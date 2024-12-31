https://sarabic.ae/20241231/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-445-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1096358635.html
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 445 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 445 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بشرية بلغت أكثر من... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T10:59+0000
2024-12-31T10:59+0000
2024-12-31T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcf3783625333c9d47a1671d3defcf68.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في فيدارينو، كوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، ماريفكا، ماخنوفكا، نيجني كلين، نوفايا سوروتشينا وتشيركاسي بوريشنوي، كما تم صد هجوم مضاد لمجموعات هجومية معادية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 445 عسكريا، وتم تدمير ناقلة جند مدرعة و13 مركبة قتالية، وعدد من المدافع الميدانية".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 45980 عسكريا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241231/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمجمعات-الصناعية-العسكرية-للقوات-الأوكرانية-1096353446.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_097e77210592fa032ef662371e11656b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 445 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بشرية بلغت أكثر من 445 عسكريا، والعديد من المعدات العسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في فيدارينو، كوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، ماريفكا، ماخنوفكا، نيجني كلين، نوفايا سوروتشينا وتشيركاسي بوريشنوي، كما تم صد هجوم مضاد لمجموعات هجومية معادية".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 445 عسكريا، وتم تدمير ناقلة جند مدرعة و13 مركبة قتالية، وعدد من المدافع الميدانية".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 45980 عسكريا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.