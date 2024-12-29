https://sarabic.ae/20241229/بعد-تأجيل-النهائي-قرار-عاجل-بشأن-مباراتي-نصف-نهائي-خليجي-26-1096318228.html

بعد تأجيل النهائي... قرار عاجل بشأن مباراتي نصف نهائي "خليجي 26"

بعد تأجيل النهائي... قرار عاجل بشأن مباراتي نصف نهائي "خليجي 26"

سبوتنيك عربي

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الأحد، "تأجيل عملية بيع تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة "خليجي 26" المقامة بالكويت بسبب الطلب الكبير". 29.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الاتحاد الكويتي، في بيان له، إن "عدد الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للتذاكر تجاوز حاجز الـ130 ألف طلب"، مشيرا إلى أنه ذلك جاء "نظرا للتأخير في حسم تحديد مواعيد مباريات نصف النهائي وتأجيل النهائي إلى يوم السبت 4 يناير".وأوضح أنه "تقرر تأجيل موعد بيع التذاكر إلى الساعة 12 ظهرا يوم غد الاثنين، مع الاكتفاء ببيع التذاكر عبر تطبيق حياكم والمواقع الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد الخليجي لكرة القدم، وذلك لضمان سهولة وسرعة عملية البيع لجمهورنا العزيز"، موجها الشكر للجمهور على دعمه الكبير وحرصه على متابعة هذا الحدث الرياضي المميز.واستقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، على تأجيل موعد نهائي بطولة "خليجي 26" المقامة في الكويت، من يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي بالكويت.وكانت هناك رغبة أيضا بتأجيل مباراة البحرين ضد الكويت في الدور نصف النهائي من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر إلى الأربعاء الأول من يناير مع تغيير ملعب مباراة السعودية ضد عمان في المباراة الأخرى بنصف النهائي، لكن الاتحاد الخليجي قرر استمرار مواعيد المباراتين كما هي.وستلعب عمان التي تصدرت المجموعة الأولى في "خليجي 26" ضد السعودية صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد غد الثلاثاء على ملعب جابر المبارك في الصليبخات في الساعة 17:30 بتوقيت السعودية.أما المباراة الثانية التي ستجمع منتخب الكويت مستضيف البطولة ووصيف المجموعة الأولى ضد البحرين متصدرة المجموعة الثانية، فستقام أيضا يوم الثلاثاء وستجرى على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، وتنطلق في الساعة 20:45 بتوقيت السعودية.

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