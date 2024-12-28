الاستخبارات الروسية تفضح مخططا أمريكيا لاحتلال مناطق النفط السوري شرقي الفرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241228/الاستخبارات-الروسية-تفضح-مخططا-أمريكيا-لاحتلال-مناطق-النفط-السوري-شرقي-الفرات-1096264603.html
الاستخبارات الروسية تفضح مخططا أمريكيا لاحتلال مناطق النفط السوري شرقي الفرات
الاستخبارات الروسية تفضح مخططا أمريكيا لاحتلال مناطق النفط السوري شرقي الفرات
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة، تعتزم بحجة محاربة تنظيم "داعش"، (المحظور في روسيا)، مواصلة احتلال المناطق النفطية في... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T07:02+0000
2024-12-28T07:15+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084205015_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_79fbc72f30f53e3dc2330f28b0fc701e.jpg
وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها والقيادة البريطانية تريدان منع استقرار الوضع في سوريا وزرع الفوضى هناك، لكن يمنع ذلك الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.وأشار الجهاز إلى أن "هذا النهج الذي يتبعه الأنغلوسكسونيون، الذين يعلنون التزامهم بتحقيق الاستقرار وبناء سوريا "الديمقراطية"، يظهر موقفهم الحقيقي تجاه هذا البلد وشعبه بأفضل طريقة ممكنة".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.بسبب سوريا... الجامعة العربية تصعد لهجتها ضد إيران والأخيرة ترد بقوة
https://sarabic.ae/20241227/إيران-ترد-على-جامعة-الدول-العربية-بشأن-إشعال-الفتنة-في-سوريا-1096259500.html
https://sarabic.ae/20241227/اشتباكات-مستمرة-بين-قسد-والفصائل-السورية-شمال-وشرقي-البلاد-ووساطة-أمريكية-لإيقافها--1096254992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084205015_0:45:1280:1005_1920x0_80_0_0_383aeda3860ccf8e30e2deabd16d34fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الاستخبارات الروسية تفضح مخططا أمريكيا لاحتلال مناطق النفط السوري شرقي الفرات

07:02 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 07:15 GMT 28.12.2024)
© Sputnik . Atia Al atiaالجيش الأمريكي مستمر بتصدير النفط السوري المسروق رغم الهجمات المستمرة على قواعده
الجيش الأمريكي مستمر بتصدير النفط السوري المسروق رغم الهجمات المستمرة على قواعده - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
يتبع
أفاد المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة، تعتزم بحجة محاربة تنظيم "داعش"، (المحظور في روسيا)، مواصلة احتلال المناطق النفطية في سوريا شرقي نهر الفرات.
وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها والقيادة البريطانية تريدان منع استقرار الوضع في سوريا وزرع الفوضى هناك، لكن يمنع ذلك الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.
لذلك، كلفت وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تنظيم داعش بمهمة تنفيذ هجمات على القواعد الروسية في سوريا، باستخدام طائرات مسيرة هجومية، حسبما أشار جهاز الاستخبارات الخارجية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
إيران ترد على جامعة الدول العربية بشأن "إشعال الفتنة في سوريا"
أمس, 19:39 GMT
وأشار الجهاز إلى أن "هذا النهج الذي يتبعه الأنغلوسكسونيون، الذين يعلنون التزامهم بتحقيق الاستقرار وبناء سوريا "الديمقراطية"، يظهر موقفهم الحقيقي تجاه هذا البلد وشعبه بأفضل طريقة ممكنة".
إلا أنها تأتي أيضاً من استمرار احتلال القوات المسلحة الأمريكية، بحجة ضرورة محاربة داعش، للمناطق النفطية شرقي نهر الفرات، والتي ليس لدى واشنطن أي نية لإعادتها إلى دمشق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
صورة متداولة للاشتباكات بين قسد والفصائل السورية شمال وشرقي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
اشتباكات مستمرة بين "قسد" والفصائل السورية شمال وشرقي البلاد ووساطة أمريكية لإيقافها
أمس, 16:43 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
بسبب سوريا... الجامعة العربية تصعد لهجتها ضد إيران والأخيرة ترد بقوة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала