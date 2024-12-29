https://sarabic.ae/20241229/قناة-إسرائيلية-رغم-ضرباتنا-ضد-الحوثيين-لكننا-أمام-عدو-كبير-ولا-يستهان-به--1096312633.html

‏قناة إسرائيلية: رغم ضرباتنا ضد "الحوثيين" لكننا أمام عدو كبير ولا يستهان به

‏قناة إسرائيلية: رغم ضرباتنا ضد "الحوثيين" لكننا أمام عدو كبير ولا يستهان به

سبوتنيك عربي

ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه رغم ضربات سلاح الجو الإسرائيلي للحوثيين إلا أن تل أبيب أمام عدو كبير ولا يستهان به. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T15:27+0000

2024-12-29T15:27+0000

2024-12-29T15:27+0000

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وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الإسرائيلي قام بضربات قوية وناجحة ضد الحوثيين في اليمن، لكن جماعة "أنصار الله" قوية ولا يستهان بها.وقالت القناة على موقعها الإلكتروني إنه "من الواضح أن الهجمات الأخيرة في اليمن تظهر الشجاعة والنجاح الإسرائيليين، لكن يجب أن نتذكر أننا نعمل ضد عدو كبير".وأشارت القناة إلى أن الجبهة اليمنية لم تكن ما ذهن أو فكر إسرائيل في السنوات الأخيرة، لكنها مجبرة على التعاطي مع تلك الجبهة في الوقت الراهن، رغم اعتراف تل أبيب بغياب المعلومات الاستخباراتية. وأمس السبت، أعلنت جماعة "انصار الله" في اليمن، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ9" أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع في بيان مصور إن الطائرة الأمريكية نوع "MQ 9" هي الثالثة عشرة التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لقطاع غزة.وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" في اليمن، "قصف قاعدة نفاتيم الجوية الإسرايلية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن قوات الجماعة استهدفت الاراضي الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مؤكدا "استمرار العمليات على إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة بأنحاء البلاد بعد سقوط قذيفة أطلقت من اليمن.وفي وقت سابق، قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وقاعدة الدليمي الجوية شمال صنعاء، كما قصفت محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية ومنشآت في محافظة الحديدة غربي البلاد. وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين.وفي رد على ذلك، أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخا فرط صوتي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وطائرات مسيرة على أهداف في تل أبيب، إضافة إلى مهاجمتها سفينة كانت تبحر في اتجاه ميناء إسرائيل في بحر العرب.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.

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