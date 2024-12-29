بعد تأجيل النهائي... قرار عاجل بشأن مباراتي نصف نهائي "خليجي 26"
© Getty Images / Anadoluالسعودية تفوز على العراق في خليجي 26 المقامة في الكويت
© Getty Images / Anadolu
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قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الأحد، "تأجيل عملية بيع تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة "خليجي 26" المقامة بالكويت بسبب الطلب الكبير".
وقال الاتحاد الكويتي، في بيان له، إن "عدد الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للتذاكر تجاوز حاجز الـ130 ألف طلب"، مشيرا إلى أنه ذلك جاء "نظرا للتأخير في حسم تحديد مواعيد مباريات نصف النهائي وتأجيل النهائي إلى يوم السبت 4 يناير".
وأوضح أنه "تقرر تأجيل موعد بيع التذاكر إلى الساعة 12 ظهرا يوم غد الاثنين، مع الاكتفاء ببيع التذاكر عبر تطبيق حياكم والمواقع الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد الخليجي لكرة القدم، وذلك لضمان سهولة وسرعة عملية البيع لجمهورنا العزيز"، موجها الشكر للجمهور على دعمه الكبير وحرصه على متابعة هذا الحدث الرياضي المميز.
بيان من الاتحاد الكويتي لكرة القدم— KuwaitFA (@KuwaitFA) December 29, 2024
يود الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن ينوه لجماهيره الكرام عن تعذر بيع التذاكر اليوم بسبب الإقبال الكبير على شراء تذاكر مباريات نصف النهائي، حيث تجاوز عدد الطلبات عبر المنصة الإلكترونية حاجز الـ 130 ألف طلب. ونظراً للتأخير في حسم تحديد مواعيد… pic.twitter.com/ehYjbRyYDp
واستقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، على تأجيل موعد نهائي بطولة "خليجي 26" المقامة في الكويت، من يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي بالكويت.
الطريق إلى النهائي ومواجهات مثيرة في دور نصف النهائي يترقبها جمهور #خليجي_زين26 #المستقبل_خليجي pic.twitter.com/Ce9pmN6vNH— KuwaitFA (@KuwaitFA) December 29, 2024
وكانت هناك رغبة أيضا بتأجيل مباراة البحرين ضد الكويت في الدور نصف النهائي من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر إلى الأربعاء الأول من يناير مع تغيير ملعب مباراة السعودية ضد عمان في المباراة الأخرى بنصف النهائي، لكن الاتحاد الخليجي قرر استمرار مواعيد المباراتين كما هي.
وستلعب عمان التي تصدرت المجموعة الأولى في "خليجي 26" ضد السعودية صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد غد الثلاثاء على ملعب جابر المبارك في الصليبخات في الساعة 17:30 بتوقيت السعودية.
أما المباراة الثانية التي ستجمع منتخب الكويت مستضيف البطولة ووصيف المجموعة الأولى ضد البحرين متصدرة المجموعة الثانية، فستقام أيضا يوم الثلاثاء وستجرى على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، وتنطلق في الساعة 20:45 بتوقيت السعودية.