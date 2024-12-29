https://sarabic.ae/20241229/اتهامات-أممية-لإسرائيل-بإعاقة-مساعدات-غزة-والجوع-والبرد-يفتكان-بسكان-القطاع-1096310232.html

اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع

اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع

سبوتنيك عربي

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأضرار التي لحقت بمستشفى كمال عدوان، جراء الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية، أخرجت من الخدمة آخر مرفق صحي رئيسي في شمال قطاع... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T14:17+0000

2024-12-29T14:17+0000

2024-12-29T14:17+0000

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اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع ولبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا سبوتنيك عربي اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع ولبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا

وقالت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس" إن "تقارير أولية تشير إلى احتراق أقسام رئيسية بالمستشفى، وتعرُّض بعضها لدمار كبير خلال الهجوم".وذكرت المنظمة الأممية، أن 60 مسعفا و25 مريضا من الحالات الحرجة ما زالوا في المستشفى، بما في ذلك المرضى على أجهزة التنفس الصناعي، في حين أُجبر مرضى آخرون حالاتهم متوسطة أو خطيرة على الإخلاء إلى المستشفى الإندونيسي المدمر والمتوقف عن العمل، "وتشعر المنظمة بقلق عميق على سلامتهم".من جانبها، أدانت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إقدام الجيش الإسرائيلي على إحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.وقالت المسؤولة الأوروبية على منصة "إكس" إن آخر مستشفى كبير في شمال قطاع غزة قد تعرض للتدمير الجزئي وأُجبر من فيه على إخلائه، وهو أمر غير مقبول.وأضافت أن استهداف المرافق الطبية ينتهك القانون الدولي الإنساني وطالبت بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تسعى لتحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة بتهجير سكانه وتدمير مستشفياته، إضافة إلى عمليات النسف الجماعي لمنازل المواطنين خاصة في شمال القطاع.وأدانت الوزارة في بيان ما وصفته بـ"تعايش المجتمع الدولي مع مشاهد الإبادة الجماعية والتهجير للشعب الفلسطيني ، والتي بلغت حد التواطؤ العلني مع هذا الكم الهائل من الخروقات للقانون الدولي دون رقيب أو حسيب".وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن بتطبيق قراره 2735 الذي ينص على "وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى "تساؤلات الناس في غزة عن المنظمات الدولية الفاعلة والأمم المتحدة بكل أجهزتها وأدواتها من ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، وعجزها عن القيام بواجباتها".وشدد محيسن على أن "نتنياهو يعرقل المفاوضات من أجل مصالحه الشخصية دون أي مبرر، ليخرج بإضافات واشتراطات جديدة تعيد الوسطاء للمربع الأول".لبنان يسلم عشرات الضباط من الحكومة السابقة إلى الإدارة الجديدة في سوريا والإدارة السورية تعلن انتهاء مهلة تسليم السلاحسلّم الجيش اللبناني إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أمس السبت، نحو 70 ضابطا من قوات الحكومة السورية السابقة .وقالت مصادر أمنية، إن الضباط الذين تم تسليمهم كانوا فروا إلى لبنان في اليوم الأول لرحيل الأسد، مشيرة إلى أن عملية التسليم تمت انطلاقاً من الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين، والتي تلزم لبنان بالتعاون مع السلطات السورية لتبادل المطلوبين.ولفتت المصادر إلى أن عملية التسليم تمت عند معبر العريضة، باعتبار أنهم ليسوا ملاحقين في لبنان.وفرّ العديد من كبار المسؤولين السوريين والمقربين من عائلة بشار الأسد، التي حكمت البلاد لعقود، إلى لبنان المجاور بعد مغادرة بشار الأسد سوريا في 8 ديسمبر الجاري.وكان وزير وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري أنه "لن يسمح لأي سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائية دخول لبنان".وخلال مؤتمر صحفي، أشار مولوي إلى "تعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي إلى لبنان"، مؤكدا أنه "سيسمح بالدخول فقط لمن لديه إقامة شرعية في لبنان أو جواز سفر أجنبي وإقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت، بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة".وفي سياق منفصل، تواصل إدارة العمليات العسكرية في سوريا ملاحقة قوات الحكومة السابقة ، حيث أعلنت، بدء عملية أمنية واسعة النطاق ضدهم في عموم الأراضي السورية، بعدما ألقت القبض على عدد منهم في مدينة اللاذقية.وأعلنت إدارة العمليات العسكرية أن "المهلة المحددة لفلول حكم الاسد لتسليم السلاح انتهت، وأن كل من لم يسلم سلاحه هو خارج على القانون".قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد هشام جابر، إن "هؤلاء الضباط الذين تم تسليمهم، هم الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، وهؤلاء الذين دخلوا لبنان بهذا الشكل سُلموا إلى السلطات السورية، خاصة وأنهم دخلوا عبر معابر غير رسمية".وأضاف أن "رأيه الشخصي كان يفضّل عدم تسرّع الحكومة اللبنانية في تسليم هؤلاء الضباط، لأنهم معرّضون للعقاب والاضطهاد، وربما القتل في سوريا، خاصة وأن أي عسكري كان مأمورا من قبل النظام السابق بما كان يفعله، ولكن الأمن العام اللبناني يأتمر بأوامر الحكومة، والتعليمات الدائمة له هو من يدخل لبنان بصورة غير شرعية لابد من إعادته".المخابرات الروسية تقول إن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تحضران لاستهداف القواعد الروسية في سورياأعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تستعدان لشن هجمات إرهابية على القواعد العسكرية الروسية في سوريا.وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان، إنه "حسب المعلومات التي تلقاها، تهدف الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها والقيادة البريطانية، بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، إلى منع استقرار الوضع في سوريا. وعلى نطاق أوسع، فإنهم يسعون إلى تكريس حالة من الفوضى في الشرق الأوسط".وأضاف البيان: "تعتقد واشنطن ولندن أنهما ستتمكنان في مثل هذه الظروف من تحقيق هدفهما الجيوسياسي بسرعة - وهو ضمان هيمنتهما طويلة المدى على المنطقة على أساس المفهوم البغيض المتمثل في "النظام القائم على القواعد".وأشارت الاستخبارات الروسية إلى أنه مما يعرقل هذه الخطط هو الوجود العسكري الروسي على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في سوريا، "الذي لا يزال يشكل عاملا مهما في الاستقرار الإقليمي".وأكد البيان أن "الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تستعد لشن هجمات إرهابية على القواعد العسكرية الروسية في سوريا"، وأنه تم إسناد مهمة تنفيذ هذه الهجمات إلى مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين أفرجت عنهم السلطات الجديدة في سوريا من السجون مؤخرا.وحسب البيان، فقد تلقى قادة ميدانيون لـ"داعش" طائرات مسيرة هجومية لاستهداف المواقع الروسية.ومن أجل إخفاء تورطهم في هجمات "داعش" المخطط لها، أمرت القيادة العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا قواتهما الجوية بمواصلة شن ضربات على مواقع "داعش"، مع إخطار المسلحين بها مسبقا.وحسب البيان، فإن "لندن وواشنطن تأملان بأن تدفع مثل هذه الاستفزازات روسيا إلى إجلاء قواتها من سوريا. وفي الوقت نفسه، سيتم اتهام السلطات السورية الجديدة بالفشل في السيطرة على المتطرفين".وأضاف البيان أن هذا الموقف يتجلى كذلك في استمرار احتلال القوات الأمريكية - بحجة ضرورة محاربة "داعش" - للمناطق النفطية شرق نهر الفرات، والتي لا تنوي واشنطن إعادتها إلى دمشق.وأضاف الأصفري في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أمريكا تريد ان تحوّل هذه العلاقة لعلاقة عداء، رغم التاريخ الطويل من التعاون المشترك بين دمشق وموسكو"، لافتا إلى أن "تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) لن يشكّل خطرا على سوريا الجديدة، لأن "داعش" تتحرك بأوامر أمريكية، إلا إذا أرادت أمريكا أن تتدخل في سوريا بذريعة "داعش" فهذا أمر آخر، وأظن أن الإدارة الجديدة تدرك ذلك".بوتين يوافق على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسياوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا.ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه "من أجل ضمان مواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة التطرف في روسيا، قرر الرئيس بوتين الموافقة على الاستراتيجية المرفقة لمكافحة التطرف في روسيا".وتحتوي الإستراتيجية على 72 نقطة، مقسمة إلى ثمانية فصول، وتسرد الوثيقة أحكامًا عامة وتحتوي أيضًا على تقييم للمصادر الرئيسية للتهديدات المتطرفة في البلاد، وفقا للبوابة.ويشار بشكل منفصل إلى التهديد الذي تمثله المنظمات المتطرفة التي تحفز الصراعات الرامية إلى فصل جزء من الأراضي الروسية.كما أكدت الوثيقة القضاء على مصدر التهديدات المتطرفة الصادرة من أوكرانيا ومنع النازيين الجدد من دخول روسيا من المهام الأساسية في الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف.وجاء في الوثيقة:- يقوم النازيون الجدد الأوكرانيون بتعزيز العلاقات مع المنظمات الإرهابية الدولية.- تستغل الدول غير الصديقة الأزمة الأوكرانية لشن حروب هجينة (بالوكالة) ضد روسيا وإثارة المشاعر العدوانية المعادية لروسيا في العالم.وفيما يخص المهاجرين جاء في الوثيقة:أن أحد عوامل التطرف هو الوضع في بعض المناطق الروسية المرتبط بالنشاطات غير القانونية للمهاجرين، حيث ينخرطون في منظمات إرهابية ويقومون بنشر الأفكار المتطرفة.كما تناولت الوثيقة مسألة تحريف التاريخ العالمي، حيث يتم إعادة تقييم ومراجعة وجهات النظر حول دور روسيا ومكانتها، وهو ما يشكل تهديدا خارجيا متطرفا.كما أن سياسة بعض الدول في تزييف دور الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية والتقليل من أهمية مساهمته في الانتصار يشكل تهديدا حقيقيا لروسيا.قال الاستاذ بالأكاديمية الروسية، د. محمود الأفندي، إن "التطرف في روسيا أصبح قليل جدا، خاصة بعد انتهاء الحرب الشيشانية، والجميع يعلم أن التطرف يأتي في المجتمع نتيجة تغطية الجهات الغربية لمنظمات غير حكومية أجنبية، التي تخلقها في المجتمعات لزرع التطرف، حتى يصبح تهديدا للدولة والحكومة".وأضاف أن هذه "الوثيقة الروسية مهمة جدا، لأن روسيا مهددة، ويوجد بها قوميات كثيرة حوالي ما يقرب إلى 120 قومية، فمن السهل أن يحدث اختراق وزرع التطرف ضمن هذه القوميات، وإن كان التطرف لا يمكن دسّه داخل القومية الروسية ولكن يتم زرع التطرف داخل القوميات الصغيرة والمجتمعات المغلقة، بالتالي يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات الاحترازية والقانونية أمام الشعب الروسي، حتى لا تصل هذه المؤسسات وتغذي التطرف داخل روسيا".الإمارات ترد بإيجابية وترحب بالجهود الدبلوماسية التركية لإيجاد حل للأزمة في السودانرحبت دولة الإمارات، "بالجهود الدبلوماسية التركية لإيجاد حل للأزمة في السودان".ودعت وزرة الخارجية الإمارتية، في بيان، "الأطراف المعنية للعودة إلى طاولة الحوار والمشاركة الفعالة في جهود إحلال السلام"، مشيرة إلى أن الجهود التركية تعكس التزام الأخيرة العميق بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، والمساهمة في تعزيز العلاقات بين الدول.وقالت الخارجية الإماراتية، أن أبو ظبي على "أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية وكافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في السودان وإيجاد حل شامل للأزمة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.وأكدت على "موقف دولة الإمارات الواضح والراسخ تجاه الأزمة، إذ أنّ تركيزها الأساسي انصبّ ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاقتتال الداخلي الذي يجري في جمهورية السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أسرع وقت، وعلى معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني".وأشارت الوزارة، إلى أن "غياب القوات المسلحة السودانية عن محادثات السلام الأخيرة التي شاركت فيها دولة الإمارات إلى جانب عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في جنيف، يعد تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني، وعدم الرغبة في التعاون والانخراط في محادثات السلام لإنهاء الأزمة وتحقيق السلام الدائم".وشددت الخارجية الإماراتية، على "أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتأمين عملية سياسية وإجماع وطني نحو حكومة بقيادة مدنية"، مؤكدة أنها تعمل مع كافة الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع.وكان وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، قال إن مبادرة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للوساطة بين الخرطوم وأبوظبي “ستعود بنتائج إيجابية” على السودان.وأشار الشريف إلى أن "تركيا بقيادة الرئيس أردوغان تبنّت مواقف مشرفة وداعمة للشعب السوداني والدولة السودانية، مؤكدة التزامها بسيادة السودان وحماية مقدراته".وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الجاري، أن بلاده على استعداد للتوسط لحل "الخلاف" بين السودان والإمارات العربية المتحدة، ولإحلال الأمن والسلام في السودان، بحسب قوله.وثمّن في تصريحات لـ"سبوتنيك" إعلان موقف دولة الإمارات بشكل إيجابي عن الوضع في السودان، مشيرا إلى أن "الأمر الآن في يد تركيا صاحبة هذه المبادرة، وأن تذهب بها في اتجاه يحقق لها الرضى والقبول من الطرفين، حتى تتوقف الحرب التي طالت كل شيء في البلاد".

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