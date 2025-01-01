https://sarabic.ae/20250101/كواراث-وحالات-فرار-تتزايد-باستمرار-في-صفوف-القوات-الأوكرانية--1096375569.html

كواراث وحالات فرار تتزايد باستمرار في صفوف القوات الأوكرانية

كواراث وحالات فرار تتزايد باستمرار في صفوف القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد يوري بوتوسوف، رئيس تحرير مجلة أوكرانية، أن لواء "آنا كييفسكايا" الأوكراني رقم 155، الذي تدرب جزء منه في فرنسا، يعاني من خسائر كبيرة، وتتزايد حالات الفرار... 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T05:43+0000

2025-01-01T05:43+0000

2025-01-01T05:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg

وقال بوتوسوف: "كان تشكيل اللواء 155، منذ الأيام الأولى، عبارة عن فوضى تنظيمية كاملة في كل مكوناته حرفيا، وتطلبت الخدمة جهدا كبيرا لأولئك الذين حاولوا الخدمة بأمانة، وأدت إلى خسائر فادحة بسبب إخلاء الجنود لمواقعهم والفرار منها".وأشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي، لم يسيطر على تنفيذ وعوده التي قطعها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، وأضاف: "ببساطة لم يوجه اهتمامه إلى معدات وتدريب هذا اللواء".واتهم بوتوسوف القيادة العسكرية الأوكرانية، بالبدء في الاهتمام بالقدرة القتالية الحقيقية للواء في ساحة المعركة فقط.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفاد بوتوسوف أن ما يقرب من ألف شخص فروا من اللواء 155 مباشرة بعد وصولهم إلى المواقع القتالية.وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن ألفين و300 جندي أوكراني من تشكيل "آنا كييفسكا" المسلح، الذين تدربوا في فرنسا، عادوا إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية، وقد تم تدريب 3 كتائب مشاة وسلاح هندسة ومدفعية ووحدات مراقبة جوية أرضية ووحدات استطلاع أوكرانية في فرنسا أيضا، إذ تم تدريب الأوكرانيين على يد 1500 جندي فرنسي.الأمم المتحدة: الجيش الأوكراني يعذب من يرفض الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقيةخبير عسكري بريطاني: يجب على ترامب أن يفهم أن روسيا ستفوز في أي حال

https://sarabic.ae/20241230/وزير-الدفاع-السلوفاكي-سيتعين-على-كييف-التنازل-عن-بعض-الأراضي-1096321552.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا