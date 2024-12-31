سيواجه عمان.. منتخب البحرين ينهي أحلام "أصحاب الأرض" ويتأهل لنهائي "خليجي 26".. فيديو

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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
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شؤون عسكرية
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شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20241231/سيواجه-عمان-منتخب-البحرين-ينهي-أحلام-أصحاب-الأرض-ويتأهل-لنهائي-خليجي-26-فيديو-1096372275.html
سيواجه عمان.. منتخب البحرين ينهي أحلام "أصحاب الأرض" ويتأهل لنهائي "خليجي 26".. فيديو
سيواجه عمان.. منتخب البحرين ينهي أحلام "أصحاب الأرض" ويتأهل لنهائي "خليجي 26".. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن منتخب البحرين لكرة القدم من التغلب على نظيره الكويتي صاحب الأرض، بهدف للا شئ في نصف نهائي بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 26 في الكويت. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T20:54+0000
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مجتمع
رياضة
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منتخب البحرين الوطني
أخبار كرة القدم
الكويت
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سجل محمد مرهون، هدف الفوز للمنتخب البحريني في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 60 ألف مشجع في مدرجات ملعب "جابر الأحمد" الدولي.ورغم لعب المنتخب البحريني منقوصا بعد طرد لاعبه مهدي عبد الجبار في الدقيقة 52، إلا أن منتخب "الأحمر" اقتنص بعشرة لاعبين بطاقة التأهل للمباراة النهائية.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البحريني منافسه العماني، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية للنسخة الحالية ببطولة كأس الخليج رقم 26، في وقت ودع "أصحاب الأرض" دون التتويج باللقب.ويشار إلى أن المنتخب البحريني قد أحرز اللقب مرة واحدة من قبل عام 2019 حين تغلب على السعودية في النسخة التي أقيمت في قطر.وكان المنتخب العماني قد وصل إلى نهائي خليجي 26، بعد تغلبه على منافسه السعودي بنتيجة 2-1، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "جابر المبارك" في نصف النهائي.
https://sarabic.ae/20241231/عمان-تقصي-السعودية-بـ10-لاعبين-وتصل-إلى-نهائي-خليجي-26-فيديو-1096368231.html
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رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, منتخب البحرين الوطني, أخبار كرة القدم, الكويت, أخبار الكويت اليوم
رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, منتخب البحرين الوطني, أخبار كرة القدم, الكويت, أخبار الكويت اليوم

سيواجه عمان.. منتخب البحرين ينهي أحلام "أصحاب الأرض" ويتأهل لنهائي "خليجي 26".. فيديو

20:54 GMT 31.12.2024
© Photo / wikipediaمنتخب البحرين
منتخب البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
تمكن منتخب البحرين لكرة القدم من التغلب على نظيره الكويتي صاحب الأرض، بهدف للا شئ في نصف نهائي بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 26 في الكويت.
سجل محمد مرهون، هدف الفوز للمنتخب البحريني في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 60 ألف مشجع في مدرجات ملعب "جابر الأحمد" الدولي.
ورغم لعب المنتخب البحريني منقوصا بعد طرد لاعبه مهدي عبد الجبار في الدقيقة 52، إلا أن منتخب "الأحمر" اقتنص بعشرة لاعبين بطاقة التأهل للمباراة النهائية.
اللاعبون العُمانيون أثناء عزف النشيد الوطني خلال مباراة كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
مجتمع
عمان تقصي السعودية بـ10 لاعبين وتصل إلى نهائي "خليجي 26"... فيديو
17:05 GMT
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البحريني منافسه العماني، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية للنسخة الحالية ببطولة كأس الخليج رقم 26، في وقت ودع "أصحاب الأرض" دون التتويج باللقب.
ويشار إلى أن المنتخب البحريني قد أحرز اللقب مرة واحدة من قبل عام 2019 حين تغلب على السعودية في النسخة التي أقيمت في قطر.
وكان المنتخب العماني قد وصل إلى نهائي خليجي 26، بعد تغلبه على منافسه السعودي بنتيجة 2-1، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "جابر المبارك" في نصف النهائي.
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