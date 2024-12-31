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https://sarabic.ae/20241231/عمان-تقصي-السعودية-بـ10-لاعبين-وتصل-إلى-نهائي-خليجي-26-فيديو-1096368231.html
عمان تقصي السعودية بـ10 لاعبين وتصل إلى نهائي "خليجي 26"... فيديو
عمان تقصي السعودية بـ10 لاعبين وتصل إلى نهائي "خليجي 26"... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل المنتخب العماني إلى نهائي بطولة كأس الخليج المقامة بالكويت، بعد أداء بطولي أمام "الأخضر" السعودي في نصف النهائي مساء الثلاثاء. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T17:05+0000
2024-12-31T17:05+0000
مجتمع
رياضة
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وتأهل المنتخب العماني إلى نهائى بطولة كأس "خليجي 26" بعد فوزه على المنتخب السعودي في المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك.وانتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين سلبيا وشهد الشوط طرد ربيع العلوي، لاعب عمان، في الدقيقة 34، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.وخلال الشوط الثاني ظل التعادل مسيطرا على الموقف حتي الدقيقة 74 عندما تقدم المنتخب العماني عن طريق اللاعب، أرشد العلوي، عن طريق ركلة حرة مباشرة، والثاني عن طريق اللاعب، علي البوسعيدي، في الدقيقة 85.وقامت السعودية بتسجيل هدف من خلال تسديدة عن طريق اللاعب، محمد كنو، في الدقيقة 87، ولكنها لم تستطع تسجيل التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح عمان الذي تتأهل إلى النهائي.وسينتظر الأحمر العماني الفائز من نصف نهائي البحرين والكويت، مساء اليوم الثلاثاء، لمعرفة خصمه في نهائي "خليجي 26" الذي يقام مساء يوم السبت.محمد صلاح يثير قلق جماهير ليفربول.. ماذا قال مجددا عن تجديد عقدهليلة تاريخية لمحمد صلاح.. ليفربول يكتسح ويستهام بخماسية في الدوري الإنجليزي.. فيديو
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رياضة
رياضة

عمان تقصي السعودية بـ10 لاعبين وتصل إلى نهائي "خليجي 26"... فيديو

17:05 GMT 31.12.2024
© Getty Images / SOPA Imagesاللاعبون العُمانيون أثناء عزف النشيد الوطني خلال مباراة كرة القدم
اللاعبون العُمانيون أثناء عزف النشيد الوطني خلال مباراة كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Getty Images / SOPA Images
تابعنا عبر
وصل المنتخب العماني إلى نهائي بطولة كأس الخليج المقامة بالكويت، بعد أداء بطولي أمام "الأخضر" السعودي في نصف النهائي مساء الثلاثاء.
وتأهل المنتخب العماني إلى نهائى بطولة كأس "خليجي 26" بعد فوزه على المنتخب السعودي في المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك.
وانتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين سلبيا وشهد الشوط طرد ربيع العلوي، لاعب عمان، في الدقيقة 34، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.
وخلال الشوط الثاني ظل التعادل مسيطرا على الموقف حتي الدقيقة 74 عندما تقدم المنتخب العماني عن طريق اللاعب، أرشد العلوي، عن طريق ركلة حرة مباشرة، والثاني عن طريق اللاعب، علي البوسعيدي، في الدقيقة 85.
وقامت السعودية بتسجيل هدف من خلال تسديدة عن طريق اللاعب، محمد كنو، في الدقيقة 87، ولكنها لم تستطع تسجيل التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح عمان الذي تتأهل إلى النهائي.
وسينتظر الأحمر العماني الفائز من نصف نهائي البحرين والكويت، مساء اليوم الثلاثاء، لمعرفة خصمه في نهائي "خليجي 26" الذي يقام مساء يوم السبت.
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