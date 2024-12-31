https://sarabic.ae/20241231/سيواجه-عمان-منتخب-البحرين-ينهي-أحلام-أصحاب-الأرض-ويتأهل-لنهائي-خليجي-26-فيديو-1096372275.html
سيواجه عمان.. منتخب البحرين ينهي أحلام "أصحاب الأرض" ويتأهل لنهائي "خليجي 26".. فيديو
سيواجه عمان.. منتخب البحرين ينهي أحلام "أصحاب الأرض" ويتأهل لنهائي "خليجي 26".. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن منتخب البحرين لكرة القدم من التغلب على نظيره الكويتي صاحب الأرض، بهدف للا شئ في نصف نهائي بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 26 في الكويت. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T20:54+0000
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سجل محمد مرهون، هدف الفوز للمنتخب البحريني في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 60 ألف مشجع في مدرجات ملعب "جابر الأحمد" الدولي.ورغم لعب المنتخب البحريني منقوصا بعد طرد لاعبه مهدي عبد الجبار في الدقيقة 52، إلا أن منتخب "الأحمر" اقتنص بعشرة لاعبين بطاقة التأهل للمباراة النهائية.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البحريني منافسه العماني، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية للنسخة الحالية ببطولة كأس الخليج رقم 26، في وقت ودع "أصحاب الأرض" دون التتويج باللقب.ويشار إلى أن المنتخب البحريني قد أحرز اللقب مرة واحدة من قبل عام 2019 حين تغلب على السعودية في النسخة التي أقيمت في قطر.وكان المنتخب العماني قد وصل إلى نهائي خليجي 26، بعد تغلبه على منافسه السعودي بنتيجة 2-1، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "جابر المبارك" في نصف النهائي.
https://sarabic.ae/20241231/عمان-تقصي-السعودية-بـ10-لاعبين-وتصل-إلى-نهائي-خليجي-26-فيديو-1096368231.html
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رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, منتخب البحرين الوطني, أخبار كرة القدم, الكويت, أخبار الكويت اليوم
رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, منتخب البحرين الوطني, أخبار كرة القدم, الكويت, أخبار الكويت اليوم
سيواجه عمان.. منتخب البحرين ينهي أحلام "أصحاب الأرض" ويتأهل لنهائي "خليجي 26".. فيديو
تمكن منتخب البحرين لكرة القدم من التغلب على نظيره الكويتي صاحب الأرض، بهدف للا شئ في نصف نهائي بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 26 في الكويت.
سجل محمد مرهون، هدف الفوز للمنتخب البحريني في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 60 ألف مشجع في مدرجات ملعب "جابر الأحمد" الدولي.
ورغم لعب المنتخب البحريني منقوصا بعد طرد لاعبه مهدي عبد الجبار في الدقيقة 52، إلا أن منتخب "الأحمر" اقتنص بعشرة لاعبين بطاقة التأهل للمباراة النهائية.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البحريني منافسه العماني، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية للنسخة الحالية ببطولة كأس الخليج رقم 26، في وقت ودع "أصحاب الأرض" دون التتويج باللقب.
ويشار إلى أن المنتخب البحريني قد أحرز اللقب مرة واحدة من قبل عام 2019 حين تغلب على السعودية في النسخة التي أقيمت في قطر.
وكان المنتخب العماني قد وصل إلى نهائي خليجي 26
، بعد تغلبه على منافسه السعودي بنتيجة 2-1، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "جابر المبارك" في نصف النهائي.