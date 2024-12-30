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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1096334320.html
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T12:21+0000
2024-12-30T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في دارينو، كوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، ماريفكا، ماخنوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو- داريينو، ونوفايا سوروتشينا وتشيركاسي كونوبيلكا وتشيركاسي بوريتشنوي، كما تم صد 5 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 310 عسكريين، ودمرت مركبة قتالية مدرعة و5 مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغت نحو 45530 عسكريا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفولنوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096324279.html
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روسيا, العالم

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

12:21 GMT 30.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في دارينو، كوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، ماريفكا، ماخنوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو- داريينو، ونوفايا سوروتشينا وتشيركاسي كونوبيلكا وتشيركاسي بوريتشنوي، كما تم صد 5 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 310 عسكريين، ودمرت مركبة قتالية مدرعة و5 مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغت نحو 45530 عسكريا".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفولنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:24 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
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