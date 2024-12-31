عمان تقصي السعودية بـ10 لاعبين وتصل إلى نهائي "خليجي 26"... فيديو
© Getty Images / SOPA Imagesاللاعبون العُمانيون أثناء عزف النشيد الوطني خلال مباراة كرة القدم
© Getty Images / SOPA Images
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وصل المنتخب العماني إلى نهائي بطولة كأس الخليج المقامة بالكويت، بعد أداء بطولي أمام "الأخضر" السعودي في نصف النهائي مساء الثلاثاء.
وتأهل المنتخب العماني إلى نهائى بطولة كأس "خليجي 26" بعد فوزه على المنتخب السعودي في المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك.
وانتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين سلبيا وشهد الشوط طرد ربيع العلوي، لاعب عمان، في الدقيقة 34، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.
🇴🇲 عمان 1-0 السعودية 🇸🇦— خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 31, 2024
أرشد العلوي يحرز هدف التقدم للمنتخب العماني ⚽️🤩#خليجي_زين26 | #عمان_السعودية pic.twitter.com/4dECF59peY
وخلال الشوط الثاني ظل التعادل مسيطرا على الموقف حتي الدقيقة 74 عندما تقدم المنتخب العماني عن طريق اللاعب، أرشد العلوي، عن طريق ركلة حرة مباشرة، والثاني عن طريق اللاعب، علي البوسعيدي، في الدقيقة 85.
هدف عمان الثاني في شباك الأخضر⚽️#خليجي_زين26 | #عمان_السعودية pic.twitter.com/qPdxXioouj— خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 31, 2024
وقامت السعودية بتسجيل هدف من خلال تسديدة عن طريق اللاعب، محمد كنو، في الدقيقة 87، ولكنها لم تستطع تسجيل التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح عمان الذي تتأهل إلى النهائي.
هدف محمد كنو في شباك عمان من أرض الملعب ⚽️#خليجي_زين26 | #عمان_السعودية pic.twitter.com/GN0MsBEzKk— خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 31, 2024
وسينتظر الأحمر العماني الفائز من نصف نهائي البحرين والكويت، مساء اليوم الثلاثاء، لمعرفة خصمه في نهائي "خليجي 26" الذي يقام مساء يوم السبت.