https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1096334320.html

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T12:21+0000

2024-12-30T12:21+0000

2024-12-30T12:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في دارينو، كوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، ماريفكا، ماخنوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو- داريينو، ونوفايا سوروتشينا وتشيركاسي كونوبيلكا وتشيركاسي بوريتشنوي، كما تم صد 5 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 310 عسكريين، ودمرت مركبة قتالية مدرعة و5 مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغت نحو 45530 عسكريا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفولنوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096324279.html

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