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إرسال الصندوق الأسود لطائرة "جيجو إير" المنكوبة إلى أمريكا لتحليله
إرسال الصندوق الأسود لطائرة "جيجو إير" المنكوبة إلى أمريكا لتحليله
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها "سترسل مسجل بيانات رحلة الطائرة المنكوبة التي تحطمت في الآونة الأخيرة، إلى الولايات المتحدة... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T10:24+0000
2025-01-01T10:24+0000
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وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فإن المحققين تمكنوا، من استخراج مسجل صوت قمرة القيادة من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.وقال نائب وزير الطيران المدني في كوريا الجنوبية جو جونغ وان، إن "الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمرة القيادة اكتمل بالفعل"، مشيرًا إلى أن الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني، الذي يسجّل بيانات الرحلة.وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، بأن السلطات ستقوم بفحص جميع طائرات "بوينغ 737-800" الموجودة في البلاد، بعد تحطم الطائرة في مطار موان.وأعلنت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية، الأحد الماضي، ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة في مطار موان بالعاصمة سيئول، إلى 179 قتيلًا، وإنقاذ اثنين من أفراد الطاقم.وكان على متن الطائرة التي كانت في طريقها من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، ومعظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين تايلانديين.من جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانغ موك، تحديد بلدة موان الواقعة جنوب غربي البلاد، منطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة، في أعقاب حادث تحطم الطائرة.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، أنها على اتصال مع شركة "جيجو" للنقل الجوي للتحقيق في ملابسات الحادث.
https://sarabic.ae/20241229/1096308148.html
https://sarabic.ae/20241231/معلومات-مفاجئة-قد-تحل-لغز-حادث-طائرة-كوريا-الجنوبية-المنكوبة-1096351831.html
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كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إرسال الصندوق الأسود لطائرة "جيجو إير" المنكوبة إلى أمريكا لتحليله

10:24 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Lee Young-juتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية ومقتل 62 شخصا، الأحد 29 ديسمبر 2024
تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية ومقتل 62 شخصا، الأحد 29 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Lee Young-ju
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أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها "سترسل مسجل بيانات رحلة الطائرة المنكوبة التي تحطمت في الآونة الأخيرة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتحليله".
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فإن المحققين تمكنوا، من استخراج مسجل صوت قمرة القيادة من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.
وقال نائب وزير الطيران المدني في كوريا الجنوبية جو جونغ وان، إن "الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمرة القيادة اكتمل بالفعل"، مشيرًا إلى أن الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني، الذي يسجّل بيانات الرحلة.
طائرة ركاب تحترق في مطار موآن الدولي في موآن، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
وسائط متعددة
كارثة جوية... صور لتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية
29 ديسمبر 2024, 10:51 GMT
وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، بأن السلطات ستقوم بفحص جميع طائرات "بوينغ 737-800" الموجودة في البلاد، بعد تحطم الطائرة في مطار موان.
وأعلنت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية، الأحد الماضي، ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة في مطار موان بالعاصمة سيئول، إلى 179 قتيلًا، وإنقاذ اثنين من أفراد الطاقم.
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إلى العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، مضيفة أن عملية فك التشفير قد تستغرق شهرا أو أكثر بسبب الأضرار التي لحقت به.
وكان على متن الطائرة التي كانت في طريقها من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، ومعظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين تايلانديين.
تحطم طائرة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
معلومات مفاجئة قد تحل لغز حادث طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة
أمس, 07:10 GMT
من جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانغ موك، تحديد بلدة موان الواقعة جنوب غربي البلاد، منطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة، في أعقاب حادث تحطم الطائرة.
وأمر الرئيس المؤقت الوكالات ذات الصلة باستخدام كل المعدات والأفراد والبنية الأساسية المتاحة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، أنها على اتصال مع شركة "جيجو" للنقل الجوي للتحقيق في ملابسات الحادث.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
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