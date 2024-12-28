https://sarabic.ae/20241228/الاستخبارات-الروسية-تفضح-مخططا-أمريكيا-لاحتلال-مناطق-النفط-السوري-شرقي-الفرات-1096264603.html
الاستخبارات الروسية تفضح مخططا أمريكيا لاحتلال مناطق النفط السوري شرقي الفرات
الاستخبارات الروسية تفضح مخططا أمريكيا لاحتلال مناطق النفط السوري شرقي الفرات
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة، تعتزم بحجة محاربة تنظيم "داعش"، (المحظور في روسيا)، مواصلة احتلال المناطق النفطية في... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T07:02+0000
2024-12-28T07:02+0000
2024-12-28T07:15+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084205015_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_79fbc72f30f53e3dc2330f28b0fc701e.jpg
وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها والقيادة البريطانية تريدان منع استقرار الوضع في سوريا وزرع الفوضى هناك، لكن يمنع ذلك الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.وأشار الجهاز إلى أن "هذا النهج الذي يتبعه الأنغلوسكسونيون، الذين يعلنون التزامهم بتحقيق الاستقرار وبناء سوريا "الديمقراطية"، يظهر موقفهم الحقيقي تجاه هذا البلد وشعبه بأفضل طريقة ممكنة".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.بسبب سوريا... الجامعة العربية تصعد لهجتها ضد إيران والأخيرة ترد بقوة
https://sarabic.ae/20241227/إيران-ترد-على-جامعة-الدول-العربية-بشأن-إشعال-الفتنة-في-سوريا-1096259500.html
https://sarabic.ae/20241227/اشتباكات-مستمرة-بين-قسد-والفصائل-السورية-شمال-وشرقي-البلاد-ووساطة-أمريكية-لإيقافها--1096254992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084205015_0:45:1280:1005_1920x0_80_0_0_383aeda3860ccf8e30e2deabd16d34fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الاستخبارات الروسية تفضح مخططا أمريكيا لاحتلال مناطق النفط السوري شرقي الفرات
07:02 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 07:15 GMT 28.12.2024)
يتبع
أفاد المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة، تعتزم بحجة محاربة تنظيم "داعش"، (المحظور في روسيا)، مواصلة احتلال المناطق النفطية في سوريا شرقي نهر الفرات.
وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها والقيادة البريطانية تريدان منع استقرار الوضع في سوريا وزرع الفوضى هناك، لكن يمنع ذلك الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.
لذلك، كلفت وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تنظيم داعش بمهمة تنفيذ هجمات على القواعد الروسية في سوريا، باستخدام طائرات مسيرة هجومية، حسبما أشار جهاز الاستخبارات الخارجية.
وأشار الجهاز إلى أن "هذا النهج الذي يتبعه الأنغلوسكسونيون، الذين يعلنون التزامهم بتحقيق الاستقرار وبناء سوريا "الديمقراطية"، يظهر موقفهم الحقيقي تجاه هذا البلد وشعبه بأفضل طريقة ممكنة".
إلا أنها تأتي أيضاً من استمرار احتلال القوات المسلحة الأمريكية، بحجة ضرورة محاربة داعش، للمناطق النفطية شرقي نهر الفرات، والتي ليس لدى واشنطن أي نية لإعادتها إلى دمشق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.