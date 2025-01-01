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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250101/كواراث-وحالات-فرار-تتزايد-باستمرار-في-صفوف-القوات-الأوكرانية--1096375569.html
كواراث وحالات فرار تتزايد باستمرار في صفوف القوات الأوكرانية
كواراث وحالات فرار تتزايد باستمرار في صفوف القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد يوري بوتوسوف، رئيس تحرير مجلة أوكرانية، أن لواء "آنا كييفسكايا" الأوكراني رقم 155، الذي تدرب جزء منه في فرنسا، يعاني من خسائر كبيرة، وتتزايد حالات الفرار... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T05:43+0000
2025-01-01T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتوسوف: "كان تشكيل اللواء 155، منذ الأيام الأولى، عبارة عن فوضى تنظيمية كاملة في كل مكوناته حرفيا، وتطلبت الخدمة جهدا كبيرا لأولئك الذين حاولوا الخدمة بأمانة، وأدت إلى خسائر فادحة بسبب إخلاء الجنود لمواقعهم والفرار منها".وأشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي، لم يسيطر على تنفيذ وعوده التي قطعها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، وأضاف: "ببساطة لم يوجه اهتمامه إلى معدات وتدريب هذا اللواء".واتهم بوتوسوف القيادة العسكرية الأوكرانية، بالبدء في الاهتمام بالقدرة القتالية الحقيقية للواء في ساحة المعركة فقط.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفاد بوتوسوف أن ما يقرب من ألف شخص فروا من اللواء 155 مباشرة بعد وصولهم إلى المواقع القتالية.وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن ألفين و300 جندي أوكراني من تشكيل "آنا كييفسكا" المسلح، الذين تدربوا في فرنسا، عادوا إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية، وقد تم تدريب 3 كتائب مشاة وسلاح هندسة ومدفعية ووحدات مراقبة جوية أرضية ووحدات استطلاع أوكرانية في فرنسا أيضا، إذ تم تدريب الأوكرانيين على يد 1500 جندي فرنسي.الأمم المتحدة: الجيش الأوكراني يعذب من يرفض الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقيةخبير عسكري بريطاني: يجب على ترامب أن يفهم أن روسيا ستفوز في أي حال
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كواراث وحالات فرار تتزايد باستمرار في صفوف القوات الأوكرانية

05:43 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد يوري بوتوسوف، رئيس تحرير مجلة أوكرانية، أن لواء "آنا كييفسكايا" الأوكراني رقم 155، الذي تدرب جزء منه في فرنسا، يعاني من خسائر كبيرة، وتتزايد حالات الفرار في صفوفه.
وقال بوتوسوف: "كان تشكيل اللواء 155، منذ الأيام الأولى، عبارة عن فوضى تنظيمية كاملة في كل مكوناته حرفيا، وتطلبت الخدمة جهدا كبيرا لأولئك الذين حاولوا الخدمة بأمانة، وأدت إلى خسائر فادحة بسبب إخلاء الجنود لمواقعهم والفرار منها".

ووفقًا لبوتوسوف، فإنه في الوقت الذي تم فيه إرسال اللواء للتدريب في فرنسا، تم تسجيل 935 حالة هروب، ولم يرسلوا مقاتلين مدربين للقتال، بل "حشدا من الأشخاص يرتدون الزي العسكري حديثا".

وأشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي، لم يسيطر على تنفيذ وعوده التي قطعها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، وأضاف: "ببساطة لم يوجه اهتمامه إلى معدات وتدريب هذا اللواء".
واتهم بوتوسوف القيادة العسكرية الأوكرانية، بالبدء في الاهتمام بالقدرة القتالية الحقيقية للواء في ساحة المعركة فقط.

وتساءل: "هل يستحق الأمر هذا أيها السادة زيلينسكي وعميروف وسيرسكي؟ حياة العشرات من هؤلاء الناس".

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وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفاد بوتوسوف أن ما يقرب من ألف شخص فروا من اللواء 155 مباشرة بعد وصولهم إلى المواقع القتالية.
وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن ألفين و300 جندي أوكراني من تشكيل "آنا كييفسكا" المسلح، الذين تدربوا في فرنسا، عادوا إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية، وقد تم تدريب 3 كتائب مشاة وسلاح هندسة ومدفعية ووحدات مراقبة جوية أرضية ووحدات استطلاع أوكرانية في فرنسا أيضا، إذ تم تدريب الأوكرانيين على يد 1500 جندي فرنسي.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
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