البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من جسمه

12:13 GMT 28.12.2024
© Photo / Wikipedia/Martin Guhmannصورة لدودة نادرة تدعى "Platynereis dumerilii" يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من أجسامها
صورة لدودة نادرة تدعى Platynereis dumerilii يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من أجسامها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Photo / Wikipedia/Martin Guhmann
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كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة فيينا في النمسا، عن نوع من الديدان قادرة على إعادة بناء جسمها في حالة تشبه الترميم بـ"الخلايا الجذعية".
هذه الديدان المعروفة بـ"Platynereis dumerilii" خبيرة في التجديد، إذ يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد فقدان جزء كبير من أجسامها، حيث تقوم الخلايا المتخصصة بالقرب من الجرح بالعودة إلى شكلها الأصلي الشبيه بالخلايا الجذعية، قبل التكيف مرة أخرى لاستبدال الأنسجة المفقودة.
ويتم التعامل مع التجديد في معظم الأنواع بواسطة الخلايا الجذعية، والتي تتطور إلى أي نوع من الخلايا المطلوبة. ومع ذلك، عندما يتم إزالة الجزء النهائي من هذه الديدان، يتم تجنيد مجموعات متعددة من الخلايا الأخرى لاستعادة الجزء المفقود من الجسم بسرعة.
© Photo / Nature Communications/ Stockingerصورة لدودة نادرة تدعى "Platynereis dumerilii" يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من أجسامها
صورة لدودة نادرة تدعى Platynereis dumerilii يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من أجسامها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
صورة لدودة نادرة تدعى "Platynereis dumerilii" يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد فقدان أجزء كبيرة من أجسامها
© Photo / Nature Communications/ Stockinger
هذه العملية تسمى "عدم التمايز"، وقد رأيناها في أنواع أخرى أيضًا، وقد حدد العلماء كيف تعمل هذه الديدان على إعادة حالة الخلايا الأخرى إلى وضعها الطبيعي حتى يمكن إعادة استخدامها.

وتقول عالمة الأحياء الجزيئية ليوني أدلمان، من جامعة فيينا: "هذا يعني أن هذه الخلايا تبدأ في العودة إلى حالة تشبه الخلايا الجذعية، في غضون ساعات قليلة فقط، من أجل بناء منطقة نمو جديدة في أسرع وقت ممكن".

واستخدم الفريق تقنيتين متقدمتين للتحليل الجيني، تسلسل الحمض النووي الريبي للخلية الواحدة والتحول الجيني الفسيفسائي، لمعرفة كيفية تصرف الخلايا الفردية والتغير بين الحالات لإصلاح الضرر، الذي حدث للديدان في المختبر. وقد مكّن ذلك من تتبع مصدر الخلايا، ونوع الخلايا التي تجددت.
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وتضيف أدلمان: "لقد اكتشفنا على الأقل مجموعتين مختلفتين من الخلايا الجذعية، واحدة تعمل على تجديد الأنسجة مثل البشرة والخلايا العصبية، وأخرى تعمل على تكوين العضلات والنسيج الضام".
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن إعادة برمجة الخلايا البشرية هي مجال ناشئ من العلوم يعد بتحسينات كبيرة في العلاجات الطبية، ويمكن استخدام القدرة على التحكم في كيفية تحول الخلايا إلى أنواع متخصصة لعلاج الأمراض وإصلاح الأضرار الكبيرة التي تلحق بالجسم.
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