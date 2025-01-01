https://sarabic.ae/20250101/إرسال-الصندوق-الأسود-لطائرة-جيجو-إير-المنكوبة-إلى-أمريكا-لتحليله-1096383177.html

إرسال الصندوق الأسود لطائرة "جيجو إير" المنكوبة إلى أمريكا لتحليله

إرسال الصندوق الأسود لطائرة "جيجو إير" المنكوبة إلى أمريكا لتحليله

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها "سترسل مسجل بيانات رحلة الطائرة المنكوبة التي تحطمت في الآونة الأخيرة، إلى الولايات المتحدة... 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T10:24+0000

2025-01-01T10:24+0000

2025-01-01T10:24+0000

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وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فإن المحققين تمكنوا، من استخراج مسجل صوت قمرة القيادة من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.وقال نائب وزير الطيران المدني في كوريا الجنوبية جو جونغ وان، إن "الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمرة القيادة اكتمل بالفعل"، مشيرًا إلى أن الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني، الذي يسجّل بيانات الرحلة.وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، بأن السلطات ستقوم بفحص جميع طائرات "بوينغ 737-800" الموجودة في البلاد، بعد تحطم الطائرة في مطار موان.وأعلنت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية، الأحد الماضي، ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة في مطار موان بالعاصمة سيئول، إلى 179 قتيلًا، وإنقاذ اثنين من أفراد الطاقم.وكان على متن الطائرة التي كانت في طريقها من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، ومعظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين تايلانديين.من جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانغ موك، تحديد بلدة موان الواقعة جنوب غربي البلاد، منطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة، في أعقاب حادث تحطم الطائرة.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، أنها على اتصال مع شركة "جيجو" للنقل الجوي للتحقيق في ملابسات الحادث.

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